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明日戰記｜古天樂揭行內秘密組織 有個「老闆會」電影大亨都喊驚！

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51歲的古天樂擔任總監製兼主演的本地首部科幻片《明日戰記》，由吳炫輝執導、劉青雲、劉嘉玲和張家輝等合演，電影在港上映一星期，票房已破3千萬大關，並已連續7天登上本地單日票房冠軍，昨日截至晚上7時，單日票房約170萬港元。古天樂昨日接受鄭裕玲《口水多過浪花》訪問，大爆原來香港有個「老闆會」，連他這個電影大亨都忌諱！

古天樂昨日接受鄭裕玲《口水多過浪花》訪問，大爆原來香港有個「老闆會」。
古天樂昨日接受鄭裕玲《口水多過浪花》訪問，大爆原來香港有個「老闆會」。（圖片來源：[email protected]口水多過浪花）
古天樂 《明日戰記》在港上映一星期，昨日票房已破3,000萬大關。
《明日戰記》在港上映一星期，昨日票房已破3,000萬大關。（圖片來源：[email protected]古天樂 Louis Koo）

古天樂盼推動同業創新思維

鄭裕玲問古天樂心目中有無好似《明日戰記》的電影想拍？他說：「我將會拍一部《太空天梯》。」他又談到對香港電影界的抱負：「必須多元化，同埋電影係工業，必需要有先進嘅拍攝方法，同埋創新思維，例如拍警匪片，好似《天能》咁，成件事好唔同，所以電影工業要學識唔同技術，將現有題材去創新。」

鄭裕玲問古天樂對香港電影界有甚麼抱負，他表示必須多元化，要有先進的拍攝方法，及創新思維。
鄭裕玲問古天樂對香港電影界有甚麼抱負，他表示必須多元化，要有先進的拍攝方法，及創新思維。（圖片來源：《口水多過浪花》截圖）

鄭裕玲贊成唔好成日食老本

鄭裕玲贊成電影界要向前行：「唔好成日食老本，你做咗啦，你同時係香港演藝人協會會長及香港電影工作者總會會長，我哋全香港嘅電影都關你事，咁你點推佢哋行前呢？你係咁諗，可能其他人未必係咁諗。」古天樂表示:「你要搞清楚，我做嗰啲協會呢，仲有個會係唔隸屬於呢啲會，但有個咁嘅會，嗰個叫老闆會！」

古天樂指與劉青雲都寧願穿33磅的戰衣，好過用電腦晝出來，因要感受到重量才有實在感。
古天樂指與劉青雲都寧願穿33磅的戰衣，好過用電腦晝出來，因要感受到重量才有實在感。（圖片來源：《明日戰記》劇照）

改變製作模式難說服老闆

鄭裕玲叫古天樂去說服「老闆會」：「如果佢哋睇到你呢套戲嘅成績，佢哋會有信心囉，係咪？」古天樂無奈表示：「係，就算我而家處理緊部《天梯》，我都想搵個導演幫手，環顧所有導演，都唔知點掌握呢件事，何況同老闆講？搵邊個拍？呢個係難囉！總會咁多人，我希望大家將製作模式改變，但點去推動？始終要有投資方去投資先產生呢件事。」

《明日戰記》後期花了長時間製作，古天樂笑指有人認為該片是個都市傳說，根本沒有存在。
《明日戰記》後期花了長時間製作，古天樂笑指有人認為該片是個都市傳說，根本沒有存在。（圖片來源：《明日戰記》劇照）

古天樂盼下一代能破舊立新

鄭裕玲鼓勵古天樂：「你唔係識好多老闆？你都係老闆之一啦！」古天樂說：「就算係都好啦，我嘅諗法唔代表佢嘅諗法嘛！佢哋諗穩陣嘅商業電影最好，始終公司賺錢最緊要，但我覺得進步都好緊要囉，我好難走去講，佢哋係咁諗喎。只有我試吓慢慢去做，佢哋覺得開始信呢件事，開始去做，或者培養下一代去做呢件事。」

古天樂指外國電腦特技比香港早發展20多年，香港電腦特技現在才起步，困難重重。
古天樂指外國電腦特技比香港早發展20多年，香港電腦特技現在才起步，困難重重。（圖片來源：《明日戰記》製作花絮）

古天樂：人哋乜題材都拍過

鄭裕玲提到觀眾會將《明日戰記》與外國科幻片如Marvel比較：「雖然呢套係香港造嘅，但佢哋睇過外國嗰啲，呢個係你要考慮嘅部份嚟喎！」古天樂說：「我咪話寫咗好多劇本，但我掉晒由頭嚟過，寫咗兩、三年，我發覺呢個劇本似呢部戲，嗰部劇本似嗰部戲，因為人哋拍咗二十幾三十年，乜嘢題材都拍過。」

鄭裕玲提到觀眾會將《明日戰記》與外國科幻片如Marvel比較，古天樂指外國電影都有不足之處。
鄭裕玲提到觀眾會將《明日戰記》與外國科幻片如Marvel比較，古天樂指外國電影都有不足之處。（圖片來源：《復仇者聯盟》劇照）

彈荷李活特技片都有不足之處

古天樂指外國電腦特技比香港早發展20幾30年：「外國嘅技術提升到你幻想以外嘅層次，我哋而家先起步，困難重重。至於部戲有冇唔好嘅地方，我哋有嘅，就算佢哋（荷李活）都有，永遠都有不足嘅，但我哋必須要行呢步，而家已經落後20年，你係咪想再落後30年？或者永遠唔會有呢個題材誕生？所以呢步係要行出嚟囉。」

古天樂指荷李活製作電腦特技有高技術和系統，港產特技難以比較，但總要行出第一步。
古天樂指荷李活製作電腦特技有高技術和系統，港產特技難以比較，但總要行出第一步。（圖片來源：《奇異博士2》劇照）

睇片重溫古天樂講老闆會：

古天樂真係好有抱負！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]口水多過浪花、《明日戰記》劇照、[email protected]古天樂 Louis Koo、《復仇者聯盟》劇照、《奇異博士2》劇照資料或影片來源：[email protected]商業電台

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