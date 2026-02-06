古天樂回歸樂壇！情人節出專輯精選10首代表作 不排除再開金口

古天樂宣布推出首張個人精選專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》，鐵定2月14日情人節面世！這位入行逾30年的「項少龍」不但要帶大家穿越時空重溫經典金曲，更親自重新灌錄《天命最高》，將多年來一直唱錯的歌詞「亂局亦一樣人定」，以原裝正版「亂局亦一樣入定」重唱一次，25年後來一次集體回憶篡改，絕對是跨世代樂迷的終極回憶殺！