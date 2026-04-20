金像獎2026｜古天樂首度開腔談應援船感受 5字回應遭谷德昭炮轟風波

古天樂昨晚在第44屆香港電影金像獎紅地氈上，首度回應粉絲為《尋秦記》出動應援船一事，表示看到後感到很開心，更透露想與船隻合照但未有機會。不過當被問及導演谷德昭公開炮轟應援船「阻住晒」的爭議時，古天樂僅淡然回應「問返阿谷啦」，態度耐人尋味。這場維港應援風波究竟會如何收場，成為全城熱議焦點。