古天樂被瘋傳秘婚10年震驚全網 女方慘遭網暴 古仔開腔回應7字霸氣KO雜音

古天樂（古仔）與宣萱這對經典螢幕情侶，多年來都是觀眾心目中的最佳CP，近期更因合唱歌曲而令粉絲們的幻想推至高峰。然而，這份美好的幻想卻演變成一場失控的網絡風暴！近日網上驚傳古天樂已秘婚十年兼育有一子，部分瘋狂CP粉竟化身「偵探」，起底一名無辜的圈外女性，並對其發動毀滅式網絡攻擊。事件愈演愈烈，最終迫使當事人以更換頭像作無聲控su，而男神古天樂更罕有地以一句霸氣金句，試圖平息這場由粉絲幻想引發的「雜音」。