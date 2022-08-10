古天樂普通話Sell 4.5億大製作《明日戰記》被讚：比能太能好有進步啦！

由古天樂監製及主演的科幻電影《明日戰記》，投資4.5億港元製作費，電影於上周五率先在內地上映，四日票房收2億人民幣。古天樂為了宣傳這部嘔心瀝血的作品，除了在金像獎頒獎禮台上呼籲觀眾記得睇之外，近日亦透過大銀幕向內地觀眾謝票，又頻頻做直播訪問。