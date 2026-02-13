古天樂與「東張女神」麥詩晴訪問有講有笑零火藥味 一舉動成功抹清寸爆TVB事件

古天樂與TVB關係一直備受外界關注，特別是去年《尋秦記》上映前那場「寸爆TVB記者」事件，令不少人猜測影帝與舊東家關係惡化。不過，日前《尋秦記》電影版慶功宴上的一幕，卻完全顛覆了外界的想像！當晚TVB派出兩位當紅女主持到場採訪，古天樂不但有講有笑，更與新任「東張女神」麥詩晴互動親密，完全沒有火藥味，令人重新審視這位影帝的真實性格。