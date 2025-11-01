古天樂驚喜現身《巨塔之后》慶功宴 與宣萱溫馨重聚網民激讚：好有心！
廣告
古天樂昨晚突然現身《巨塔之后》大結局聚會，與宣萱等一眾演員齊聚慶祝，場面溫馨又驚喜。這位TVB昔日當家小生罕有地出席劇集慶功宴，令在場所有人都感到意外，究竟古仔為何會在這個時候突然現身支持？
古天樂突襲《巨塔之后》慶功宴現場
昨晚《巨塔之后》大結局播出後，劇組隨即舉行慶功聚會，正當眾人以為只是例行慶祝時，古天樂竟然驚喜現身會場。現場有人拍到古仔與宣萱等主要演員合照的溫馨畫面，他一身休閒打扮，笑容滿面地與眾人交談。在場人士透露，古天樂的出現完全是意料之外，連劇組工作人員都感到非常驚喜，紛紛上前與這位電影界巨星合照留念。
宣萱激動分享與古仔重聚時刻
吳若希在社交平台上載了與宣萱、古天樂的合照，並寫道：「大結局飯聚 竟然有特別嘉賓古生～～～ 同古生影相都不是重點， 重點係可以同宣萱同古生一齊影～ 今個Halloween ，好幸福啊！！！！ 佢哋兩個真係好襯呀！！！！ 淨係見到佢兩個都覺得好幸福啊～」她表示古天樂的出現為整個聚會增添了不少驚喜，大讚宣萱、古天樂非常合襯！
另外，在劇中演青年版宣萱嘅前港姐王菲亦集郵成功！王菲開心表示：「夢回《尋秦記》，今晚Halloween的小確幸」。佢唔止同到宣萱、古天樂合照，仲加埋「神秘嘉賓」游學修，網民估計游學修應該是跟隨古天樂到場撐宣萱，而游學修亦有份參演《尋秦記》電影版。
網民激讚古仔有情有義
古天樂現身《巨塔之后》慶功宴的消息傳出後，網民紛紛大讚他的義氣和情懷。有網民留言：「古仔真係好有心！依家咁忙都抽時間支持老友！」、「睇到古宣重聚好感動，希望佢哋有機會再合作！」、「古天樂永遠都係咁有情有義，難怪咁多人鍾意佢！」亦有粉絲表示希望古天樂能夠重返TVB客串演出，與宣萱再度合作拍攝新劇，重現當年的經典螢幕情侶組合。
圖片來源：wongfeiiiiii、IG@jinnyng資料或影片來源：原文刊於新假期