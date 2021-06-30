古天樂旗下新女團成員疑曝光 拍過內地選秀真人騷《青春有你2》
文：東方新地｜圖：古天樂IG、天加一文化傳媒IG、SKYLE IG、周梓倩微博、姚依凡微博
古天樂 疑推旗下練習生組新女團
古天樂旗下的「天下一集團」於2016年與「加秀娛樂」合作成立了「天加一文化傳媒」公司，主力負責內地藝人管理及發展，2018年天加一文化傳媒於韓國成立了「Good Luck Entertainment」（簡稱「Good Luck」），日前「Good Luck」宣布將成立一個由中韓合作組成的女團「SKYLE」，這個組合有4位成員，將於7月中發表新歌出道，目前「Good Luck」只公開了「SKYLE」的組合logo，並未有公布成員的身份，但有傳這4位成員中，包括有「天加一文化傳媒」中的2位練習生周梓倩（Jennifer）和姚依凡（Eva）。
「SKYLE」這個組合名字為「(S)how the (K)inetic & (Y)outh (L)eading a new (E)pisode」的縮寫，意思為「青春的起動、開啟及完成K-POP新篇章」，而成員的真正身份將於7月7日公開，據知這4位成員都是由2018年開始經過多次選拔和訓練，平均年齡為20歲，身高則平均有170cm，成員中最長的訓練期為7年，其他成員也經過3至4年的訓練期，唱功、舞蹈及外貌等表現均備受期待。「Good Luck」更透露「SKYLE」尚未正式出道前，已獲廣告商簽約，成為國際運動服及耳機品牌的代言人，因此成員們在出道同時亦會為產品大肆宣傳。
姚依凡藝術學院畢業
現年22歲的姚依凡（Eva）出身雲南，畢業於雲南藝術學院，參加過2019年《CGC Girls潮流女孩盛典》，也在去年參加了選秀節目《青春有你2》，由於《青春有你2》有S.H.E.成員Ella、Black Pink成員Lisa和林宥嘉等人擔任導師，話題度十足，所以姚依凡雖然未能在節目中勝出，但也因為參加節目而開始為大眾所認識。
周梓倩 選過「美人魚」
而同樣22歲的周梓倩（Jennifer）出身上海，2016年6月首次在內地選秀節目《加油！美少女》中曝光，同年12月，以女團ACEMAX-RED（火力紅組合）成員身份出道，在團中負責唱Rap，2017年11月曾隨組合參加過韓國選秀騷《The Unit》，並在同年參加了為周星馳甄選「美人魚」的選秀節目《星星美人魚》。去年周梓倩又先後參加過《青春有你2》及《中國新說唱2020》兩個選秀騷，因而人氣急升。