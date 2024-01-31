古天樂驚傳向宣萱高調表白 連登仔爭住證婚訊仲列埋「放閃」證據？
古天樂 被質疑係基？
有連登仔日前引用一張以「古天樂突然高調表白宣萱！28年知己終成愛人！恭喜！」為題的影片封面截圖，開po問大家：「古天樂向宣萱表白係堅定流？」並表示：「一直以為佢係基的。」
連登仔取笑：見到個封面都知fake news
此po隨即引起連登網民熱討，不過大都係出言取笑po主「內容農場都信」、「見到個封面都知fake news」等，更有不少連登仔搞笑自稱係古天樂及宣萱本人，來親自證實婚訊。
連登仔自認知情人：佢哋仔都生埋
亦有連登仔自認係古天樂身邊的知情人士，包括「我同古天樂打工」、「我係牧師」、「我係古天樂司機」、「我同古天樂frd底」、「我係作嗰個記者」、「我係嫪毐」等，更有連登仔搞笑指兩人「仔都生埋，叫項羽」！
列古天樂、宣萱「放閃」證據
有連登仔更列埋古天樂和宣萱「放閃」證據，指出：「早排有人訪問佢哋，問過佢兩個你哋聖誕有咩做，其中一個搶答我哋都係留喺屋企。」亦有網民趁機追問《尋秦記》電影版到底幾時會上映？
2019年亦曾瘋傳婚訊
不過今次po文中所分享的影片，其實已是去年的舊片，只是近日重出。早在2019年7月，網上也曾瘋傳宣萱和古天樂於年底結婚的消息，並一度登上微博熱搜，引起亞洲各地媒體廣泛報道。
古天樂親自開腔：唔係事實，唔回應
當時古天樂經理人曾急急澄清：「當然不是，網上甚麼都可以傳，不是事實。」古天樂及後現身活動時亦有親自開腔表示：「唔係事實，唔回應。」
同年10月兩人一同出席首映禮，古天樂再次強調並冇結婚這回事，還取笑在訪問中不太說話的宣萱：「佢平常喺片場講唔停，好似唔講嘢會死咁，就算去洗手間佢都會自己講嘢。」所以一定不會娶她。
熒幕情侶形象深入民心
古天樂與宣萱相識多年，又合作過唔少經典劇集如《尋秦記》、《美味天王》、《刑事偵緝檔案4》等，熒幕情侶形象深入民心。
曾上載「仔女」照公開「放閃」
2019年5月，宣萱和古天樂分別於IG分享童年Filter照，「結婚」傳聞由此而來 ，懷疑是拍攝《尋秦記》電影版時幕後花絮，不過後來電影完成拍攝後一直處理後期和審批，至今仍未上映。
古天樂多年只承認過與黃𨥈瑩一段情
古天樂95年拍攝《餐餐有宋家》認識94年港姐兼最上鏡小姐黃𨥈瑩，二人日久生情而相戀。拍拖不久，古天樂被傳媒爆出負面報導，令他事業受打擊。當時黃𨥈瑩沒有因而離棄他，他曾剖白心聲：「我好重情義，誰在我患難時，幫過我一把，我一定會記一輩子，黃𨥈瑩在我最失信心的時候，給我安慰與幫助，我一生都不會讓人傷害她。」但二人拍拖七年後分手，而古天樂多年來唯一承認過的女朋友就只有她一個，有傳他仍每月照顧對方生活費。
宣萱情路波折曾被背叛 為事業棄入豪門
93年宣萱與張衞健因合作《龍兄鼠弟》而擦出愛火花，大讚對方風趣幽默，但戀情只維繫了短短兩年便告終，她曾透露張衞健不希望自己的事業成就比女朋友低，所以提出分手。
其後，宣萱和中信集團富商的堂姪榮文瀚拍拖長達六年時間，但是她寧願為了事業放棄嫁入豪門的機會，她在訪談節目《不老的傳說》表示：「想在演藝界中攀上事業高峰，不想因為婚事而息影幕前工作。曾自問如為結婚放棄事業會否後悔？我很快便回答自己：會。所以我選擇了事業，至今仍未後悔。」
03年，宣萱曾與家境富裕的牙齒矯正科醫生陳建緯拍拖，曾甘願為男友推掉不少工作，惜兩年戀情仍要告終。
09年，宣萱與年輕四歲外籍獸醫男友拍拖，曾與男朋友去南非見家，但因價值觀不合而分手。
14年，宣萱戀上意大利型男Fran，但兩年後都是分手收場。
宣萱曾接受商台節目訪問，指有次男友接待從外國回港的前女友到二人家中暫住，宣萱覺得自己像外人一樣，其後發現男友對前度仍有愛意，即想撮合他們復合但不成功，最後她提出分手。又有次她到男朋友家，打算給他驚喜，怎料聽到男朋友在房中與另一個女人講電話，內容非常曖昧，即場踢爆對方出軌。
多年來宣萱在愛情路上並不平坦，曾被傳戀上有婦之夫羅嘉良，最後靠對方的老婆為她解釋。至於同緋聞男友古天樂有冇機會發展，宣萱就笑住話當佢係兄弟，絕對冇可能。
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