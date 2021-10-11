網上召喚藝人活動 吳若希攝石人再現 吳業坤仆倒應機 G.E.M.大支嘢冇影

日前在FB一個名叫「經典語錄」的網頁，有人發起一個「試@一個藝人，看看TA會不會回覆你」的活動，結果引來不少港、台網民齊來召喚藝人，大部份是台灣偶像，亦有不少港星被召喚，當中有人秒速現身，亦有人唔應機，睇吓究竟邊粒星最親民！