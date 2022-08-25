無窮之路 2｜43歲陳貝兒深入可可西里7 層衫+4 條褲+3個暖包仍患失溫症

可可西里——「生命的禁區」！｜陳貝兒主持一連十集的《無窮之路 2 無價之保》，將於8月25 日起、逢周四、五晚十點半翡翠台播映。陳貝兒跟隨著攝制隊前往前往青藏高原北部「可可西里」，受暴風雪洗禮，欠缺資源下更患上失溫症，過程驚險！