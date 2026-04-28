古天樂被瘋傳秘婚10年震驚全網 女方慘遭網暴 古仔開腔回應7字霸氣KO雜音
古天樂宣萱CP太深入民心 瘋狂粉絲幻想破滅爆大鑊
古天樂與宣萱的「古宣CP」因合作電影版《尋秦記》再度爆紅，近期推出的合唱歌《無時空之戀》更是甜度爆燈，令無數粉絲高呼「原地結婚」。正當大家沉醉在這份螢幕甜蜜中，Threads上突然爆出驚天傳聞，有網民聲稱古天樂其實早已與一名圈外林姓女子秘婚超過十年，甚至育有一子。這個消息猶如一顆炸彈，瞬間炸碎了部分CP粉的玻璃心，他們無法接受心目中的男神已有家室，從而引發了一連串失控行為。
粉絲化身偵探起底傳聞女主角 IG洩驚人巧合
部分不願接受現實的粉絲，竟化身「網絡金田一」，對該名傳聞中的林姓女子進行地氈式起底。他們從女方的IG中搜羅大量所謂「證據」，發現她與古天樂的行程有驚人巧合，例如曾不約而同地出現在成都、倫敦、康城等地，甚至連古天樂在曼谷的公司附近，也出現了女方「sweet home BKK」的打卡蹤跡。粉絲更指證，女方曾分享一張相中人全被遮樣的聚會照，其中一名男士的Polo衫，竟與古天樂擁有同款同色的衣服。種種巧合令粉絲深信不疑，有網民更留言：「除非她是狂粉，不然這樣重複率太高了吧？」
傳聞女友慘遭CP粉洗版攻擊 IG換頭像無聲控訴
在這些所謂「證據」的煽動下，大批瘋狂粉絲湧入該名女士的IG頁面，用惡毒言論對她進行洗版式攻擊，痛罵她破壞了「古宣CP」。即使有其他網民找出該女士與其真正丈夫及小朋友的合照，力證她只是古天樂的朋友或工作夥伴，但瘋狂粉絲依然不肯罷休。最終，該名女士疑因不堪網絡暴力帶來的巨大壓力，將IG帳號轉為私人，並將頭像換成一張「精神健康熱線」的截圖，此舉被外界視為對網絡欺凌最沉痛的無聲控訴，令人心酸。
古天樂現身霸氣回應緋聞 一句KO所有雜音
面對愈演愈烈的風波，古天樂日前出席公開活動時終於作出回應。當被問及早前在金像獎因攙扶郭羨妮而惹怒CP粉一事，他已面色一沉表示：「工作同宣傳嘅嘢，我都會盡力做好佢，其他以外嘅雜音我一律唔回應。」其後，記者再追問關於「圈外女友」及秘婚傳聞，古天樂再次以同一句金句強硬表態：「其他一律嘅雜音，我都唔會回應，OK？」態度堅決，直接將所有緋聞定性為「雜音」，霸氣十足地結束了所有猜測。
網民熱議古天樂處理手法 狂迷行為惹眾怒
古天樂的「雜音論」一出，立即引起網民熱烈討論。大部分網民都力撐古仔的處理方式，認為他既保護了朋友，也表明了立場，處理得相當有型。同時，網民亦紛紛譴責CP粉的瘋狂行為，直斥他們「走火入魔」、「將幻想當現實」，並對被無辜牽連的圈外女士表示同情。事實上，這已非首次有女星因與古天樂互動而遭殃，過去鄭秀文、唐詩詠等人都曾成為被攻擊的對象，可見部分粉絲的行為已嚴重越界，令人深思。