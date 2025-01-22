台北啦啦隊女神「檸檬」火辣泳裝引爆網絡 預告想參加《單身即地獄4》

台灣有唔少啦啦隊女神身材超火辣，除咗有林襄紅到嚟香港拍賀歲片，在台北富邦勇士啦啦隊中，有一位新女神「檸檬」（林芳婧）引起大家關注！近日，她在社交媒體上分享了一系列穿著火辣泳裝的照片，不僅展示了她的完美身材，還透露了她可能參加南韓戀愛真人秀《單身即地獄4》的意願。