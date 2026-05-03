古天樂壓軸空降CHILL CLUB頒獎禮 再開金口熱血唱跳 網民：幾時開紅館？
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ViuTV年度音樂盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》今晚舉行，全晚最大驚喜絕對是影帝古天樂超壓軸空降現場，瞬間引爆全場觀眾的瘋狂尖叫，將整個頒獎典禮的熱血氣氛推向最高潮。
艾粒聯手Jace陳凱詠連環跳唱引爆高潮
今晚舉行的《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》以「人人樂壇 音樂第一」為大會主題，各路歌手為爭奪獎項展開激烈廝殺。典禮中段由艾粒及ZPOT率先帶來《ZPOTLIGHT！》震撼演出，隨後ZPOT與Jace陳凱詠火花四濺地合作跳唱《I wish》。情緒高漲的Jace陳凱詠緊接再與艾粒同台飆唱《相對濕度》以及《我我我我我有胸部》，連串經典快歌讓現場氣氛瞬間沸騰，台下粉絲尖叫聲響徹全場。
古天樂真身霸氣登場力壓A貨
正當全場觀眾以為表演即將完結之際，舞台上突然出現一位「A貨古天樂」大唱經典金曲《今期流行》，瞬間引發台下陣陣騷動。就在眾人以為這只是一場惡搞環節時，鏡頭突然一轉，真正的古天樂竟然戴著招牌黑超並身穿筆挺西裝端坐在觀眾席中。這位超級巨星隨即霸氣地從台下步上舞台，直接走到最搶鏡的C位，與艾粒齊齊跳唱今年推出的全新單曲《世紀大騙局》，全程面帶微笑極度畀面，超驚喜的世紀同框畫面讓全場觀眾陷入瘋狂狀態。
影帝連續兩晚空降ViuTV創歷史
面對全場震耳欲聾的歡呼聲，古天樂在台下霸氣地拿著咪高峰大喊「梗係唱《世紀大騙局》啦！」，隨即展現出影帝級的壓台氣勢。雖然他在完成這場震撼表演後未有發表太多感言便低調離場，但其力撐後輩的舉動已贏盡掌聲。更令人驚訝的是，古天樂其實在星期五晚已經驚喜客串ViuTV熱播劇集《IT狗2.0》第五集，化身「綿登主腦」綿住尼與凌文龍上演終極談判。
網民瘋狂洗版跪求古生開紅館騷
這場史無前例的壓軸演出曝光後，各大社交平台瞬間被網民瘋狂洗版，討論區的熱度直線飆升。大批激動的粉絲紛紛留言大讚這位神級偶像的魅力，有人直呼「古生老是常出現」、「真係完全估唔到會有真身出嚟」，更有無數網民被他今晚的跳唱表現徹底迷倒，瘋狂敲碗留言詢問「幾時開演唱會？」、「求下古生快啲上紅館啦」。
資料或影片來源：原文刊於新假期