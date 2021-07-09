古天樂旗下新女團SKYLE成員身份終曝光 1中3韓最細19歲 有亞洲天王Rain師妹

古天樂旗下韓國娛樂公司「Good Luck Entertainment」推出的中韓合組新女團「SKYLE」4位成員的真面目今日終於首度曝光，之前「Good Luck」曾透露過這4位成員平均年齡為20歲，身高平均有170cm，原來她們中有兩位成員Erin和Ujeong都只有19歲，4人平均身高則為169cm，其中Erin被指是隊內唯一一位內地成員！

文：東方新地｜圖：古天樂IG、天加一文化傳媒IG、SKYLE IG