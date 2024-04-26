「古巨軒」周百恩｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷
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周百恩，28歲，TVB藝員，代號「古巨軒」，專長於聲音模仿。他是「福祿壽訓練學院」的Professor Fuk阮兆祥隊成員。周百恩從小由阿姨養大，熱愛創作、街舞、魔術等。他曾參與內地電視劇和《中國好聲音》，並在校園賽區獲得成功。
「古巨軒」周百恩個人資料一覽
- 分組: Professor Fuk阮兆祥隊成員
- 代號: 「古巨軒」
- 姓名: 周百恩 Brian
- 年齡: 28
- 職業: TVB藝員
- 專長: 聲音模仿
- 學歷: 南京藝術學院以及北京電影學院主修表演系
「古巨軒」周百恩個人簡介
「無父無母，自細由阿姨湊大，並自小已習慣獨處及與朋友一起玩創作之餘，亦鍾情跳街舞、玩魔術以及唱粵曲。為生活曾做過不少兼職，最難忘是在深水埗賣機頂盒時與街坊閒聊的日子。」
「古巨軒」周百恩表演履歷
有信心模仿張敬軒、劉德華、光良、譚詠麟、吳⻘峰、張學友及曾志偉。
「古巨軒」周百恩曾獲奬項及特別個人經歷
- 曾演出內地電視劇《若你安好便是晴天》及《第二次人生》
- 曾參加《中國好聲音》進入校園賽區半決賽。
「古巨軒」周百恩表演片段
圖片來源：TVB