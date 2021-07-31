7ce65ecc-b6c6-43a7-bd80-46e26bde16e6

古天樂大讚張家朗 霸氣完場拒談同場《聲夢傳奇》學員 TVB主持勁無癮

東方新地 - 娛聞

古天樂最愛提攜新人，喜與後輩合作，之前更孖住ERROR拍廣告，又去捧MIRROR場激罕現身演唱會。不過支持抑或被抽水，古天樂當然識分。昨日古天樂出席活動時，突然被TVB主持插嘴問對同場《聲夢傳奇》學員睇法，醒目古仔自行叫「完」以完結訪問，搞到該名TVB主持極無癮，一眾網民大讚古天樂霸氣化解被抽水。

文：東方新地｜圖：3HK官方圖片

古天樂昨日現身尖少咀出席電訊公司宣傳活動，同場還有蘇皓兒、倪晨曦及《聲夢傳奇》十五位學員等。訪問時古天樂興奮與大家分享最近追看奧運賽事，指睇到好激動又緊張，愈講愈興奮。但TVB主持突然插嘴問古天樂對《聲夢傳奇》學員睇法，睇睇古天樂點樣霸氣回應﹗

古天樂出席電訊公司活動，同場還有倪晨曦、蘇皓兒及《聲夢》冠軍炎明熹﹗（圖片來源：3HK官方圖片）
古天樂出席電訊公司活動，同場還有倪晨曦、蘇皓兒及《聲夢》冠軍炎明熹﹗（圖片來源：3HK官方圖片）

古天樂興奮講張家朗：睇到個心跳咗出嚟﹗

古天樂接受各大電視台訪問時，興奮講起自己剛從內地拍電影《掃毒》返港，有日日追看奧運賽事，有看「劍神」張家朗為港奪金的賽事，古仔話：「真係睇到好緊張，個心跳咗出嚟﹗心情真係好難形容﹗」古天樂又指愛看排球、羽毛球等，對於中國女排今屆表現未如理想，古天樂就話：「體育精神不在乎輸贏，而是參與﹗」又指自己都有留意香港隊所有賽事﹗古天樂講到奧運就講唔停。

古天樂大讚張家朗拒談同場《聲夢傳奇》學員 TVB主持勁無癮

古天樂接受電視台訪問時，透露自己有收看奧運賽事，講到好興奮，又指以前讀書有打排球，所以特別鍾意睇排球賽事﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞直播截圖）

無綫男主持突然問古天樂對《聲夢》學員的評價，古天樂答：「《聲夢》就唔答啦﹗」之後放低手上咪牌﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞直播截圖）
無綫男主持突然問古天樂對《聲夢》學員的評價，古天樂答：「《聲夢》就唔答啦﹗」之後放低手上咪牌﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞直播截圖）
古天樂彈開話：「《聲夢》就唔講啦﹗」男主持表現得不知所指，只重覆古天樂的答案﹗（圖片來源：連登討論區圖片）
古天樂彈開話：「《聲夢》就唔講啦﹗」男主持表現得不知所措，只重覆古天樂的答案﹗（圖片來源：連登討論區圖片）
古天樂自己「收尾」叫「完﹗」（圖片來源：連登討論區圖片）
見到男主持呆咗，古天樂自己「收尾」叫「完﹗」以完結訪問。（圖片來源：連登討論區圖片）

訪問期間TVB主持突然問古天樂：「今日《聲夢傳奇》學員十五個喺齊度﹗你對佢哋有乜評價？」古天樂就答：「《聲夢》就唔答啦﹗」TVB主持重覆古天樂的說話：「哦﹗《聲夢》就唔答…」本來拎住一堆咪牌的古天樂九秒九放下所有咪牌並話：「完﹗」同時移動身體離開，由於事出突然，搞到TVB男主持呆企當場。

（圖片來源：）
古天樂講完「完」便離開﹗TVB男主持呆咗﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台直播截圖）
古天樂大讚張家朗拒談同場《聲夢傳奇》學員 TVB主持勁無癮
（圖片來源：無綫娛樂新聞台直播截圖）
古天樂應大會要求與《聲夢傳奇》十五位學員等影大合照（圖片來源：3HK官方圖片）
古天樂應大會要求與《聲夢傳奇》十五位學員等影大合照（圖片來源：3HK官方圖片）
《聲夢》本來只有炎明熹（後排左）上台，影大合照時，其餘十四位學員才出場﹗（圖片來源：3HK官方圖片）
《聲夢》本來只有炎明熹（後排左）上台，影大合照時，其餘十四位學員才出場﹗（圖片來源：3HK官方圖片）

