古天樂大讚張家朗 霸氣完場拒談同場《聲夢傳奇》學員 TVB主持勁無癮
文：東方新地｜圖：3HK官方圖片
古天樂昨日現身尖少咀出席電訊公司宣傳活動，同場還有蘇皓兒、倪晨曦及《聲夢傳奇》十五位學員等。訪問時古天樂興奮與大家分享最近追看奧運賽事，指睇到好激動又緊張，愈講愈興奮。但TVB主持突然插嘴問古天樂對《聲夢傳奇》學員睇法，睇睇古天樂點樣霸氣回應﹗
古天樂興奮講張家朗：睇到個心跳咗出嚟﹗
古天樂接受各大電視台訪問時，興奮講起自己剛從內地拍電影《掃毒》返港，有日日追看奧運賽事，有看「劍神」張家朗為港奪金的賽事，古仔話：「真係睇到好緊張，個心跳咗出嚟﹗心情真係好難形容﹗」古天樂又指愛看排球、羽毛球等，對於中國女排今屆表現未如理想，古天樂就話：「體育精神不在乎輸贏，而是參與﹗」又指自己都有留意香港隊所有賽事﹗古天樂講到奧運就講唔停。
訪問期間TVB主持突然問古天樂：「今日《聲夢傳奇》學員十五個喺齊度﹗你對佢哋有乜評價？」古天樂就答：「《聲夢》就唔答啦﹗」TVB主持重覆古天樂的說話：「哦﹗《聲夢》就唔答…」本來拎住一堆咪牌的古天樂九秒九放下所有咪牌並話：「完﹗」同時移動身體離開，由於事出突然，搞到TVB男主持呆企當場。
其實古天樂在接受報紙記者訪問時，亦有被問到有關《聲夢》問題，當時被記者問有冇睇《聲夢傳奇》？古仔話：「睇吓唔睇吓咁啦﹗」記者再追問，古仔才答：「唔講呢啲啦﹗（咁會唔會搵佢哋拍戲？）再講啦﹗」跟之前大談張家朗為港爭光，態度截然不同﹗
網民對古天樂拒談《聲夢》學員，大讚他夠晒霸氣，紛紛留言「古仔知TVB想抽水梗係唔答啦」、「主持仔撈多幾年都未有古生道行高深」、「想借古生把口讚《聲夢》等佢哋升呢，咪使旨意」、「古天樂醒目呀，唔答唔使被人抽水」。
古天樂與ERROR合作鏡頭前後一樣搞笑
古天樂之前同ERROR、盧覓雪、Agent L.合作拍攝廣告，期間古天樂學足193大講「知我咩料啦！」與眾人打成一片。193亦不甘示弱，竟膽敢在古天樂面前大跳《今期流行》的「拜神舞」，合作愉快，ERROR四子拍畢廣告齊齊集郵，193對住古天樂更出動「揸波龍爪手」，鏡頭前後都好融洽﹗
古天樂拍住ERROR再爆笑
古天樂早在今年初時就拍住鄭中基，為外賣商拍攝5週年廣告，整個廣告抵死又搞笑。事隔半年，古天樂再接再勵，今次的拍擋是近期人氣急升的ERROR四子、盧覓雪（雪雪）及《ERROR自肥企画》導演「Agent L.」（曹梓冲）。廣告一開始先見肥仔（梁業）瞓在地上大叫「好熱好熱」，後來再見到保錡在一旁敷冰降溫，阿DEE（何啟華）就來個「鳳凰不死鳥」姿勢來講「心靜自然涼」，然後一身全黑裝束的Agent L.，當193出場時就表示：「冇錯！佢就係我『實Ｑ』，feel到啦！知我咩料啦！」
眾人叫古天樂除衫
鏡頭一轉，古天樂就坐在雪櫃、風扇前反問193：「咁你又知唔知我咩料呀？」再叫肥仔去開冷氣，突然盧覓雪（雪雪）出場並問眾人：「係咪熱呀？邊個要雪雪？」全場指住古天樂，令古天樂既無奈又搞笑地講出：「真係正到不得了！」就連在旁的Agent L.也忍不住偷笑，而眾人亦拍手叫古天樂除衫。
ERROR爭住向古天樂集郵
廣告出街後，ERROR四子才post出當日拍攝的照片，三人表示能與古天樂拍廣告是成就解鎖，193、Dee哥、肥仔同保錡都爭住同古天樂集郵，放在ERROR身上，當然唔會正正經經影張相啦﹗
古天樂、ERROR換夏威夷裝又唱又跳
當大家都以為古天樂除衫時，鏡頭一轉眾人已換上夏威夷裝，又唱又跳，古天樂更先後與盧覓雪、Agent L.攞住砂槌對跳，隨後又舉手扭晒腰，與平時看到十分Cool的他來個大反差。
193大跳〈今期流行〉
193還在廣告中模仿古天樂當年經典金曲〈今期流行〉的舞步，正當193大跳「拜神舞」時，古天樂即從後一腳踢開他，搞到193衝向鏡頭，弄得全場大笑。
193出Post留言：「而家知Koo Tin Lok咩料喇」
這個無敵組合廣告出街後，193在其社交網上載廣告片並留言：「而家知@kootinlok_louis咩料喇，連我實Q都搶埋。@alfred_cho你唔實Q我，會唔會好冇安全感？」而ERROR另一位成員阿DEE就留言：「作為一個演員，無時無刻都要準備好，古生今次可能係嚟casting㗎！上大銀幕指日可待。」至於Agent L.亦有在其社交網上出Post並指首次見到古生真人「Not Secured！」
網友留言激讚：個廣告都拍到賀歲片咁
至於廣告片段出街後，一眾網友即大讚：「個廣告都拍到賀歲片咁」、「真係第一次係youtube度 特登搵個廣告黎睇」、「估唔到古天樂肯同ERROR一齊拍野, 又真係幾好睇,幾好笑!! 古生有戲開嘅話諗下ERROR啦!!」、「超好笑，係咁睇，好洗腦！」、「首歌好好笑，好上腦！」