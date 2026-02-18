古天樂首度公開轉戰影壇內幕 TVB前高層1句話改變命運
古天樂拍《尋秦記》燒到102度險燒腦
古天樂憶述當日在水塘拍外景時，平時「雞啄唔斷」的宣萱埋位跟他說話，但他完全沒有回應，最後只能虛弱地說「我唔得喇」便倒下送院。他透露當時已經燒到102度，「再多1度就燒腦」，情況相當危險。入院後醫生更發現他體內有「兩三隻菌」，包括黃金葡萄球菌等惡菌，需要每日打退燒針和吊鹽水，整整一個星期都未能退燒。古天樂當時擔心會燒壞腦部，但醫生表示只能等身體自然退燒，情況令人擔憂。
電視台探病只問復工時間 古天樂超心淡
最讓古天樂心寒的是電視台的冷血態度，他直言「TVB好關懷我哋所有artist」，第二日已有人帶生果籃和慰問卡探病，表面關懷備至。然而當他解釋病情後，對方竟然立即追問「你幾時可以返嚟開工呀？」完全不關心他的身體狀況，只在乎拍攝進度。古天樂當時回應不知道復工時間，要對方直接問醫生，但這種只顧工作不顧人命的態度已經讓他對公司徹底失望：「其實我仲要咁樣到幾時？又唔夠瞓，病又冇人……係，你有慰問，真係好關心我，但不如算啦，拍埋呢部。」出院後，他與時任戲劇組製作部總監梁家樹商討拍攝安排，最終決定廠景可連續夜拍，但外景則改為「拍一日、停一日」，讓身體有時間恢復。《尋秦記》最終歷時長達9個月才完成，亦成為他在TVB的最後一部劇集。
TVB前高層何定鈞19字勸古天樂轉戰電影
拍完《尋秦記》後，時任香港無線電視廣播業務總經理何定鈞約古天樂食飯，他原以為是商討續約事宜。豈料何定鈞一坐下就直接對他說：「你唔係屬於電視，你係屬於電影，你出去拍電影！」古天樂回憶當時的震撼：「我嗰時望住佢，我隻眼係發光，咁好嘅老闆邊度有？」何定鈞不但鼓勵他轉戰電影圈，更讓他保留TVB經理人合約出去拍戲，完全不用「過冷河」。古天樂表示，何定鈞看到他身上沒有所謂的「電視馟」，認為他更適合電影發展。
古天樂借《尋秦記》角色諷刺電視台拍攝手法
在訪問中，古天樂更首度承認曾在《尋秦記》中暗諷電視台的製作手法。他透露：「《尋秦記》我諗係我拍咁耐戲，對於一個電視劇製作嘅不滿，其實我做咗喺戲裡面，我將佢變成一個喜劇出嚟表達畀你睇」。他特別不滿電視台慣用的三機拍攝方式，主角要面向鏡頭跟背後的對手說話，「做乜鬼啫？邊有人咁講嘢？」於是他善用「現代人返古代」的角色設定，在劇中加入不少諷刺對白，雖然預料會被剪走，但他仍想嘗試表達不滿。
網民大讚古天樂真性情敢言敢做
古天樂的坦率分享在網上引起熱烈討論，不少網民大讚他的真性情。有網民留言：「古仔講嘢好真實，冇包裝過」、「終於知道點解佢會咁成功，遇到好老闆真係好重要」。亦有人感慨：「TVB嗰時真係好現實，人病到咁都淨係關心幾時返工」。更多網民認為何定鈞的一句話改變了香港電影界，「如果冇何定鈞嗰句話，可能就冇今日嘅古天樂電影王國」。部分網民亦對古天樂在《尋秦記》中的「反叛」行為表示欣賞，認為他敢於在作品中表達不滿是難得的勇氣。