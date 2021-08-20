男神唔易做！古天樂向193傳授男神秘技 靠一個舉動凍齡十幾年

已踏入半百之齡的男神古天樂日前在活動上，向後輩193傳授自己的凍齡秘技，原來他十幾年來除了做運動外，仲keep住一個飲食習慣，來保養自己健康的體魄，不過他強調這個方法不是人人都合適使用，最好先咨詢清楚醫生的意見！

文：東方新地｜圖：古天樂IG、193 IG、《掃毒3》FB、Deliveroo Hong Kong YouTube