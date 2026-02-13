古天樂與「東張女神」麥詩晴訪問有講有笑零火藥味 一舉動成功抹清寸爆TVB事件
古天樂麥詩晴訪問零火藥味破除不和傳聞
《尋秦記》電影版票房突破8,888萬元，慶功宴當晚星光熠熠。TVB旗下《東張西望》派遣麥詩晴，《娛樂新聞台》則派出謝淑怡到場採訪。令人意外的是，古天樂在面對兩位TVB主持時表現得相當友善，特別是與麥詩晴的互動更是有講有笑，完全沒有外界想像中的尷尬或敵意。整個訪問過程氣氛輕鬆愉快，古天樂回應問題時面露笑容，展現出平易近人的一面，與去年那場「寸爆」事件形成強烈對比。
新東張女神成功集郵影帝頭貼頭合照毫無隔膜
慶功宴結束後，麥詩晴在社交媒體分享了一張珍貴合照，成功與古天樂、宣萱「集郵」合影。相片中最搶眼的是古天樂竟然微微側傾向麥詩晴方向，三人「頭貼頭」親密合照，完全沒有任何隔膜或距離感。麥詩晴更在照片下興奮留言：「影到呢張相開心得難以形容！（古天樂、宣萱）好多謝你哋！你哋好好人！」這張合照不但證明了古天樂的親和力，更顯示他對新一代主持的友善態度，完全打破了外界對他「難相處」的刻板印象。
網民熱議古天樂真實性格獲好評
今次慶功宴的表現讓網民重新認識古天樂的真實性格，不少人在社交媒體留言讚賞他的真誠和原則性。有網民表示：「古仔其實好好人，只係唔鍾意啲無聊問題」、「佢對事不對人，呢個先係真正嘅專業態度」、「同麥詩晴合照咁開心，證明佢唔係針對TVB」。這些正面評價顯示，公眾開始理解古天樂的處事方式，認為他的「寸爆」行為其實是出於對專業的要求，而非個人情緒或恩怨。
回顧寸爆TVB記者事件真相曝光對事不對人
回顧去年那場引起軒然大波的「寸爆TVB記者」事件，當時TVB娛樂新聞記者潘盈慧在聯合訪問中詢問古天樂、林峯、苗僑偉三人對電影上映的期待心情。古天樂當時質疑：「好奇怪喎呢個問題！點解會問返個演員『期唔期待』嗰部戲上映，要問問觀眾吖嘛！」更補刀說：「咁咪係囉，你答咪得囉，咁得意嘅喂！唔明喎真係！」造成長達40秒的尷尬僵局。不過從今次慶功宴的表現來看，古天樂明顯是「對事不對人」，他針對的是問題本身的邏輯性，而非特定電視台或主持人。
古天樂拒答聲夢問題展現原則性立場
除了「寸爆記者」事件外，古天樂還曾在另一場訪問中拒絕回答關於《聲夢傳奇》學員的問題。當時有男主持突然問：「今日《聲夢傳奇》學員十五個喺齊度！你對佢哋有乜評價？」古天樂直接回應：「《聲夢》就唔答啦！」並立即放下咪牌說「完！」結束訪問。