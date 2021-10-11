網上召喚藝人活動 吳若希攝石人再現 吳業坤仆倒應機 G.E.M.大支嘢冇影
日前在FB一個名叫「經典語錄」的網頁，有人發起一個「試@一個藝人，看看TA會不會回覆你」的活動，結果引來不少港、台網民齊來召喚藝人，大部份是台灣偶像，亦有不少港星被召喚，當中有人秒速現身，亦有人唔應機，睇吓究竟邊粒星最親民！
撰文：東方新地 圖片：「經典語錄」FB、各大港台藝人IG
召喚藝人現身
近年不少藝人都喜歡在網上與粉絲互動，日前FB一個網頁「經典語錄」就發起一個「試@一個藝人，看看TA會不會回覆你」的活動，叫網民點名Tag自己一個喜歡的藝人，看看她/他是否會親自回覆，而版主第一個召喚的藝人就是王力宏，不過直至現在王力宏都未有現身。
台灣男神最親民
可能網頁是由台灣人所開，所以大部份提出召喚的藝人都來自台灣，當中周湯豪、炎亞綸就最受歡迎，二人更快速回覆，仲話每個留言都會睇晒，冧死粉絲。
吳若希又做攝石人
台灣人其實都好喜歡睇港星，有人召喚Stephy鄧麗欣，不過Stephy冇影，吳若希竟然做攝石人，在該訊息回應，表示自己都喜歡Stephy，該名粉絲亦好識做，畀晒面話都鍾意吳若希啲歌嘅。
不應機的偶像
獲偶像親自回覆的粉絲當然興奮，亦有不少人召喚多次都失望而回，當中包括台灣天王周杰倫及宇宙G.E.M.，不少網民都指G.E.M.掛住在內地搵人仔，未能上FB，所以唔使旨意佢會現身。