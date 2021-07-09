古天樂旗下新女團SKYLE成員身份終曝光 1中3韓最細19歲 有亞洲天王Rain師妹
文：東方新地｜圖：古天樂IG、天加一文化傳媒IG、SKYLE IG
古天樂 旗下新女團曝光
古天樂旗下韓國娛樂公司「Good Luck Entertainment」早前宣布成立由中韓合作組成的新女團「SKYLE」，到今日這4位女團成員的身份終於曝光。之前「Good Luck」曾透露過這4位成員都是由2018年開始經過多次選拔和訓練，平均年齡為20歲，身高平均有170cm，成員中最長的訓練期為7年，其他成員也經過3至4年的訓練期，唱功、舞蹈及外貌等表現均備受期待。
今日「SKYLE」釋出一輯名為「Red Queen」的概念照，4位成員分別著上紅色通花透黑底的喱士上衣，下襯黑皮裙或黑皮褲，並戴上黑色頸圈和玫瑰皇冠等配飾，襯托出性感又華麗的感覺，不過今次4人首度曝光的造型照，都只騷上半身，未見有全身照。
采炫 能Rap善舞
「SKYLE」的4位成員分別為Chaehyeon（采炫）、Ginny、Erin和Ujeong（宇晴），其中21歲的采炫在「SKYLE」中擔任隊長兼主唱，除了能Rap善舞外，又識作詞（Rap Making）、作曲和Midi等，非常多才多藝。
Ginny Rain大學師妹
而在隊中年紀最大、22歲的Ginny，畢業自韓國私立大學檀國大學的舞蹈系，檀國大學在韓國藝術類綜合大學中排名第一，著名校友包括有Rain、張赫、金鐘國、池昌旭和玉澤演等，Ginny最擅長是做180度一字馬和翻觔斗等強調柔軟度的Flexible dance，在隊中她除了負責跳舞外，也擔任Rapper的位置。
宇晴銀髮吸睛
年紀最細僅19歲的宇晴染有一頭銀白色的長髮，非常吸睛，她的唱歌和跳舞能力同樣出眾，在隊中擔任主領舞。
Erin 門面擔當
而同樣19歲的Erin，則被譽為「SKYLE」的「門面擔當」（意指组合的形象代表），眼大大的她聲線充滿磁性魅力，在隊中負責領唱。由於「SKYLE」由中韓成員聯合組成，有網民指其他三位成員都有韓文名，只有Erin沒有，所以猜測Erin是隊中唯一一位內地成員。
繼公開表演影片和概念照後，「SKYLE」將依次公開曲目列表及Highlight medley、團體影片預告及MV預告等，並會於本月19日中午12時透過音源網站發布出道歌曲和MV。