古天樂林峯首次正式合唱《天命最高》 特別保留一細節喚醒集體回憶

古天樂與林峯時隔多年再度攜手，竟然首次正式合唱經典主題曲《天命最高》，為即將於年底上映的電影《尋秦記》造勢。這首陪伴無數觀眾成長的經典歌曲，今次不但邀請兩大男神聯手演繹，更特別保留了原版開頭的馬叫聲，瞬間喚起一代人的集體回憶，令「尋迷」興奮不已。