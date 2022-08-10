古天樂普通話Sell 4.5億大製作《明日戰記》被讚：比能太能好有進步啦！
廣告
由古天樂監製及主演的科幻電影《明日戰記》，投資4.5億港元製作費，電影於上周五率先在內地上映，四日票房收2億人民幣。古天樂為了宣傳這部嘔心瀝血的作品，除了在金像獎頒獎禮台上呼籲觀眾記得睇之外，近日亦透過大銀幕向內地觀眾謝票，又頻頻做直播訪問。
「省姐能、能太能」成經典笑料
相信網民仍記得古天樂當年為輪軚品牌代言，他以普通話介紹產品時一句「省姐能、能太能」成為經典笑料，近日網上流傳他以普通話講解《明日戰記》的宣傳片段，雖然他仍然帶點廣東話口音，甚至有些捲舌音，網民戲稱他為「港普之父」，但大讚他普通話進步不少，更指他為了這部電影已經豁出去，「已經比能太能好有進步啦！」
網民讚：這種勇氣不是每個人有
有網民開pose，指：「不可不看，古天樂自己sell《明日戰記》，佢要一手一腳自己做行銷，但你必須要明白廣東話，先會明佢講嘅國語，有字幕唔怕！」，有網民睇完後留言：「無字幕，真係未必聽得明⋯⋯不過好流暢」，「已經比能太能好有進步啦」，「這種勇氣不是每個人有的哦」，「古生豁出去了」，有網民力撐古天樂：「我反而聽出佢為香港電影不遺餘力，盡己所能，古生加油！香港電影一定支持！」
有網友非常有心分享至「文人多說話」專頁：
古天樂透過新片呼籲愛護地球
古天樂在宣傳片段以普通話講解製作過程：「我們創作鎧甲的時候，參巧了走路不方便的老人家。拍這部科幻片，跟拍警匪片不同，特效鏡頭非常之多，例如大型基地，人們住在甚麼地方，很多細節都是一步一步做出來。最難的最印象深刻的是，差不多做完這部戲，我們碰到疫情。其實我非常喜歡UFO外星人的迷友，拍完這部戲讓我反省，我們要不要真的為地球出一份力，需要我們每個人都作為戰士去保護地球。」
即睇新片幕後花絮：
睇一次笑一次嘅輪胎能廣告：
一句能太能，非常經典！
撰文：東方新地圖片來源：《明日戰記》宣傳片、[email protected]廣告截圖資料或影片來源：影片轉戴自[email protected]李盛民
讀者留言