明日戰記｜古天樂拍3條搞笑短片谷新片 T-Shirt竟暗藏玄機？
捧新生代朱鑑然胡子彤演出
由古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導的電影《明日戰記》，將於 8 月 25 日在港上映。作為電影總監製的古天樂為電影拍攝了三款「不一樣」的短片，並特意找來兩位新生代演員朱鑑然及胡子彤一同演出，古天樂說：「通常電影嘅廣告都係一嚟就去預告片，我想件事好玩啲，開心啲，香港電影史上好少做甚至乎冇做過嘅宣傳。」
第1條宣傳片：寸土炮製作
第1條宣傳片講朱鑑然和胡子彤以土炮方法拍科幻片，二人匿在枱底，以手機拍攝，被古天樂讚：「你兩個天才吖，都幾有潛質拍科幻片喎！淨係飛車同地陷有幾激呀？梗係睇埋嗰幾隻機械人追你咁先激吖嘛！」
第2條宣傳片：隱藏項少龍
第2條宣傳片推銷電影附屬手機遊戲，短片一開始，朱鑑然坐在梳化說：「喂，隻game有得玩嘞！」胡子彤投入幻想自己在手遊中，更被射到周身子彈窿，古天樂出場問二人：「你兩個喺度打甚麼飛機？睇咗《明日戰記》未？睇吓我點樣『打爆佢』！」然後tag電影的打怪獸場面，古天樂在短片穿上《尋秦記》戲內Tee變彩蛋位，有網民留言：「隱藏項少龍！」
第3條宣傳片：玩食字爛gag
最後一條宣傳片玩食字爛gag，古天樂甫出場問朱鑑然和胡子彤：「喂你兩個副甲搞掂未呀？」胡子彤和胡子彤招積回應：「搞掂咗啦！上下左右都修好晒啦，嗱！」然後展示十指已jel好機械人圖案，並謂：「你唔係真係當我哋豬嘟呀嘛！」其實古天樂講的是盔甲，然後搞笑騷手甲上的發光機械人：「你兩個副嘢邊夠我大抽吖！」相當搞笑抵死。
之前喊嘅古天樂，而家笑返喇：
網民呼喚劉青雲出招
《明日戰記》投資逾4.5億港元，並於內地優先上映，上映9日以來票房未如理想。古天樂在出席電影宣傳的公開場合時不斷觀看票房情況，疑一度情緒低落感觸落淚。杜汶澤在得知古天樂需要支持後，就在facebook出文支持撐古天樂，並暗批那些質疑支持古天樂網民的聲音。網民全力撐古天樂，但有網民留言問：「點解……香港仲未見劉青雲出嚟做宣傳？」
電影演員陣容勁 內地票房3.2億
《明日戰記》的演員陣容強勁，包括影帝劉青雲、張家輝及影后劉嘉玲，特技製作時間更長達5年。不過，上映9日以來，票房僅收約3.2億元人民幣，比同期的國產科幻喜劇《獨行月球》少近20億人民幣，據知其製作成本達3億人民幣。
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