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古天樂被翻31年卡拉OK片 親自解釋跳「扭吓扭吓」舞步原因

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古天樂日前出席品牌活動時，講到近日有數段他在早年拍攝的卡拉OK影片在網上翻Hit一事，他大方回應當年拍片原因，又解釋為何片中舞步會Hea。
古天樂 古天樂在這段卡拉OK片中的舞步，被網友形容為「扭吓扭吓又un吓un吓咁」。（圖片來源：MV影片截圖）
古天樂在這段卡拉OK片中的舞步，被網友形容為「扭吓扭吓又un吓un吓咁」。（圖片來源：MV影片截圖）
古天樂 （圖片來源：MV影片截圖）
（圖片來源：MV影片截圖）
古天樂 （圖片來源：MV影片截圖）
（圖片來源：MV影片截圖）

古天樂 憶述拍卡拉OK片要頂硬上

早前有網友「考古」發現古天樂曾在93年為陳慧嫻快歌《Dancing Boy》的卡拉OK版MV大跳「開心舞」，更形容他的舞步「扭吓扭吓又un吓un吓咁其實都幾Q」，獲張繼聰在社交網大讚「好正」並開心轉發，對此古天樂大方回應，更憶述當日拍片時的實況：「要自己帶衣服，其實本身唔係我拍，我帶人去拍，但經常搵唔到男主角，由我撐住先，撐撐吓變成我拍，嗰時係一日拍三首，走好多景點，都拍到身水身汗。」

古天樂 古天樂日前與MIRROR成員Jeremy李駿傑一同出席品牌活動。（圖片來源：古天樂IG）
古天樂日前與MIRROR成員Jeremy李駿傑一同出席品牌活動。（圖片來源：古天樂IG）
古天樂 活動中古天樂被問到早年所拍的卡拉OK片最近翻Hit一事。（圖片來源：張繼聰Threads）
活動中古天樂被問到早年所拍的卡拉OK片最近翻Hit一事。（圖片來源：張繼聰Threads）

超Ｈea舞步全部係即興發揮

古天樂笑言當日連舞步都係自己即席發揮：「你見我跳得咁hea，仲使乜度（舞步）。」他還提到，每當與朋友唱卡拉OK時，總有人特意點播他的歌，他笑言：「有人點我嘅歌都會藐佢，每一首都會藐，或者行咗去。」對於有網民大讚影片中的舞技超越他的名曲《今期流行》，更指他是被演員耽誤了的Dancer，他搞笑回應：「係呀，一早應該跳舞啦！（會否考慮出跳舞單曲？）唔會啦，完全冇興趣，自己又唔係青春過人，都係留番畀啲年輕人。」

古天樂 93年古天樂只得23歲，皮光肉滑好青春。（圖片來源：MV影片截圖）
93年古天樂只得23歲，皮光肉滑好青春。（圖片來源：MV影片截圖）
古天樂 雖然歌名《Dancing Boy》講到明要Dance，但古天樂的舞步就超Hea。（圖片來源：MV影片截圖）
雖然歌名《Dancing Boy》講到明要Dance，但古天樂的舞步就超Hea。（圖片來源：MV影片截圖）
古天樂 （圖片來源：MV影片截圖）
（圖片來源：MV影片截圖）
古天樂 鏡頭不時close up古天樂靚仔樣。（圖片來源：MV影片截圖）
鏡頭不時close up古天樂靚仔樣。（圖片來源：MV影片截圖）
古天樂 原來當日係因為搵唔到MV男主角，所以由古天樂頂硬上。（圖片來源：MV影片截圖）
原來當日係因為搵唔到MV男主角，所以由古天樂頂硬上。（圖片來源：MV影片截圖）
古天樂 古天樂話當日都拍到身水身汗。（圖片來源：MV影片截圖）
古天樂話當日都拍到身水身汗。（圖片來源：MV影片截圖）
古天樂 亦有網友讚古天樂係被演員耽誤了的Dancer。（圖片來源：MV影片截圖）
亦有網友讚古天樂係被演員耽誤了的Dancer。（圖片來源：MV影片截圖）
古天樂 不過古天樂話自己唔係青春過人，所以唔會考慮出跳舞單曲。（圖片來源：MV影片截圖）
不過古天樂話自己唔係青春過人，所以唔會考慮出跳舞單曲。（圖片來源：MV影片截圖）

堅拒回母校表演唱歌跳舞

香港演藝人協會將於新學年開始舉辦School Tour，以關注學生情緒問題，首站將選在古天樂的母校迦密中學，屆時他將會在一個遊戲環節擔任評判，屆時除了分享自己的人生經驗外，還可能會讓學生發問，但他堅拒到時上台表演唱歌和跳舞：「唔會唱歌，跳舞就更加唔會！」

古天樂 古天樂企硬表示唔會返母校唱歌，更加唔會跳舞。（圖片來源：古天樂IG）
古天樂企硬表示唔會返母校唱歌，更加唔會跳舞。（圖片來源：古天樂IG）

古天樂 陳慧嫻 Dancing Boy MV 1993：

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撰文：東方新地圖片來源：古天樂IG、張繼聰Threads、MV影片截圖

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