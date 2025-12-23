古天樂當眾寸爆TVB記者「好奇怪」？ 不滿被問騎呢問題火爆開嗆
《尋秦記》電影版宣傳活動昨日在昂坪舉行，本來應該是一場歡樂的集體回憶之旅，豈料古天樂卻因為不滿TVB記者的提問方式，當眾火爆開嗆，場面一度極度尷尬！這位影帝面對記者詢問「期不期待電影上映」時，竟然直接寸爆對方「好奇怪喎呢個問題」，更加碼嗆聲「你答咪得囉」，令現場氣氛瞬間凝固。
古天樂突然發火寸爆TVB記者
當日古天樂與林峯、苗僑偉三人一同接受TVB娛樂新聞記者潘盈慧訪問時，記者提問電影版籌備多年終於面世，詢問三位的心情「有幾咁期待」。苗僑偉率先回應「好期待呀，期待咗六年，拍都拍完咗六年，咁終於可以同觀眾見面，大家都好興奮！我相信觀眾亦都好期待」，古天樂亦簡短回答「我梗係期待啦下話」。然而當林峯準備接話時突然愣了一愣，而古天樂卻突然火起，插嘴寸爆記者：「好奇怪喎呢個問題！點解會問返個演員期唔期待個部戲上映，要問，問觀眾！」
補刀再嗆記者「你答咪得囉」
面對古天樂的突然發火，經驗豐富的潘盈慧隨即執生試圖圓場，表示「我哋好期待呀！」不料古天樂並未就此罷休，隨即再補一刀語帶譏諷地回嗆：「咁咪係囉，你答咪得囉，咁得意嘅喂！唔明喎真係！」雖然潘盈慧隨後解釋是想了解演員的個人感受，古天樂才收起火氣冷回一聲「哦～」，但長達40秒的尷尬僵局已令全場屏息。最後潘盈慧迅速將話題轉向苗僑偉的角色細節，才成功終止這場尷尬的「寸爆訪問」。
網民熱議古天樂發火原因
事件曝光後引發網民熱烈討論，有支持者認為古天樂的反應合理：「其實古仔講得啱，問演員期唔期待自己套戲上映真係好奇怪，梗係期待啦！」、「呢啲問題真係好無聊，浪費時間」。不過亦有網民認為古天樂反應過激：「就算問題無聊都唔使咁火爆啦」、「記者都係做嘢啫，古仔有啲過火」。更有網民分析古天樂可能因為宣傳行程繁重而情緒爆發：「可能真係太攰啦，連續幾日宣傳，問嚟問去都係嗰啲問題」。
圖片來源：Viu1HK、IG@adwinner_ying、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期