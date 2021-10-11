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網上召喚藝人活動 吳若希攝石人再現 吳業坤仆倒應機 G.E.M.大支嘢冇影

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撰文：東方新地

日前在FB一個名叫「經典語錄」的網頁，有人發起一個「試@一個藝人，看看TA會不會回覆你」的活動，結果引來不少港、台網民齊來召喚藝人，大部份是台灣偶像，亦有不少港星被召喚，當中有人秒速現身，亦有人唔應機，睇吓究竟邊粒星最親民！

撰文：東方新地 圖片：「經典語錄」FB、各大港台藝人IG

在FB發起的召喚藝人活動，兩日已經吸引2萬8千個回應。（圖片來源：「經典語錄」FB）
在FB發起的召喚藝人活動，兩日已經吸引2萬8千個回應。（圖片來源：「經典語錄」FB）

召喚藝人現身

近年不少藝人都喜歡在網上與粉絲互動，日前FB一個網頁「經典語錄」就發起一個「試@一個藝人，看看TA會不會回覆你」的活動，叫網民點名Tag自己一個喜歡的藝人，看看她/他是否會親自回覆，而版主第一個召喚的藝人就是王力宏，不過直至現在王力宏都未有現身。

第一個被版主召喚的藝人是王力宏。（圖片來源：「經典語錄」FB）
第一個被版主召喚的藝人是王力宏。（圖片來源：「經典語錄」FB）
不過王力宏仍是沒有回覆！（圖片來源：王力宏IG）
不過王力宏仍是沒有回覆！（圖片來源：王力宏IG）

台灣男神最親民

可能網頁是由台灣人所開，所以大部份提出召喚的藝人都來自台灣，當中周湯豪、炎亞綸就最受歡迎，二人更快速回覆，仲話每個留言都會睇晒，冧死粉絲。

飛輪海成員之的炎亞綸依然人氣盛。（圖片來源：「經典語錄」FB）
飛輪海成員之的炎亞綸依然人氣盛。（圖片來源：「經典語錄」FB）
炎亞綸亦親民回應。（圖片來源：炎亞綸IG）
炎亞綸亦親民回應。（圖片來源：炎亞綸IG）
周湯豪對粉絲道謝，更說所有訊息都會看。（圖片來源：「經典語錄」FB）
周湯豪對粉絲道謝，更說所有訊息都會看。（圖片來源：「經典語錄」FB）
周湯豪亦被封親民男神。（圖片來源：周湯豪IG）
周湯豪亦被封親民男神。（圖片來源：周湯豪IG）

吳若希又做攝石人

台灣人其實都好喜歡睇港星，有人召喚Stephy鄧麗欣，不過Stephy冇影，吳若希竟然做攝石人，在該訊息回應，表示自己都喜歡Stephy，該名粉絲亦好識做，畀晒面話都鍾意吳若希啲歌嘅。

有網民點名想召喚Stephy。（圖片來源：Stephy IG）
有網民點名想召喚Stephy。（圖片來源：Stephy IG）
召喚唔到Stephy，竟然得到吳若希的搭訕。（圖片來源：「經典語錄」FB）
召喚唔到Stephy，竟然得到吳若希的搭訕。（圖片來源：「經典語錄」FB）
當年吳若希在《2014年度勁歌金曲頒獎典禮》已經試過做攝石人，今次又嚟料！(Do姐IG)
當年吳若希在《2014年度勁歌金曲頒獎典禮》已經試過做攝石人，今次又嚟料！(Do姐IG)

香港代表都唔執輸

其實仲有好多香港藝人成功被召喚，當中包括仆倒去應機的吳業坤、秒回的謝安琪，以及田蕊妮、關心妍、林子善、張建聲及盧覓雪等等！

吳業坤

（圖片來源：吳業坤IG）
（圖片來源：吳業坤IG）

網上召喚藝人活動 吳若希攝石人再現 吳業坤仆倒應機 G.E.M.大支嘢冇影

謝安琪

被網民封女神的謝安琪。（圖片來源：謝安琪IG）
被網民封女神的謝安琪。（圖片來源：謝安琪IG）

網上召喚藝人活動 吳若希攝石人再現 吳業坤仆倒應機 G.E.M.大支嘢冇影

田蕊妮

網上召喚藝人活動 吳若希攝石人再現 吳業坤仆倒應機 G.E.M.大支嘢冇影

網上召喚藝人活動 吳若希攝石人再現 吳業坤仆倒應機 G.E.M.大支嘢冇影

張建聲

網上召喚藝人活動 吳若希攝石人再現 吳業坤仆倒應機 G.E.M.大支嘢冇影

網上召喚藝人活動 吳若希攝石人再現 吳業坤仆倒應機 G.E.M.大支嘢冇影

不應機的偶像

獲偶像親自回覆的粉絲當然興奮，亦有不少人召喚多次都失望而回，當中包括台灣天王周杰倫及宇宙G.E.M.，不少網民都指G.E.M.掛住在內地搵人仔，未能上FB，所以唔使旨意佢會現身。

宇宙G.E.M.至今都冇回應。（圖片來源：G.E.M. IG）
宇宙G.E.M.至今都冇回應。（圖片來源：G.E.M. IG）
周杰倫身為天王，親自回覆的機率非常之微。（圖片來源：周杰倫IG）
周杰倫身為天王，親自回覆的機率非常之微。（圖片來源：周杰倫IG）

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