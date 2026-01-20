古天樂現身網台JFFT引熱議 被問「憎娛記」罕有回應洩真心

55歲古天樂昨晚突然現身香港人氣網台JFFT直播間，與游學修一同與床哥、雞翼、良少及米爺等共同直播，瞬間引爆全城熱議！古仔事後更罕有地在社交平台Threads分享合照，短短時間已獲得4.2萬個like，網民紛紛留言表示「無辦法相信古天樂先生上左JFFT」，直呼這是「名場面之一」。