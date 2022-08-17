明日戰記｜古天樂拍3條搞笑短片谷新片 T-Shirt竟暗藏玄機？

由古天樂的「天下一電影」電影公司，製作的科幻鉅片《明日戰記》投資逾4.5億港元，並於內地優先上映，上映9日票房未如理想，疑一度情緒低落感觸落淚。此片將於 8 月 25 日在港上映，古天樂不甘再以傳統地播放30秒預告片叫人入場，而是跟胡子彤、朱鑑然拍攝3條幽默短片，以嶄新手法宣傳電影及附屬手機遊戲。