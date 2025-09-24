中年好聲音4｜40歲可嵐主動重提係周吉佩首個緋聞女友 17年前「拍拖食雪糕」
可嵐入圍《中年好聲音4》主動舊事重提
即將在今年11月踏入40歲的可嵐，對於成功入圍《中年好聲音4》的130強顯得信心滿滿。身為2008年出道的歌手，她似乎深諳娛樂圈的生存法則，在首個官方訪問中便毫不避諱地提起與師兄周吉佩的陳年緋聞。她大方表示自己是周吉佩的首位「緋聞女友」，主動將這段幾乎被遺忘的往事再次搬上檯面，此舉被外界解讀為有意在比賽初期自我炒作，務求在眾多參賽者中突圍而出，爭取更多曝光機會。
可嵐親解緋聞真相稱只係普通話老師
面對當年傳媒的追問，可嵐曾經即時否認戀情，並為兩人的親密關係提供了一個意想不到的解釋。她當時大呼：「吓……我哋唔係拍拖呀，我哋嗰日一齊去搵啲書咋！」她強調自己並非周吉佩的女友，而是他的普通話老師，更笑言此舉是為了幫補生計。可嵐解釋：「因為我係上海人，所以咪做咗佢初級班嘅普通話老師！唔係啦，我有收佢學費，依家做新人好難，要幫補生計。」
2008年周吉佩可嵐「慳家拍拖」實錄
時間回到17年前的2008年，當時同為新人的可嵐與周吉佩被記者拍到在住宅區商場內約會。報導形容兩人互動親密，先是一同「Window Shopping」和到書局「打書釘」，盡顯慳家本色。隨後兩人買了雪糕，坐在商場長椅上一邊吃一邊聊天，期間可嵐滔滔不絕，周吉佩則在一旁專心聆聽，場面溫馨。而在緋聞爆出後，周吉佩亦曾在2009年初的訪問中澄清，強調與可嵐純屬好友，私下會交流創作心得，緋聞並未影響二人友情。
周吉佩早已係愛妻號人夫
與可嵐的陳年緋聞形成強烈對比的是，周吉佩早已是圈中公認的幸福人夫。他在2014年與前香港小姐黃彥欣（Louise）結婚，婚後育有一對可愛的子女，一家四口生活美滿。成為《中年好聲音》冠軍後，周吉佩人氣急升，工作不斷，但從未出現任何緋聞，並經常在社交平台上分享與家人的溫馨合照，其「愛妻號」和好爸爸的形象深入民心。
《中年好聲音4》歌手可嵐選擇做單親媽媽 為養大兒子兼7職
不少女生憧憬着組織幸福家庭，今年11月踏入40歲的歌手可嵐原名劉珏琳，08年出道、10年中秋節與圈外人結婚、11年4月成為母親、14年被傳媒爆出家庭風波；幸獲好友當頭棒喝，踏出自力更生之路。可嵐曾為生計身兼七職，兒子成為唯一的支柱和原動力，每年一首派台歌也是她的寄託。7年過去，可嵐終尋回自我，開展精彩的人生下半場。