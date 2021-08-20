男神唔易做！古天樂向193傳授男神秘技 靠一個舉動凍齡十幾年
文：東方新地｜圖：古天樂IG、193 IG、《掃毒3》FB、Deliveroo Hong Kong YouTube
古天樂親授193男神秘技
古天樂日前和ERROR成員193（郭嘉駿）一同出席品牌活動，期間古仔向193傳授了一套五「識」男神秘技，包括「識」人、「識」做人、「識」包裝、「識」保養及「識」收工。講到保養方面，古仔透露出自己的keep fit秘技，就係「斷食法」，原來古仔已經「斷食」長達十多年！
每日只食一餐
古仔直言近兩年覺得健康非常重要，他表示：「我除咗做運動，已經習慣斷食十幾年，每日只食一餐，大約黃昏6點幾食，每逢初一、十五就會茹素，體力都OK，亦冇試過胃痛。」
講到拍戲需要消耗好大體力，但古仔表示無因此放棄過斷食，他說：「我日間好少進食，見人喺身邊飲食，我會行開，避免挑起為食癮，肚餓就飲水，往往工作忙自然就唔記得要食。」
要保持少少肚餓感
古仔又指：「我聽過一個醫生講，人要減少身體負荷，食太多唔係太好，應該保持少少肚餓感，身體先至可以燃燒脂肪，幫助調節各樣機能。」不過他強調斷食法不是人人合適，如果有腸胃問題，應該先徵詢醫生意見。
延伸閱讀：
古天樂領軍與ERROR、盧覓雪拍超爆笑廣告 193亂跳「拜神舞」Agent L.都有份
古天樂上回與鄭中基一齊為外賣商拍攝廣告，今次古天樂繼續留任，率領ERROR、盧覓雪、Agent L.等人一齊合作拍攝廣告，期間古天樂學足193大講「知我咩料啦！」與眾人打成一片。193亦不甘示弱，竟膽敢在古天樂面前大跳《今期流行》的「拜神舞」！
古天樂拍住ERROR再爆笑
事隔半年，古天樂再接再勵，今次的拍擋是近期人氣急升的ERROR四子、盧覓雪（雪雪）及《ERROR自肥企画》導演「Agent L.」（曹梓冲）。廣告一開始先見肥仔（梁業）瞓在地上大叫「好熱好熱」，後來再見到保錡在一旁敷冰降溫，阿DEE（何啟華）就來個「鳳凰不死鳥」姿勢來講「心靜自然涼」，然後一身全黑裝束的Agent L.，當193出場時就表示：「冇錯！佢就係我『實Ｑ』，feel到啦！知我咩料啦！」
眾人叫古天樂除衫
鏡頭一轉，古天樂就坐在雪櫃、風扇前反問193：「咁你又知唔知我咩料呀？」再叫肥仔去開冷氣，突然盧覓雪（雪雪）出場並問眾人：「係咪熱呀？邊個要雪雪？」全場指住古天樂，令古天樂既無奈又搞笑地講出：「真係正到不得了！」就連在旁的Agent L.也忍不住偷笑，而眾人亦拍手叫古天樂除衫。
古天樂、ERROR換夏威夷裝又唱又跳
當大家都以為古天樂除衫時，鏡頭一轉眾人已換上夏威夷裝，又唱又跳，古天樂更先後與盧覓雪、Agent L.攞住砂槌對跳，隨後又舉手扭晒腰，與平時看到十分Cool的他來個大反差。
193大跳〈今期流行〉
193還在廣告中模仿古天樂當年經典金曲〈今期流行〉的舞步，正當193大跳「拜神舞」時，古天樂即從後一腳踢開他，搞到193衝向鏡頭，弄得全場大笑。