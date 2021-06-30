古天樂旗下新女團成員疑曝光 拍過內地選秀真人騷《青春有你2》

古天樂旗下韓國娛樂公司「Good Luck Entertainment」日前宣布將成立中韓合作組成的女團「SKYLE」，目前4位女團成員的身份尚未被公開，但有傳當中包括有「Good Luck Entertainment」母公司「天加一文化傳媒」中的2位練習生周梓倩（Jennifer）和姚依凡（Eva），兩人同樣在去年參加過內地選秀真人騷《青春有你2》，不過最後兩人都未能勝出，因此今次才藉著公司新組成的女團出道，而另外2位成員則會在韓國的練習生中選出。

文：東方新地｜圖：古天樂IG、天加一文化傳媒IG、SKYLE IG、周梓倩微博、姚依凡微博