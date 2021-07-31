古天樂大讚張家朗 霸氣完場拒談同場《聲夢傳奇》學員 TVB主持勁無癮

古天樂最愛提攜新人，喜與後輩合作，之前更孖住ERROR拍廣告，又去捧MIRROR場激罕現身演唱會。不過支持抑或被抽水，古天樂當然識分。昨日古天樂出席活動時，突然被TVB主持插嘴問對同場《聲夢傳奇》學員睇法，醒目古仔自行叫「完」以完結訪問，搞到該名TVB主持極無癮，一眾網民大讚古天樂霸氣化解被抽水。

文：東方新地｜圖：3HK官方圖片