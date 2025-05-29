林峯演唱會｜古天樂驚喜宣布《尋秦記》2026年上映日期 唱《天命最高》觀眾high爆 兼問演唱會4大傳聞
古天樂爆笑向「大王」下跪
古天樂以酷似《尋秦記》全黑造型登場，被指似《美國隊長》之餘，連到場睇騷嘅張繼續都笑稱佢係「香港隊長」。古老闆於嘉賓聊天環節爆笑向林峯下跪表示：「大王，唔好意思，項太傅嚟遲咗！因為我坐咗個時光機，去咗2015年，我終於返到嚟搵到你。大王，點解你變咗咁嘅樣。」林峯則回應：「因為我剃咗鬚，同埋我已經融入咗現代社會。」
隨後古天樂又笑問「你啲頭髮咁嘅色嘅？」獲林峯表示夠潮，以及自己已改名：「唔係叫嬴政，叫林峯。」古天樂接著更稱：「好彩唔係叫『淋病』啫！」字字珠機引得全場觀眾大笑。
古天樂驚喜宣布《尋秦記》2026年上映日期
古天樂除咗在台上大玩回憶殺之外，更親自回應林峯「最近好多人問緊我1個都市傳說，項少龍幾時會喺大銀幕出現」嘅問題。古老闆先表示：「我返咗嚟喇」，隨後再稱「個傳說應該今年會解破」。古老闆在林峯再三追問確實日期時，就大方透露：「即係今年嘅元旦」，正式預告電影版《尋秦記》將於2026年元旦正式上映，令全場歡呼！
古天樂追問林峯演唱會4大傳聞
古天樂在聊天環節爆笑稱「做老闆要做到做壓軸嘉賓」，並追問林峯演唱會4大傳聞：「呢幾日聽到好多你演唱會嘅傳聞，就包括林峯對張凳做愛」，更稱連東方昇都學緊，引來林峯爆笑兼表示：「唔係事實嘅嘢我唔會回應」。古老闆續稱：「話你啲激光就射爆咗相機鏡頭」，獲林峯回應可能觀眾太熱情手機伸太出，並稱紅館有安全條例：「激光唔可以超過舞台範圍」，呼籲觀眾下次要小心安全。
古天樂隨後再問第3個傳聞：「有個dancer，長頭髮嘅」，直指近日在社交平台爆紅嘅dancer Marco。林峯聽到後即向台下嘅陳山聰表示：「講緊你個仔喎」，指陳山聰嘅兒子與Marco好似樣，更引來古天樂爆笑稱：「嘩你講到咁懸疑嘅」。而最後1個傳聞則係：「呢個演唱會見到你嘅背脊居多」，搞到林峯望一望自己背脊之餘，都風趣表示：「但係老闆，四面台咁總有一面係對住背脊㗎」，隨後就被古天樂拖住走向每一面台畀觀眾影相。