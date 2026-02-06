古天樂回歸樂壇！情人節出專輯精選10首代表作 不排除再開金口
古天樂親選10首代表作 破天荒跨版權界限
精選專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》集合了古天樂歷年來經典金曲，全碟10首歌曲由古生親自挑選，更難得地打破各大單位的版權界限收錄代表作。專輯包括《男朋友》、《今期流行》、《天真》、《像我這種男人》、《吻得到 愛不到》、《Mr. Cool》等膾炙人口的作品，還有與謝安琪合唱、曾在「2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」廣獲推崇的《(一個男人)一個女人和浴室》。為隆重其事，專輯的母帶處理更特別在英國進行，務求將25年來的音樂精華完美呈現。
劉德華古巨基林峯齊撐場 豪華合唱陣容
專輯更收錄了多首珍貴合唱作品，包括與劉德華為《掃毒2天地對決》破天荒合唱的主題曲《兄弟不懷疑》，向張國榮致敬、與古巨基合唱的《當年情》，以及偕林峯為《尋秦記》唱出的合唱版《天命最高》。這些跨世代的合作組合，絕對是樂壇難得一見的豪華陣容，每首歌都承載著不同年代樂迷的共同回憶。
項少龍趕返現代重錄《天命最高》
最令人期待的是，引發全城曼德拉效應的《天命最高》將以全新版本收錄。項少龍早前趕返現代再進錄音室，以「原汁原味」灌錄這次新版本。古天樂更將多年前一直唱錯的歌詞「亂局亦一樣人定」，改回原裝正版「亂局亦一樣入定」重唱一次，這個25年後的集體回憶篡改，相信會令無數《尋秦記》粉絲激動不已。
首推黑膠版本 兩款封套限量發行
《天命最高 BACK TO THE Past》除了以實體CD上架外，更同時推出黑膠（彩膠）版本，是古生首次推出的黑膠專輯唱片。黑膠版本會以兩款封套限量發行，絕對值得粉絲紀念珍藏。古天樂亦將為專輯舉辦簽名會活動，下星期將開始接受預訂，詳情有待公布。
古天樂不排除再開金口 樂迷期待新作
正如碟名「BACK TO THE PAST」，回望多年來的歌唱生涯，古天樂早前在公開場合上透露「不排除再會開金口唱歌！」雖然尚未有出新歌企劃，但這張精選專輯一次過網羅25年來的代表作，已足夠讓樂迷重溫古生的音樂魅力。從「楊過」到「項少龍」，古天樂不僅影視作品深入民心，其歌曲對跨世代樂迷同樣耳熟能詳，這張情人節精選輯絕對是送給自己和另一半的最佳禮物。