明日戰記｜古天樂揭行內秘密組織 有個「老闆會」電影大亨都喊驚！

51歲的古天樂擔任總監製兼主演的本地首部科幻片《明日戰記》，由吳炫輝執導、劉青雲、劉嘉玲和張家輝等合演，電影在港上映一星期，票房已破3千萬大關，並已連續7天登上本地單日票房冠軍，昨日截至晚上7時，單日票房約170萬港元。古天樂昨日接受鄭裕玲《口水多過浪花》訪問，大爆原來香港有個「老闆會」，連他這個電影大亨都忌諱！