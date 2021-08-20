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男神唔易做！古天樂向193傳授男神秘技 靠一個舉動凍齡十幾年

東方新地 - 娛聞

已踏入半百之齡的男神古天樂日前在活動上，向後輩193傳授自己的凍齡秘技，原來他十幾年來除了做運動外，仲keep住一個飲食習慣，來保養自己健康的體魄，不過他強調這個方法不是人人都合適使用，最好先咨詢清楚醫生的意見！

文：東方新地｜圖：古天樂IG、193 IG、《掃毒3》FB、Deliveroo Hong Kong YouTube

古天樂親授193男神秘技

古天樂日前和ERROR成員193（郭嘉駿）一同出席品牌活動，期間古仔向193傳授了一套五「識」男神秘技，包括「識」人、「識」做人、「識」包裝、「識」保養及「識」收工。講到保養方面，古仔透露出自己的keep fit秘技，就係「斷食法」，原來古仔已經「斷食」長達十多年！

193最大膽向古天樂「揸波龍爪手」，更笑言為遷就偶像古天樂而將自己P黑﹗（圖片來源：193@IG）
古仔話想在這行大紅大紫，最緊要「識」人、「識」做人、「識」包裝、「識」保養同「識」收工。（圖片來源：193 IG）
193成功捕獲古仔合照，表情相當得戚。
講到想做男神就要「識」人，193即乖口賣表示：「好似識古生重要啲喎，有古生庇佑，喺呢行一定掂啦！」（圖片來源：193 IG）

每日只食一餐

古仔直言近兩年覺得健康非常重要，他表示：「我除咗做運動，已經習慣斷食十幾年，每日只食一餐，大約黃昏6點幾食，每逢初一、十五就會茹素，體力都OK，亦冇試過胃痛。」

古仔指自己甚少食保健品，都係靠飲水同做運動來保持身體健康。（圖片來源：古天樂IG）
古仔指自己甚少食保健品，都係靠飲水同做運動來保持身體健康。（圖片來源：古天樂IG）

講到拍戲需要消耗好大體力，但古仔表示無因此放棄過斷食，他說：「我日間好少進食，見人喺身邊飲食，我會行開，避免挑起為食癮，肚餓就飲水，往往工作忙自然就唔記得要食。」

古仔話最近忙緊拍攝電影《掃毒3》，他笑言要在炎夏拍冬天戲，加上有唔少打鬥場面，正好可以趁機keep fit。（圖片來源：《掃毒3》FB）
古仔話最近忙緊拍攝電影《掃毒3》，他笑言要在炎夏拍冬天戲，加上有唔少打鬥場面，正好可以趁機keep fit。（圖片來源：《掃毒3》FB）
《掃毒3》由古仔和劉青雲、郭富城主演。（圖片來源：《掃毒3》FB）
《掃毒3》由古仔和劉青雲、郭富城主演。（圖片來源：《掃毒3》FB）

要保持少少肚餓感

古仔又指：「我聽過一個醫生講，人要減少身體負荷，食太多唔係太好，應該保持少少肚餓感，身體先至可以燃燒脂肪，幫助調節各樣機能。」不過他強調斷食法不是人人合適，如果有腸胃問題，應該先徵詢醫生意見。

古仔又透露自己的護膚心得，他認為最重要是有足夠睡眠，飲食均衡，以及多喝水。（圖片來源：《掃毒3》FB）
古仔又透露自己的護膚心得，他認為最重要是有足夠睡眠，飲食均衡，以及多喝水。（圖片來源：《掃毒3》FB）

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古天樂領軍與ERROR、盧覓雪拍超爆笑廣告 193亂跳「拜神舞」Agent L.都有份

古天樂上回與鄭中基一齊為外賣商拍攝廣告，今次古天樂繼續留任，率領ERROR、盧覓雪、Agent L.等人一齊合作拍攝廣告，期間古天樂學足193大講「知我咩料啦！」與眾人打成一片。193亦不甘示弱，竟膽敢在古天樂面前大跳《今期流行》的「拜神舞」！

（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
古天樂早在今年初拍住鄭中基，為外賣商拍攝5週年廣告。（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
廣告外出後反應熱烈不少網友都大讚這個組合好吸引。（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）

古天樂拍住ERROR再爆笑

事隔半年，古天樂再接再勵，今次的拍擋是近期人氣急升的ERROR四子、盧覓雪（雪雪）及《ERROR自肥企画》導演「Agent L.」（曹梓冲）。廣告一開始先見肥仔（梁業）瞓在地上大叫「好熱好熱」，後來再見到保錡在一旁敷冰降溫，阿DEE（何啟華）就來個「鳳凰不死鳥」姿勢來講「心靜自然涼」，然後一身全黑裝束的Agent L.，當193出場時就表示：「冇錯！佢就係我『實Ｑ』，feel到啦！知我咩料啦！」

（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
《ERROR自肥企画》導演「Agent L.」（曹梓冲）也有份參與廣告拍攝。（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
193出場時就表示：「冇錯！佢就係我『實Ｑ』，feel到啦！知我咩料啦！」（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）

眾人叫古天樂除衫

鏡頭一轉，古天樂就坐在雪櫃、風扇前反問193：「咁你又知唔知我咩料呀？」再叫肥仔去開冷氣，突然盧覓雪（雪雪）出場並問眾人：「係咪熱呀？邊個要雪雪？」全場指住古天樂，令古天樂既無奈又搞笑地講出：「真係正到不得了！」就連在旁的Agent L.也忍不住偷笑，而眾人亦拍手叫古天樂除衫。

（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
古天樂就坐在雪櫃、風扇前反問193：「咁你又知唔知我咩料呀？」（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
盧覓雪（雪雪）出場問眾人：「係咪熱呀？邊個要雪雪？」全場聽後即指古天樂。（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
盧覓雪搭住古天樂膊頭笑得好開心。（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
眾人叫古天樂熱就除3。（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）

古天樂、ERROR換夏威夷裝又唱又跳

當大家都以為古天樂除衫時，鏡頭一轉眾人已換上夏威夷裝，又唱又跳，古天樂更先後與盧覓雪、Agent L.攞住砂槌對跳，隨後又舉手扭晒腰，與平時看到十分Cool的他來個大反差。

（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）
眾人已換上夏威夷裝，又唱又跳。（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube）

193大跳〈今期流行〉

193還在廣告中模仿古天樂當年經典金曲〈今期流行〉的舞步，正當193大跳「拜神舞」時，古天樂即從後一腳踢開他，搞到193衝向鏡頭，弄得全場大笑。

（圖片來源：（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube））
193還在廣告中模仿古天樂當年經典金曲〈今期流行〉的舞步，結果被古天樂一腳伸開。（圖片來源：（圖片來源：Deliveroo Hong Kong YouTube））

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