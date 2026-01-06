古天樂親解《天命最高》有冇「誰和誰」？ 全網集體記錯歌詞引爆曼德拉效應
日前影評自媒體「鬼哥睇乜戲」在社交平台發文爆料：「《天命最高》嘅歌詞入面，係冇『誰和誰』的」，這個發現立即在網上引起軒然大波。帖文下的留言全是一片震驚聲音，就連藝人廖子妤都忍不住留言問：「HAR？！！！」網民紛紛表示難以置信，有人留言：「我明明記得第一句喺誰和誰，即刻開返嚟睇變咗係誰求誰，唯一合理解釋係項少龍穿越咗返去篡改劇情，但因為我係親身聽過誰和誰呢個版本，所以就算穿越咗都改唔到我記憶」。更有網民質疑：「點解99%香港人都一齊記錯？」、「我不能接受」、「唱錯咗20年」等留言不斷湧現。
官方歌詞證實確實沒有誰和誰
為了驗證這個令人震驚的發現，有網民翻查《天命最高》的官方資料。這首由林夕填詞的經典主題曲，在官方MV中確實只出現過「誰求誰」、「誰無誰」、「誰贏誰」及「誰亡誰」四個版本，就連原裝CD附設的歌詞卡都沒有出現過「誰和誰」這三個字。事實證明，無數香港人確實集體記錯了這首陪伴大家20多年的經典歌曲歌詞，這種現象正正符合心理學上的「曼德拉效應」，即大量人群對同一件事產生相同的錯誤記憶。
古天樂親自下場越解越亂
就在網民為歌詞爭議吵得不可開交之際，「項少龍」古天樂竟然親自下場回應！日前他擔任《全民造星VI》評判期間，COLLAR在後台拍攝抽「甘大滋」盲盒短片，古天樂驚喜登場時一出場即叫：「誰和誰呀！」當COLLAR成員齊聲糾正說：「誰求誰呀！」時，古天樂卻堅持笑謂：「唔係誰求誰呀，係誰和誰呀！」這個情況令現場氣氛變得更加混亂，連原唱者都說是「誰和誰」，到底真相是什麼？
網民熱議項少龍穿越改歌詞
古天樂的「神回應」不但沒有平息爭議，反而令事件變得更加撲朔迷離。有網民開玩笑表示：「項少龍真係穿越咗，連自己首歌都改埋」、「古仔係咪真係以為自己係項少龍，可以改變歷史？」更有細心的粉絲分析：「可能古仔唱咗咁多年，自己都記錯咗」。這場關於《天命最高》歌詞的爭議，不但勾起了無數人的集體回憶，更意外地成為了2026年開年最熱門的網絡話題，證明《尋秦記》這個IP的影響力依然強勁。