古天樂當眾寸爆TVB記者「好奇怪」？ 不滿被問騎呢問題火爆開嗆

《尋秦記》電影版宣傳活動昨日在昂坪舉行，本來應該是一場歡樂的集體回憶之旅，豈料古天樂卻因為不滿TVB記者的提問方式，當眾火爆開嗆，場面一度極度尷尬！這位影帝面對記者詢問「期不期待電影上映」時，竟然直接寸爆對方「好奇怪喎呢個問題」，更加碼嗆聲「你答咪得囉」，令現場氣氛瞬間凝固。