古天樂被翻31年卡拉OK片 親自解釋跳「扭吓扭吓」舞步原因
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古天樂日前出席品牌活動時，講到近日有數段他在早年拍攝的卡拉OK影片在網上翻Hit一事，他大方回應當年拍片原因，又解釋為何片中舞步會Hea。
古天樂 憶述拍卡拉OK片要頂硬上
早前有網友「考古」發現古天樂曾在93年為陳慧嫻快歌《Dancing Boy》的卡拉OK版MV大跳「開心舞」，更形容他的舞步「扭吓扭吓又un吓un吓咁其實都幾Q」，獲張繼聰在社交網大讚「好正」並開心轉發，對此古天樂大方回應，更憶述當日拍片時的實況：「要自己帶衣服，其實本身唔係我拍，我帶人去拍，但經常搵唔到男主角，由我撐住先，撐撐吓變成我拍，嗰時係一日拍三首，走好多景點，都拍到身水身汗。」
超Ｈea舞步全部係即興發揮
古天樂笑言當日連舞步都係自己即席發揮：「你見我跳得咁hea，仲使乜度（舞步）。」他還提到，每當與朋友唱卡拉OK時，總有人特意點播他的歌，他笑言：「有人點我嘅歌都會藐佢，每一首都會藐，或者行咗去。」對於有網民大讚影片中的舞技超越他的名曲《今期流行》，更指他是被演員耽誤了的Dancer，他搞笑回應：「係呀，一早應該跳舞啦！（會否考慮出跳舞單曲？）唔會啦，完全冇興趣，自己又唔係青春過人，都係留番畀啲年輕人。」
堅拒回母校表演唱歌跳舞
香港演藝人協會將於新學年開始舉辦School Tour，以關注學生情緒問題，首站將選在古天樂的母校迦密中學，屆時他將會在一個遊戲環節擔任評判，屆時除了分享自己的人生經驗外，還可能會讓學生發問，但他堅拒到時上台表演唱歌和跳舞：「唔會唱歌，跳舞就更加唔會！」
古天樂 陳慧嫻 Dancing Boy MV 1993：
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撰文：東方新地圖片來源：古天樂IG、張繼聰Threads、MV影片截圖