56歲古天樂罕有曝光家人合照為媽媽慶生 感性長文自爆這份福氣千金難買

55歲古天樂近日忙於為電影《尋秦記》四出宣傳，但再忙也不忘孝順！他特別抽空為媽媽慶祝生日，更罕有地在社交平台分享與父母的最新合照，溫馨畫面令網民大讚「好仔」。古仔更在個人部落格撰寫長文，感性表示雖然演活了能穿越時空的項少龍，但現實生活教會他珍惜眼前人，「能夠在紛擾的世界中，與家人圍坐在一起吃一頓飯，這份福氣是千金難買」。