其實古天樂在接受報紙記者訪問時，亦有被問到有關《聲夢》問題，當時被記者問有冇睇《聲夢傳奇》？古仔話：「睇吓唔睇吓咁啦﹗」記者再追問，古仔才答：「唔講呢啲啦﹗（咁會唔會搵佢哋拍戲？）再講啦﹗」跟之前大談張家朗為港爭光，態度截然不同﹗

古天樂與和記電訊香港控股有限公司主席及長江和記集團聯席董事總經理霍建寧Canning同和記電訊CEO古星輝Kenny合照﹗（圖片來源：3HK官方圖片）
古天樂與和記電訊香港控股有限公司主席及長江和記集團聯席董事總經理霍建寧Canning同和記電訊CEO古星輝Kenny合照﹗（圖片來源：3HK官方圖片）
十五位《聲夢傳奇》學員到齊﹗（圖片來源：3HK官方圖片）
十五位《聲夢傳奇》學員到齊﹗（圖片來源：3HK官方圖片）

網民對古天樂拒談《聲夢》學員，大讚他夠晒霸氣，紛紛留言「古仔知TVB想抽水梗係唔答啦」、「主持仔撈多幾年都未有古生道行高深」、「想借古生把口讚《聲夢》等佢哋升呢，咪使旨意」、「古天樂醒目呀，唔答唔使被人抽水」。

嘉賓之一的倪晨曦同古天樂合照﹗（圖片來源：倪晨曦IG）
嘉賓之一的倪晨曦向同古天樂集郵﹗（圖片來源：倪晨曦IG）
大會司儀方健儀也有向古天樂集郵，更留言「做司儀遇到古生，係開心到爆炸﹗」（圖片來源：方健兒IG）
大會司儀方健儀也有向古天樂集郵，更留言「做司儀遇到古生，係開心到爆炸﹗」（圖片來源：方健兒IG）

網民：古生型到爆

網民留言（圖片來源：網上圖片）
網民留言（圖片來源：網上圖片）

 

網民：同ERROR合作時幾開心，《聲夢》就唔想提

古天樂大讚港隊拒談同場《聲夢》學員 TVB主持勁無癮

網民：古天樂係鍾意MIRROR

古天樂大讚港隊拒談同場《聲夢》學員 TVB主持勁無癮 古天樂大讚港隊拒談同場《聲夢》學員 TVB主持勁無癮

古天樂透露有追看奧運賽事，張家朗奪金一場賽事，古天仔與香港市民一樣睇得好緊張，事後在IG出post恭喜張家朗﹗感謝對方為港爭光﹗（圖片來源：古天樂IG）
古天樂透露有追看奧運賽事，張家朗奪金一場賽事，古天仔與香港市民一樣睇得好緊張，事後在IG出post恭喜張家朗﹗感謝對方為港爭光﹗（圖片來源：古天樂IG）

古天樂與ERROR合作鏡頭前後一樣搞笑

古天樂之前同ERROR、盧覓雪、Agent L.合作拍攝廣告，期間古天樂學足193大講「知我咩料啦！」與眾人打成一片。193亦不甘示弱，竟膽敢在古天樂面前大跳《今期流行》的「拜神舞」，合作愉快，ERROR四子拍畢廣告齊齊集郵，193對住古天樂更出動「揸波龍爪手」，鏡頭前後都好融洽﹗

古天樂拍住ERROR再爆笑

古天樂早在今年初時就拍住鄭中基，為外賣商拍攝5週年廣告，整個廣告抵死又搞笑。事隔半年，古天樂再接再勵，今次的拍擋是近期人氣急升的ERROR四子、盧覓雪（雪雪）及《ERROR自肥企画》導演「Agent L.」（曹梓冲）。廣告一開始先見肥仔（梁業）瞓在地上大叫「好熱好熱」，後來再見到保錡在一旁敷冰降溫，阿DEE（何啟華）就來個「鳳凰不死鳥」姿勢來講「心靜自然涼」，然後一身全黑裝束的Agent L.，當193出場時就表示：「冇錯！佢就係我『實Ｑ』，feel到啦！知我咩料啦！」

（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
《ERROR自肥企画》導演「Agent L.」（曹梓冲）也有份參與廣告拍攝。（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
193出場時就表示：「冇錯！佢就係我『實Ｑ』，feel到啦！知我咩料啦！」（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）

眾人叫古天樂除衫

鏡頭一轉，古天樂就坐在雪櫃、風扇前反問193：「咁你又知唔知我咩料呀？」再叫肥仔去開冷氣，突然盧覓雪（雪雪）出場並問眾人：「係咪熱呀？邊個要雪雪？」全場指住古天樂，令古天樂既無奈又搞笑地講出：「真係正到不得了！」就連在旁的Agent L.也忍不住偷笑，而眾人亦拍手叫古天樂除衫。

