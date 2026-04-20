金像獎2026｜古天樂首度開腔談應援船感受 5字回應遭谷德昭炮轟風波

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古天樂昨晚在第44屆香港電影金像獎紅地氈上，首度回應粉絲為《尋秦記》出動應援船一事，表示看到後感到很開心，更透露想與船隻合照但未有機會。不過當被問及導演谷德昭公開炮轟應援船「阻住晒」的爭議時，古天樂僅淡然回應「問返阿谷啦」，態度耐人尋味。這場維港應援風波究竟會如何收場，成為全城熱議焦點。

古天樂首度開腔談應援船感受

昨日下午紅地氈環節中，古天樂率領《尋秦記》團隊亮相時，被記者問及粉絲出動應援船為他打氣的感受。古天樂坦言事前並不知情，但見到後感到非常開心，更表示「都想同隻船影下相，但未有機會」。他對粉絲的用心安排顯得相當感動，認為這是從未試過的應援方式，字裡行間流露出對支持者的感謝之情。

谷德昭炮轟風波古天樂淡然回應

當記者進一步追問導演谷德昭在社交平台炮轟應援船「阻住晒」、形容為「唔文明行為」的爭議時，古天樂的回應相當簡潔。他僅表示「哦，問返阿谷啦」，語氣平淡且不願深入討論，明顯不想捲入這場爭議漩渦。這種處理手法既保持了與同行的關係，同時也避免了進一步激化矛盾，展現出資深藝人的圓滑處事態度。

《尋秦記》應援船成功搶鏡製造話題

據了解，這艘應援船在紅地氈訪問環節期間，多次闖入直播鏡頭背景，船身掛有「最佳電影 尋秦記」及「古萱一世」等橫額標語。當張繼聰與李佳芯接受訪問時，應援船更是緩緩駛入並停留在維港背景中，成功「搶鏡」製造話題。雖然達到了宣傳效果，但同時也引發了業界對於這種宣傳方式是否恰當的討論，成為今屆金像獎的意外插曲。

網民兩極反應掀起熱烈討論

應援船事件在網上迅速發酵，網民反應呈現明顯的兩極化態勢。支持者認為粉絲用心安排應援活動值得讚賞，「古仔咁開心就夠啦」「粉絲有心機支持偶像有咩問題」。但批評聲音同樣不少，有網民認同谷德昭的觀點，指「影響其他人訪問真係唔啱」「搶鏡頭太過份」。這場爭議不僅反映了不同持份者對於宣傳界線的不同看法，更成為討論娛樂圈應援文化的熱門話題。

古天樂 尋秦記 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
古天樂 尋秦記 （圖片來源：東方新地）
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古天樂 尋秦記 （圖片來源：東方新地）
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古天樂 尋秦記 （圖片來源：東方新地）
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古天樂 尋秦記 （圖片來源：東方新地）
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古天樂 尋秦記 （圖片來源：東方新地）
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古天樂 尋秦記 （圖片來源：東方新地）
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古天樂 尋秦記 （圖片來源：東方新地）
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古天樂 尋秦記 谷德昭怒轟應援船（圖片來源：谷德昭IG）
谷德昭怒轟應援船（圖片來源：谷德昭IG）
古天樂 尋秦記 谷德昭（圖片來源：facebook@谷德昭）
谷德昭（圖片來源：facebook@谷德昭）

圖片來源：東方新地、谷德昭IG、facebook@谷德昭資料或影片來源：原文刊於新假期

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