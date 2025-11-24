古淖文澳門橫掃四大獎項 數百古粉飛當地力撐 首度與舞蹈團隊表演引爆全場

古淖文昨晚於澳門銀河G box出席《澳!MV盛典》，憑藉兩首派台歌《Follow Me》及《Oh Yeah!》的MV橫掃多個獎項，包括「最佳MV表現歌手」、「最佳形象指導」、「最佳舞蹈編排」及「大灣區MV獎」。更令人驚喜的是，數百名古粉特地飛到澳門現場支持偶像，場面相當壯觀。German首次與舞蹈團隊現場表演《Oh Yeah!》，令全場氣氛推至高峰，粉絲尖叫聲此起彼落。

古淖文橫掃四大獎項成最大贏家

《澳!MV盛典》今年已是第七屆舉辦，由影藝創制社主辦及澳門文化發展基金贊助，目的是為了嘉許一眾製作優秀MV的幕前表演者及幕後工作人員。German今年可謂收穫豐富，兩首派台歌《Follow Me》及《Oh Yeah!》的MV分別囊括多個重要獎項。當與《Oh Yeah!》MV導演Welby Chung及TMG代表一同上台領獎時，German難掩興奮之情，感謝各方支持。

German首度現場表演《Oh Yeah!》引爆全場

最令粉絲期待的環節，莫過於German首次與舞蹈團隊一起現場表演《Oh Yeah!》。這首歌曲的MV本身已經備受好評，而現場版本更是將歌曲的魅力發揮得淋漓盡致。German的舞台表現力十足，配合專業舞蹈團隊的精彩編排，令在場人士包括一眾澳門音樂人及數百到場支持的粉絲情緒高漲，尖叫聲響徹全場。

數百古粉飛澳門力撐偶像感動全場

最令人感動的是，數百名古粉特地從各地飛到澳門現場支持German，展現出驚人的粉絲凝聚力。這些忠實粉絲不辭勞苦，只為親眼見證偶像在澳門的重要時刻。German在台上看到如此多粉絲到場支持，亦顯得相當感動。他表示：「除了香港及澳門，更希望大灣區及全世界都能夠看到澳門的音樂及MV。」這番話不僅展現了他對澳門音樂發展的重視，更體現了他希望將澳門音樂推向國際的雄心壯志。

網民大讚German實力獲認可

消息傳出後，網民紛紛留言恭賀German獲獎。有網民表示「German實力有目共睹，得獎實至名歸」，亦有粉絲分享「現場氣氛真係好勁，German表演超精彩」。不少人更讚賞古粉的忠誠度，「數百粉絲飛去澳門支持，呢種凝聚力真係好感動」。有音樂愛好者認為「澳門音樂需要更多像German咁嘅藝人推廣」，對他致力推廣澳門音樂的努力表示認同。

古淖文 澳門音樂 （圖片來源：FB@German 古淖文）
古淖文 澳門音樂 （圖片來源：FB@German 古淖文）
古淖文 澳門音樂 （圖片來源：FB@German 古淖文）
古淖文 澳門音樂 （圖片來源：大會提供）
古淖文 澳門音樂 （圖片來源：大會提供）
古淖文 澳門音樂 （圖片來源：大會提供）
古淖文 澳門音樂 （圖片來源：大會提供）
古淖文 澳門音樂 （圖片來源：大會提供）
古淖文 澳門音樂 （圖片來源：大會提供）
古淖文 澳門音樂 （圖片來源：大會提供）
古淖文 澳門音樂 （圖片來源：大會提供）
古淖文 澳門音樂 （圖片來源：大會提供）
古淖文 澳門音樂 （圖片來源：大會提供）
古淖文 澳門音樂 （圖片來源：大會提供）
古淖文 澳門音樂 （圖片來源：大會提供）
