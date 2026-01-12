古天樂開Threads一日吸20萬粉絲 狂爆金句回應質疑：我問你X未 宣萱疑成幕後推手

古天樂突然開設Threads帳號與網民熱烈互動，打破以往低調形象的舉動震撼全城！這位向來寡言務實的影帝竟然親自回覆網民留言，更爆金句「PR團隊就係我，我就係PR團隊，我問你死未！」霸氣澄清質疑聲音，令一眾粉絲為之瘋狂。開帳號僅一天已吸引20萬粉絲關注，首個帖文10小時內狂收2.7萬個讚，網民直呼「古生終於肯同我哋玩啦」！