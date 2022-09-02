明日戰記｜古天樂揭行內秘密組織 有個「老闆會」電影大亨都喊驚！
古天樂盼推動同業創新思維
鄭裕玲問古天樂心目中有無好似《明日戰記》的電影想拍？他說：「我將會拍一部《太空天梯》。」他又談到對香港電影界的抱負：「必須多元化，同埋電影係工業，必需要有先進嘅拍攝方法，同埋創新思維，例如拍警匪片，好似《天能》咁，成件事好唔同，所以電影工業要學識唔同技術，將現有題材去創新。」
鄭裕玲贊成唔好成日食老本
鄭裕玲贊成電影界要向前行：「唔好成日食老本，你做咗啦，你同時係香港演藝人協會會長及香港電影工作者總會會長，我哋全香港嘅電影都關你事，咁你點推佢哋行前呢？你係咁諗，可能其他人未必係咁諗。」古天樂表示:「你要搞清楚，我做嗰啲協會呢，仲有個會係唔隸屬於呢啲會，但有個咁嘅會，嗰個叫老闆會！」
改變製作模式難說服老闆
鄭裕玲叫古天樂去說服「老闆會」：「如果佢哋睇到你呢套戲嘅成績，佢哋會有信心囉，係咪？」古天樂無奈表示：「係，就算我而家處理緊部《天梯》，我都想搵個導演幫手，環顧所有導演，都唔知點掌握呢件事，何況同老闆講？搵邊個拍？呢個係難囉！總會咁多人，我希望大家將製作模式改變，但點去推動？始終要有投資方去投資先產生呢件事。」
古天樂盼下一代能破舊立新
鄭裕玲鼓勵古天樂：「你唔係識好多老闆？你都係老闆之一啦！」古天樂說：「就算係都好啦，我嘅諗法唔代表佢嘅諗法嘛！佢哋諗穩陣嘅商業電影最好，始終公司賺錢最緊要，但我覺得進步都好緊要囉，我好難走去講，佢哋係咁諗喎。只有我試吓慢慢去做，佢哋覺得開始信呢件事，開始去做，或者培養下一代去做呢件事。」
古天樂：人哋乜題材都拍過
鄭裕玲提到觀眾會將《明日戰記》與外國科幻片如Marvel比較：「雖然呢套係香港造嘅，但佢哋睇過外國嗰啲，呢個係你要考慮嘅部份嚟喎！」古天樂說：「我咪話寫咗好多劇本，但我掉晒由頭嚟過，寫咗兩、三年，我發覺呢個劇本似呢部戲，嗰部劇本似嗰部戲，因為人哋拍咗二十幾三十年，乜嘢題材都拍過。」
彈荷李活特技片都有不足之處
古天樂指外國電腦特技比香港早發展20幾30年：「外國嘅技術提升到你幻想以外嘅層次，我哋而家先起步，困難重重。至於部戲有冇唔好嘅地方，我哋有嘅，就算佢哋（荷李活）都有，永遠都有不足嘅，但我哋必須要行呢步，而家已經落後20年，你係咪想再落後30年？或者永遠唔會有呢個題材誕生？所以呢步係要行出嚟囉。」
睇片重溫古天樂講老闆會：
古天樂真係好有抱負！
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