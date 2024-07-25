古天樂半裸跳舞片瘋傳 爆衫露紋身震驚網民
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古天樂主演的電影大家都睇得多，但卻很少見到他上台表演唱歌跳舞，事實上古天樂除了攞過「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」獎外，仲有幾首令大家記憶深刻的經典金曲，近日就有一段他在年輕時期跳唱《像我這一種男人》的影片出土，並在網絡上瘋傳。
古天樂 罕有大曬黑炭肌+蝴蝶紋身
在這段陳年跳舞片中，最讓人印象深刻的莫過於結尾時刻，當古天樂唱到「就算我對你再好，亦會比一張紙更薄」這最後兩情歌詞時，旁邊的舞蹈員突然動作迅速地扯爛了古天樂身上的藍色恤衫，展示出他黑黑實實的鋼條肌肉，還有身上的大量蝴蝶紋身。
歌曲收錄在2000年EP《男朋友》內
這首《像我這一種男人》出自古天樂在2000年推出的首張EP《男朋友》中，這首歌節奏感強烈，是除了《今期流行》的「拜神舞」外，難得一首可以讓他展示了自己舞蹈才能的歌曲，其中爆衫騷肌環節更令網民大感驚喜。
網民大讚古天樂動作瀟灑
這段影片在網上流出後，立即引起了網民熱烈討論，有網民表示睇到好尷尬，但亦有不少網民表示好驚喜。尤其是當古天樂在唱到「除非一天我可給你快樂」時，以一氣呵成的動作踢走了被扯爛的恤衫，獲網民大讚十分瀟灑，仲有型過《今期流行》！
重溫古天樂99年《快樂，In···》曬肌出浴
古天樂自96年開始因唔想化妝同懶得卸妝而曬黑自己，99年寫真集《快樂，In···》中，亦曾見到古銅色的半裸古天樂，這本書在台灣同日本拍攝，黑白彩色各半。
曬到一身古銅色肌膚的古天樂，露兩點浸浴缸，性感又健康。
2001年31歲的古天樂又曾半裸曬古銅肌，在水中央曬出一身古銅色健康膚色加結實肌肉，型到爆炸！
撰文：東方新地圖片來源：新傳媒照片庫、影片截圖