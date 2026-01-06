古天樂親解《天命最高》有冇「誰和誰」？ 全網集體記錯歌詞引爆曼德拉效應

《尋秦記》電影版熱映期間，主題曲《天命最高》再度成為全城熱話，但網上竟然爆出驚人發現！有網民聲稱這首經典歌曲根本沒有「誰和誰」這句歌詞，引發全網集體懷疑人生。更令人意外的是，連「項少龍」古天樂本人都親自下場回應，但他的說法卻令事件變得更加撲朔迷離。