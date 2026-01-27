56歲古天樂罕有曝光家人合照為媽媽慶生 感性長文自爆這份福氣千金難買
55歲古天樂近日忙於為電影《尋秦記》四出宣傳，但再忙也不忘孝順！他特別抽空為媽媽慶祝生日，更罕有地在社交平台分享與父母的最新合照，溫馨畫面令網民大讚「好仔」。古仔更在個人部落格撰寫長文，感性表示雖然演活了能穿越時空的項少龍，但現實生活教會他珍惜眼前人，「能夠在紛擾的世界中，與家人圍坐在一起吃一頓飯，這份福氣是千金難買」。
古天樂罕有曝光家人合照為媽媽慶生
古天樂日前在社交平台分享為媽媽慶生的溫馨照片，寫道「媽咪生日快樂！」。向來低調的他更在留言中透露拍照時的心情，「本來想保持傳統木口木面影張相，但有時見到佢哋就係會忍唔住微微嘴笑」。這番真情流露的話語，讓網民看到古仔在家人面前最真實的一面，不少粉絲都被這份孝心深深感動。
古仔部落格長文感性告白珍惜家人時光
除了社交平台的簡短祝福，古天樂更在他的「古仔部落格」撰寫長文分享內心感受。他表示電影《尋秦記》的宣傳活動接踵而來，即使日程再忙，也提醒自己有些事是絕對不能妥協的，那就是和家人相聚的時間。古仔更透露上一次在社交平台公開家人合照已經是很久之前的事，這幾年不單是香港，整個世界都經歷了翻天覆地的改變，令他體會到最真實、最溫暖的依靠，始終是家人的陪伴。
項少龍教會古天樂珍惜當下不能改寫過去
在長文中，古天樂更以電影角色作比喻，感性地說「雖然我演活了能穿越時空的項少龍，但現實生活教會我的是珍惜眼前人。我們無法改寫過去，但可以把握當下」。他認為能夠在紛擾的世界中，與家人圍坐在一起吃一頓飯，這份福氣是千金難買。這番話不但展現了古仔對家人的重視，也反映出他在人生閱歷中的深刻體悟。
網民大讚古天樂孝順仔形象深入民心
古天樂的孝順行為在網上引起熱烈迴響，不少網民都大讚他是「好仔」、「真正的孝順仔」。有網民留言表示「古仔真係好孝順，再忙都要陪屋企人」、「睇到都好感動，家人真係最重要」。也有粉絲認為古仔雖然貴為天王級巨星，但對家人的重視和孝心從未改變，這種品格更值得敬佩。古天樂一直以來都以孝順父母聞名，早前他投資的電影《一家人大戰機械人》宣傳時也曾分享與父母的合照，展現濃厚的家庭觀念。
資料或影片來源：原文刊於新假期