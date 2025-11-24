古淖文澳門橫掃四大獎項 數百古粉飛當地力撐 首度與舞蹈團隊表演引爆全場
古淖文昨晚於澳門銀河G box出席《澳!MV盛典》，憑藉兩首派台歌《Follow Me》及《Oh Yeah!》的MV橫掃多個獎項，包括「最佳MV表現歌手」、「最佳形象指導」、「最佳舞蹈編排」及「大灣區MV獎」。更令人驚喜的是，數百名古粉特地飛到澳門現場支持偶像，場面相當壯觀。German首次與舞蹈團隊現場表演《Oh Yeah!》，令全場氣氛推至高峰，粉絲尖叫聲此起彼落。
古淖文橫掃四大獎項成最大贏家
《澳!MV盛典》今年已是第七屆舉辦，由影藝創制社主辦及澳門文化發展基金贊助，目的是為了嘉許一眾製作優秀MV的幕前表演者及幕後工作人員。German今年可謂收穫豐富，兩首派台歌《Follow Me》及《Oh Yeah!》的MV分別囊括多個重要獎項。當與《Oh Yeah!》MV導演Welby Chung及TMG代表一同上台領獎時，German難掩興奮之情，感謝各方支持。
German首度現場表演《Oh Yeah!》引爆全場
最令粉絲期待的環節，莫過於German首次與舞蹈團隊一起現場表演《Oh Yeah!》。這首歌曲的MV本身已經備受好評，而現場版本更是將歌曲的魅力發揮得淋漓盡致。German的舞台表現力十足，配合專業舞蹈團隊的精彩編排，令在場人士包括一眾澳門音樂人及數百到場支持的粉絲情緒高漲，尖叫聲響徹全場。
數百古粉飛澳門力撐偶像感動全場
最令人感動的是，數百名古粉特地從各地飛到澳門現場支持German，展現出驚人的粉絲凝聚力。這些忠實粉絲不辭勞苦，只為親眼見證偶像在澳門的重要時刻。German在台上看到如此多粉絲到場支持，亦顯得相當感動。他表示：「除了香港及澳門，更希望大灣區及全世界都能夠看到澳門的音樂及MV。」這番話不僅展現了他對澳門音樂發展的重視，更體現了他希望將澳門音樂推向國際的雄心壯志。
網民大讚German實力獲認可
消息傳出後，網民紛紛留言恭賀German獲獎。有網民表示「German實力有目共睹，得獎實至名歸」，亦有粉絲分享「現場氣氛真係好勁，German表演超精彩」。不少人更讚賞古粉的忠誠度，「數百粉絲飛去澳門支持，呢種凝聚力真係好感動」。有音樂愛好者認為「澳門音樂需要更多像German咁嘅藝人推廣」，對他致力推廣澳門音樂的努力表示認同。
圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期