（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
古天樂就坐在雪櫃、風扇前反問193：「咁你又知唔知我咩料呀？」（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
盧覓雪（雪雪）出場問眾人：「係咪熱呀？邊個要雪雪？」全場聽後即指古天樂。（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
盧覓雪搭住古天樂膊頭笑得好開心。（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
眾人叫古天樂熱就除3。（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）

ERROR爭住向古天樂集郵

廣告出街後，ERROR四子才post出當日拍攝的照片，三人表示能與古天樂拍廣告是成就解鎖，193、Dee哥、肥仔同保錡都爭住同古天樂集郵，放在ERROR身上，當然唔會正正經經影張相啦﹗

呢個陣容好勁﹗（圖片來源：何啟華IG）
呢個陣容好勁﹗（圖片來源：何啟華IG）
193最大膽向古天樂「揸波龍爪手」，更笑言為遷就偶像古天樂而將自己P黑﹗（圖片來源：193@IG）
193最大膽向古天樂「揸波龍爪手」，更笑言為遷就偶像古天樂而將自己P黑﹗（圖片來源：[email protected]
肥仔攬實古天樂，又嘟長咀想索吻，嚇得古天樂向後退，好搞笑﹗（圖片來源：肥仔IG）
肥仔攬實古天樂，又嘟長咀想索吻，嚇得古天樂向後退，好搞笑﹗（圖片來源：肥仔IG）
保錡最正經，個樣仲有啲驚驚哋，佢留言：「人生路上不能滿足所有人，但我能夠造到的是無愧於心，努力全力做好每件事一，感恩﹗」（圖片來源：保錡IG）
保錡最正經，個樣仲有啲驚驚哋，佢留言：「人生路上不能滿足所有人，但我能夠造到的是無愧於心，努力全力做好每件事一，感恩﹗」（圖片來源：保錡IG）
Dee哥以「有今生冇來世」來形容今次陣容的合作，忍唔住向古天樂提出攬攬要求﹗（圖片來源：何啟華IG）
Dee哥以「有今生冇來世」來形容今次陣容的合作，忍唔住向古天樂提出攬攬要求﹗（圖片來源：何啟華IG）

古天樂、ERROR換夏威夷裝又唱又跳

當大家都以為古天樂除衫時，鏡頭一轉眾人已換上夏威夷裝，又唱又跳，古天樂更先後與盧覓雪、Agent L.攞住砂槌對跳，隨後又舉手扭晒腰，與平時看到十分Cool的他來個大反差。

（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
眾人已換上夏威夷裝，又唱又跳。（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）

193大跳〈今期流行〉

193還在廣告中模仿古天樂當年經典金曲〈今期流行〉的舞步，正當193大跳「拜神舞」時，古天樂即從後一腳踢開他，搞到193衝向鏡頭，弄得全場大笑。

（圖片來源：（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube））
193還在廣告中模仿古天樂當年經典金曲〈今期流行〉的舞步，結果被古天樂一腳伸開。（圖片來源：（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube））

193出Post留言：「而家知Koo Tin Lok咩料喇」

這個無敵組合廣告出街後，193在其社交網上載廣告片並留言：「而家知@kootinlok_louis咩料喇，連我實Q都搶埋。@alfred_cho你唔實Q我，會唔會好冇安全感？」而ERROR另一位成員阿DEE就留言：「作為一個演員，無時無刻都要準備好，古生今次可能係嚟casting㗎！上大銀幕指日可待。」至於Agent L.亦有在其社交網上出Post並指首次見到古生真人「Not Secured！」

（圖片來源：193 IG）
193在其社交網上載廣告片後留言。（圖片來源：193 IG）
（圖片來源：何啟華Facebook）
阿DEE就話覺得古天樂今次係來揀蟀。（圖片來源：何啟華Facebook）

網友留言激讚：個廣告都拍到賀歲片咁

至於廣告片段出街後，一眾網友即大讚：「個廣告都拍到賀歲片咁」、「真係第一次係youtube度 特登搵個廣告黎睇」、「估唔到古天樂肯同ERROR一齊拍野, 又真係幾好睇,幾好笑!! 古生有戲開嘅話諗下ERROR啦!!」、「超好笑，係咁睇，好洗腦！」、「首歌好好笑，好上腦！」

（圖片來源：193 IG）
（圖片來源：193 IG）
（圖片來源：193 IG）
（圖片來源：193 IG）
（圖片來源：193 IG）
（圖片來源：193 IG）
（圖片來源：193 IG）
（圖片來源：193 IG）

一齊睇下個廣告

讀者留言

熱門文章

 