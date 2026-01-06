《尋秦記》再破紀錄 成香港華語影片首周票房冠軍 走勢勁過《破地獄》
《尋秦記》6日狂收4545萬創影史新高
電影《尋秦記》自2025年12月31日上映以來，票房成績連環報捷，截至昨天港澳兩地累計票房高達4,545萬4,742港元，其中香港地區佔4,280萬3,931港元。這個數字不但打破香港電影首周票房紀錄，更成為香港歷年香港電影及華語電影首周票房冠軍，證明觀眾對這部千呼萬喚始出來的作品極度渴望。電影首日已錄得逾1,100萬港元開畫票房，創下香港電影史上開畫票房最高紀錄，連續兩日港澳單日票房均突破1,000萬大關，勢頭相當驚人。
古天樂林峯合體效應超越預期
《尋秦記》電影版由古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮及滕麗名領銜主演，重現經典劇集的魅力。這部作品拍攝6年後終於上映，觀眾期待已久，票房表現亦沒有令人失望。電影不但在香港大受歡迎，在內地同樣獲得熱烈反應，顯示《尋秦記》這個IP的強大號召力。林峯在戲中的表現更獲得觀眾一致好評，與古天樂的合作化學效應超越預期，成為推動票房的重要因素。
走勢勁過《毒舌大狀》《破。地獄》
香港票房有限公司特意提供數據分析，比較《尋秦記》與近年兩部同樣大破紀錄的港片走勢。首部票房破億的《毒舌大狀》於2023年1月21日上映，首周票房為4,347萬230港元，最終收約1.15億港元。而現時最高票房紀錄的《破。地獄》，港澳兩地合計收約1.7億港元，該片在2024年11月9日上畫，首周票房為3,887萬3,271港元。對比之下，《尋秦記》電影版的首周票房表現明顯更強勁，走勢比兩片更有動力，業界普遍相信可以帶來更多票房驚喜。
網民激讚古仔再創奇蹟
《尋秦記》電影版的驚人票房表現引起網民熱烈討論，不少觀眾在社交平台分享觀影感受。有網民留言「古仔真係票房保證，6年等待值得」、「林峯演技進步好多，配合古天樂好有火花」、「終於等到電影版，劇情比想像中好睇」。亦有影迷表示「呢個票房紀錄真係勁，證明香港電影仍然有市場」、「希望可以破《破。地獄》嘅紀錄」。業界人士亦對《尋秦記》的票房走勢感到鼓舞，認為這為香港電影注入強心針，證明優質本土製作仍然具有強大競爭力。