《尋秦記》再破紀錄 成香港華語影片首周票房冠軍 走勢勁過《破地獄》

古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名主演的電影《尋秦記》上映僅6日，票房表現勢如破竹，港澳兩地累計票房高達4,545萬港元，刷新香港電影史上多項紀錄。這部拍攝6年後終於「出土」的作品，不但創下首日開畫票房新高，更以驚人走勢超越《毒舌大狀》和《破。地獄》，成為香港華語影片首周票房冠軍。