林峯演唱會｜古天樂驚喜宣布《尋秦記》2026年上映日期 唱《天命最高》觀眾high爆 兼問演唱會4大傳聞

林峯《Go With The Flow》演唱會昨晚（28日）舉行尾場，老闆古天樂以特別嘉賓身份驚喜亮相。古老闆更與林峯大唱《尋秦記》主題曲《天命最高》，以及經典歌《今期流行》。2人更在台上宣布了電影版《尋秦記》於2026年嘅上映日期，重磅消息令全場high爆！