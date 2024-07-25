古天樂半裸跳舞片瘋傳 爆衫露紋身震驚網民

古天樂主演的電影大家都睇得多，但卻很少見到他上台表演唱歌跳舞，事實上古天樂除了攞過「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」獎外，仲有幾首令大家記憶深刻的經典金曲，近日就有一段他在年輕時期跳唱《像我這一種男人》的影片出土，並在網絡上瘋傳。

