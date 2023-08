古巨基演唱會︱一文直擊7大重點！樂壇後輩總動員出席嘉賓陣容媲美頒獎禮

現年50歲的古巨基今晚(8日)於會展舉行僅此一場的《I REALLY LOVE TO SING|AROUND THE WORLD LIVE 2023》演唱會,時隔4年終於再開騷,基仔一共邀請了22位後輩做嘉賓,卡士陣容媲美頒獎禮!