古天樂驚傳向宣萱高調表白 連登仔爭住證婚訊仲列埋「放閃」證據？

古天樂和宣萱這對幕前CP似乎深得內地內容農場喜愛，每隔一段時間都會傳出兩人的婚訊甚至懷孕的喜訊，近日有內地網又瘋傳「古天樂突然高調表白宣萱！28年知己終成愛人！恭喜！」的消息，竟引來連登網民開po追問：「堅定流？」