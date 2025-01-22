台北啦啦隊女神「檸檬」火辣泳裝引爆網絡 預告想參加《單身即地獄4》
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台灣有唔少啦啦隊女神身材超火辣，除咗有林襄紅到嚟香港拍賀歲片，在台北富邦勇士啦啦隊中，有一位新女神「檸檬」（林芳婧）引起大家關注！近日，她在社交媒體上分享了一系列穿著火辣泳裝的照片，不僅展示了她的完美身材，還透露了她可能參加南韓戀愛真人秀《單身即地獄4》的意願。
「單身即地獄4檸檬」一度成熱搜關鍵字
韓國人氣戀愛真人騷《單身即地獄》近日推出第四季，並於14日在Netflix串流平台啟播，檸檬在社交媒體上發布的照片中，身穿一件黑色連身泳裝，設計大膽，正面大開窿，展現了她豐滿的上圍和細腰美臀。這些照片不僅展示了她的驚人身材，也展示了她的時尚感和對自我形象的自信把握。
靚相公開後，立即引起了網友的熱烈反響。許多人留言讚美她的美貌和身材，並對她表達了極大的支持和鼓勵。「檸檬好適合去參加！」、「我們現在立馬走！」、「我家有蘿蔔可以給你吃！」、「選我選我選我！」、「這辣檸檬！我快不行了！」、「跟妳一起，那還算地獄嗎？」
檸檬：那誰願意跟我去地獄島冒險呢？
檸檬在其社交媒體上的帖子中提到，她有意願參加《單身即地獄4》，並詢問粉絲：「如果我們都在天堂島了，那誰願意跟我去地獄島冒險呢？」這一言論不僅顯示了她對新挑戰的渴望，也透露了她對這個節目的熱情。
《單身即地獄》是一個極具話題性的戀愛真人秀，每季的播出都會引起廣泛討論和高收視率。檸檬的參與無疑會為節目增添更多看點，也可能會帶來更多的國際粉絲。她的粉絲和網友們對此反應熱烈，紛紛表示期待看到她在節目中的表現，並希望她能在節目中找到真愛。
圖片來源：IG@funkygirls_lemon資料或影片來源：原文刊於新假期