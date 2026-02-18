古天樂首度公開轉戰影壇內幕 TVB前高層1句話改變命運

古天樂近日為心血之作《尋秦記》電影積極宣傳，接受多個長訪問引起廣泛關注。一向不愛做長訪問的他，為鄭裕玲開金口暢談超過個半小時，更在金成節目中首度公開離開TVB的真正內幕。原來當年並非他主動提出離巢，而是TVB前高層何定鈞一句話改變了他的演藝路向，這個從未對外透露的秘密終於曝光。