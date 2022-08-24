36歲可嵐突然自爆生第二胎再做媽媽 與金融男友未婚產子身份曝光

現年36歲的歌手可嵐在2014年時傳出被丈夫家暴的新聞，之後帶著兒子尤俊（Eugene）重過新生活。並肩負起單親媽媽的責任，身兼多職搏命搵錢照顧兒子，從此低調過生活，日前她突然在自己個人IG貼出Eugene啜啜她肚皮的相片，留言寫：「尤俊小朋友禱告咗八年，天父爸爸聽到佢嘅禱告，終於佢要做哥哥啦！」說明她已找到新的另一半，並有了新的家庭。