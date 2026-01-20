古天樂現身網台JFFT引熱議 被問「憎娛記」罕有回應洩真心
米爺大膽發問古天樂是否憎娛記
JFFT向來以真實、敢言的風格深受網民喜愛，昨晚直播中米爺更展現其「夠膽」本色，竟然直接向古天樂拋出敏感問題：「你係唔係好憎d娛記，只要有人問冇水準的問題就會俾你鬧？」這條問題瞬間令直播間氣氛緊張，畢竟古天樂與娛樂記者的關係一直備受關注，特別是早前《尋秦記》電影版宣傳活動中，他曾公開質疑TVB娛樂記者潘盈慧的提問邏輯，令現場出現長達40秒的尷尬僵局。
古天樂罕有開腔澄清只想大家開心
面對這個尖銳問題，古天樂並沒有迴避，反而坦然回應：「我覺得最緊要大家開心啦，想俾大家開心笑下！終於有機會畀我一次講清楚，你點樣報導落個標題係你哋嘅事，但我只係想大家開開心心！」這番話可謂是古仔近年來最直接的公開澄清，他強調自己的初衷只是希望大家開心，至於媒體如何報導和下標題，他表示那是記者的工作範疇。這個回應既化解了外界對他「憎娛記」的猜測，同時也展現了他的大度和幽默感。
網民激動留言JFFT已成大台地位
古天樂上JFFT的消息一出，網民反應極度熱烈，留言區瞬間爆燈。有網民興奮表示「一秒破2,500個like 150留言，古生JFFT就係咁firm」，亦有人讚嘆「從來未見過JFFT講咁少嘢」，顯然連主持們都因為古仔的到來而變得較為拘謹。更有網民認為「JFFT已成大台」，甚至有人指出「JFFT應該係唯一一個拒絕過古生的台，亦都係暫時唯一一個古生親自出post打卡作客的台」，可見這次合作的特殊意義。亦網民更留言表示：「古先生真係貼地、我係因為你上JFFT先第一次睇佢哋直播、跟住上維基了解吓佢哋係咩台、你真係推動緊電影、網台支持人、加油香港人最緊要開心。」
回顧尋秦記宣傳活動娛記提問風波
事實上，古天樂與娛樂記者的「恩怨」要追溯到早前《尋秦記》電影版在昂坪舉行的宣傳活動。當時TVB娛樂新聞記者潘盈慧連續向古天樂、林峯、苗僑偉三人詢問同一個問題：「有幾咁期待」電影上映。當潘盈慧第三次重複同樣問題時，古天樂忍不住提出質疑：「好奇怪喎呢個問題！點解會問返個演員『期唔期待』嗰部戲上映，要問問觀眾吖嘛！」這番話令現場氣氛瞬間凝固，網民事後紛紛討論這位擁有11年經驗的TVB娛樂台大師姐是否真的問了「奇怪問題」。