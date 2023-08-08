古巨基演唱會︱一文直擊7大重點！樂壇後輩總動員出席嘉賓陣容媲美頒獎禮
古巨基演唱會︱1. 罕有化身跳唱歌手 又唱又跳超落力
向來少有在舞台上跳舞的古巨基，今次為演唱會罕有化身跳唱歌手，唱到《順風車》時又唱又跳非常落力。
古巨基演唱會︱2. 邀請22位樂壇後輩當嘉賓 卡士媲美頒獎禮
古巨基在過去於2021曾經展開音樂企劃《 I REALLY LOVE TO SING 》，當時他曾表示香港樂壇有很多好歌聲值得被更多人聽到，因此近年一直出心出力提攜後輩。他於今晚演唱會上更邀請了22位後輩當嘉賓，包括MC張天賦、Tyson Yoshi、Dark、ERROR成員保錡和細貓等人，卡士陣容媲美頒獎禮。古巨基更鼓勵在場觀眾要多支持樂壇新人：「頭先台上有好多新歌手，有好多可能大家未必會了解佢哋或者佢哋嘅音樂，當中有啲可能係自資出唱片，有啲可能喺網上自己發表歌曲，冇乜好多Support嘅歌手。希望大家今晚喺呢個場合見到佢哋嘅名字，可以喺網上面搵下佢哋嘅音樂。」
古巨基演唱會︱3. 舞台設計花心思 每首歌換背景
雖然演唱會並沒有大型機關或華麗的舞台擺設，但當古巨基每唱一首歌，背後大熒幕都會換上新的背景配合歌詞，簡單得嚟又有心思。
古巨基演唱會︱4. 演唱會服裝全面睇
除了演唱會舞台設計之外，古巨基在服裝方面亦非常花心機，2小時的演唱會一共換上5套服裝，而且件件都盡顯他的高挑身形，其中以一開場的白馬王子Look最型仔！
古巨基演唱會︱5. 力臻除衫大曬肌肉 疑惹Tyson不滿
嘉賓之一的力臻和古巨基合唱完《Can We Try》之後，直至下一首歌《第二最愛》前奏響起都遲遲有下台，仲突然除衫話要畀驚喜古巨基，搞到下一位嘉賓Tyson Yoshi在台上入唔到歌，最後要古巨基出聲話「再嚟好唔好」。事後Tyson Yoshi在IG Story發出一個無奈的Emoji，疑似對力臻的突發行為感到不滿。
古巨基演唱會︱6. 曾嘗試用AI寫歌給家人：AI係寫唔到歌
早前網上瘋傳AI尹光、AI陳奕迅等AI歌手，古巨基在演唱會笑指自己亦曾經嘗試用AI寫歌給太太和兒子，不過最後得出來的結果令人無語：「我之前試過用ChatGPT，問佢可唔可以幫手寫首歌畀我太太同個仔，佢彈出呢兩段嘢畀我。我發覺AI係寫唔到歌，將來我唔知，但係呢個moment我相信係做唔到嘅。同埋頭先咁多新晉歌手，點解我會覺得AI係冇可能做到人類嘅音樂、歌聲，係因為佢地哋付出咗好大努力，經過好多高低起跌，將佢地嘅經歷寫出嚟，係有血有肉嘅，唔係任何一個AI可以做到。」
古巨基演唱會︱7. 當爸爸後首個演唱會：大家一齊叫仔仔個名
古巨基的兒子Kuson於2019年出生，轉眼間已經3歲多，今次亦是古巨基當爸爸之後首個演唱會。他在台上指仔仔仔綵排期間曾經想上台同爸爸一起跳舞，不過就被媽媽帶落台。古巨基一講到仔仔就笑到見牙唔見眼：「不如大家畀佢感受下咩嘢係演唱會嘅聲好冇啊？我估我老婆有拍低嘅，你哋介唔介意大家一齊叫佢個名『Kuson』，我嗰仔叫『Kuson』啊！我諗佢睇到呢個片會好好笑，多謝大家！」
古巨基《I REALLY LOVE TO SING｜AROUND THE WORLD LIVE 2023》演唱會完整歌單：
- 《我生》
- 《初初》
- 《任天堂流淚》
- 《眼睛不能沒眼淚》
- 《漂流教室》
- 《順風車》
- 《有少少愛》（w/ Delta T）
- 《Can We Try》（w/ ⼒臻）
- 《第二最愛》（w/ Tyson Yoshi）
- 《In My Dream》（原曲：Tyson Yoshi）
- 《愛神》
- 《樓下有人》
- 《心跳回憶》（w/ 細貓）
- 《歡樂今宵》
- 《一刻永恆》（w/ Dark）
- 《自我安慰》（w/ MC張天賦）
- 《記憶棉》（原曲：MC張天賦）
- 《告別我的戀人們》
- 《地球很危險》
- 《時代》
- 《致少年時代》
- 《星戰》（w/ 吳保錡/張進翹/顧定軒/黃劍文/洪助昇/何佩/黎啟峰/Michael C/張蔓莎/劉君冬/⾕旻/張天穎/STRAYZ/Lowa/Triple G/黎展峰）
- 《人生有幾多個十年》
- 《花灑》
- 《愛回家》
- ENCORE：《必殺技》
- ENCORE：《重複犯錯》
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！