古天樂開Threads一日吸20萬粉絲 狂爆金句回應質疑：我問你X未 宣萱疑成幕後推手

古天樂突然開設Threads帳號與網民熱烈互動，打破以往低調形象的舉動震撼全城！這位向來寡言務實的影帝竟然親自回覆網民留言，更爆金句「PR團隊就係我，我就係PR團隊，我問你死未！」霸氣澄清質疑聲音，令一眾粉絲為之瘋狂。開帳號僅一天已吸引20萬粉絲關注，首個帖文10小時內狂收2.7萬個讚，網民直呼「古生終於肯同我哋玩啦」！

古天樂霸氣回應質疑聲音

當有網民質疑帳號是由PR團隊代為操作時，古天樂親自下場以《明日戰記》的對白回應：「PR團隊就係我，我就係PR團隊，我問你死未！」這句充滿港式幽默的回覆瞬間爆紅網絡。為了證明自己確實親自操作，他更特意拍攝回覆留言的影片上載，並留言「再講多次 估到你地唔信 好彩影低咗」，展現前所未見的親民一面。這個舉動徹底打破外界對他一向低調內斂的印象，網民紛紛大讚「古生真係好可愛」。

網民約女同事睇戲求助獲親自指導

面對網民求助如何邀請女同事觀看《尋秦記》，古天樂更展現貼心一面親自提供建議。當網民列出「你願唔願意陪我返去秦朝一轉？」、「我係李斯，你嘅粉絲」等搭訕台詞後表示「諗唔到了」，古天樂直接回覆「你話我叫嘅咪得囉！一係你tag佢入嚟我同佢講」。這個超實用又幽默的建議立即獲得大批網民點讚，不少人留言表示「古生真係好幫得手」，更有人開玩笑說要找古天樂當戀愛軍師。

與吳肇軒爆笑互動

當公司旗下藝人吳肇軒開心炫耀被古天樂follow：「今次我話我贏咗99%香港人， 你哋駁我唔到喇掛？」古天樂即刻貼圖表示已經unfollow，但之後又留言：「Follow返你，但借一借你個位問下大家，我第一條threads 寫咩好？你都要答！」吳肇軒即答：「我古天樂決定！尋秦記2搵吳肇軒演！」而目前古天樂追蹤了6個人，包括宣萱、張繼聰、游學修、朱鑑然、林峯以及吳肇軒。

簽名未發育金句再次爆紅

當網民貼出古天樂以前較短的簽名照片並留言「原來古天樂個簽名以前無咁長」時，古天樂的回覆再次展現其幽默感。他回應「只不過係以前簽嗰個名未發育！」這個充滿童真又搞笑的比喻瞬間成為網民熱議話題。不少人大讚古天樂的幽默感完全超出預期，更有網民留言「古生原來咁好笑嘅」、「呢個回覆真係笑死我」，證明他在社交媒體上的表現完全顛覆大眾印象。

首個帖文暗藏玄機引網民猜測

古天樂的首個Threads帖文連續60次重複「入定！」字眼，並在最後留言「紀念我今日入定threads！（大家可以估下第一個post入面仲有咩玄機）利申：估中無獎」。這個充滿懸念的帖文立即引發網民熱烈討論和猜測，有人認為60個「入定」代表《尋秦記》票房目標6,000萬，亦有網民聯想到電影中的經典台詞「亂局亦一樣人定」。各種創意解讀層出不穷，令這個看似簡單的帖文成為網民集體解謎的熱門話題。

宣萱疑成幕後推手教玩社交媒體

有網民推測古天樂開設Threads帳號可能與緋聞女友宣萱有關，因為宣萱一直是Threads的忠實用戶。這個推測立即引發網民熱議，不少人留言「痴線會唔會引埋宣萱姐姐喺你post留言架」，希望能夠看到兩人在社交媒體上的互動。雖然古天樂並未回應這個推測，但網民已開始期待是否會有更多TVB經典組合陸續加入Threads，重現當年《尋秦記》的經典回憶。

網民留言花樣百出展現創意

古天樂的帖文吸引大量網民留言，內容五花八門充滿創意。有人用ASCII藝術畫出小貓圖案請古天樂「摸摸佢」，有人重複「誰求誰」歌詞致敬經典，更有網民建議「60個入定=6,000萬票房，咁到時1億咪好多」。各種有趣留言展現網民的無限創意，也反映出古天樂在網絡世界的超高人氣。不少網民表示終於有機會與偶像直接互動，感覺「好似發夢咁」。

