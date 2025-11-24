古淖文澳門橫掃四大獎項 數百古粉飛當地力撐 首度與舞蹈團隊表演引爆全場

古淖文昨晚於澳門銀河G box出席《澳!MV盛典》，憑藉兩首派台歌《Follow Me》及《Oh Yeah!》的MV橫掃多個獎項，包括「最佳MV表現歌手」、「最佳形象指導」、「最佳舞蹈編排」及「大灣區MV獎」。更令人驚喜的是，數百名古粉特地飛到澳門現場支持偶像，場面相當壯觀。German首次與舞蹈團隊現場表演《Oh Yeah!》，令全場氣氛推至高峰，粉絲尖叫聲此起彼落。