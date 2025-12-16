古天樂林峯首次正式合唱《天命最高》 特別保留一細節喚醒集體回憶
古天樂與林峯時隔多年再度攜手，竟然首次正式合唱經典主題曲《天命最高》，為即將於年底上映的電影《尋秦記》造勢。這首陪伴無數觀眾成長的經典歌曲，今次不但邀請兩大男神聯手演繹，更特別保留了原版開頭的馬叫聲，瞬間喚起一代人的集體回憶，令「尋迷」興奮不已。
古天樂林峯首次正式合唱經典主題曲
《天命最高》作為《尋秦記》的標誌性主題曲，旋律一響即能喚起無數觀眾的回憶。今次電影版特別邀請古天樂與林峯共同演唱新版本，屬於兩人首次正式合唱，意義非凡。兩位主演多年來合作無間，這次錄音過程更是默契十足，不但進行順利，更呈現出與舊版截然不同的張力。全新編曲具備濃厚電影感，氣勢全面升級，完美詮釋項少龍與趙盤跨越時空的師徒情仇。
林峯自爆紅館演唱會已為錄音熱身
談到今次錄製新版《天命最高》的感受，古天樂表示與林峯一同合唱，跟當年獨唱原版的感覺大為不同，是一個全新體驗。林峯則透露上次在紅館演唱會上合唱《天命最高》，某程度上已為今次正式錄音作好準備。他更幽默地說：「今次當然再認真啲，有重新編曲，今次都係warm up，同老闆合唱的warm up，我希望繼續有屬於我哋嘅歌，最好跳埋舞。」
特別保留馬叫聲向原版致敬
《天命最高》對兩位主演都有特殊意義，古天樂直言知道不少觀眾都表示一聽到前奏就會「起雞皮」。他感慨地說：「『天命最高』呢四個字都係一個使命，雖然話呢個世界冇最高，但我哋盡力去做啦，等於我哋拍《尋秦記》咁，過程裏面經歷好多困難，但都一一克服。」林峯則特別提到希望新版能保留原版開頭的馬叫聲，強調「呢下馬叫聲係集體回憶嚟」，古天樂隨即回應「加番畀你」，而新版確實保留了這一聲標誌性馬叫。
電影12月31日躍登大銀幕
電影《尋秦記》由古天樂總監製，集結古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，白百何特邀主演，苗僑偉、張繼聰、朱鑑然等實力派演員加盟。這部備受期待的穿越大作將於2025年12月31日正式上映，在預告及終極海報發布後，今次主題曲MV及全陣容海報的曝光，再度引發「尋迷」熱烈討論，視聽衝擊全面升級。
圖片來源：大會提供、YouTube@One Cool Film資料或影片來源：原文刊於新假期