「古巨軒」周百恩｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

周百恩，28歲，TVB藝員，代號「古巨軒」，專長於聲音模仿。他是「福祿壽訓練學院」的Professor Fuk阮兆祥隊成員。周百恩從小由阿姨養大，熱愛創作、街舞、魔術等。他曾參與內地電視劇和《中國好聲音》，並在校園賽區獲得成功。

