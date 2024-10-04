台慶劇《巾幗4》鬥《黑色月光》！兩大視后碰頭 9點半黃金檔終於唔播配音劇
《巾幗梟雄4》胡定欣演商人與黎耀祥相愛雙殺
《巾幗梟雄》系列一直是無綫的王牌劇集，黎耀祥和鄧萃雯曾以該系列中的「柴九」及「四奶奶」一角分別奪得視帝和視后。續集《巾幗梟雄之義海豪情》同樣收視高企，但第三輯《巾幗梟雄之諜血長天》因更換主演為胡杏兒後，收視急跌，觀眾反應極為負面。在《巾幗梟雄之懸崖》的預告片中，故事主要講述20年代的上海，黎耀祥在劇中飾演「柴十七」是一個商業奇才，胡定欣飾演「七爺」鄧桂嬋，她是一個向錢看的商人，與「柴十七」黎耀祥，共渡患難，相愛雙殺。
為了挽回《巾幗梟雄》系列的聲譽，無綫特意邀請系列的靈魂人物張華標擔任編審，並希望黎耀祥和鄧萃雯能再續前緣。然而，由於合約問題，鄧萃雯未能參演，最終由胡定欣接替其位置。
不過亦有網民留言反對胡定欣做女主，認為胡定欣不能勝任鄧萃雯的角色：「完全不是那回事」、「胡定欣不是在扮演角色而是在扮演鄧萃雯」、「好希望黎耀祥和鄧萃雯再搭啊」、「沒有雯女終覺得少了點東西」等。
《黑色月光》楊茜堯演復仇者 黑化到盡頭
另一方面，《黑色月光》則由楊茜堯主演，與王浩信、林夏薇等重量級演員共同演繹一個結合懸疑、暗黑元素的復仇故事。楊茜堯在劇中飾演的角色經歷了深重的創傷，決心成為復仇者，對曾經傷害她的人展開報復。這部劇被視為是香港版的《黑暗榮耀》，而日前預告片一推出，即刻惹來網民熱議。大家都大讚楊茜堯演技超班，紛紛期待劇集的播出。
9點半黃金檔終於唔播配音劇
另外，有網友指出TVB終於唔播大陸配音劇，回歸初心播出港劇，真係好難得！根據資料，TVB由6月初的《繁花》、以及8月頭的《射鵰英雄傳之鐵血丹心》和現在熱播、由劉亦菲、佟大為主演的《玫瑰的故事》，後兩套劇接劇，連續播足兩個月，網友已經好耐冇見過9點半檔期有自家港劇亮相了，今次有兩套大卡士《巾幗4》《黑色月光》坐陣，值得期待。
網民期待「批踭事件」再出現
兩部劇的對決，觀眾對於經典與新穎的口味尚未有定論，但無疑，胡定欣和楊茜堯的表現將是觀眾關注的焦點。今次兩位視后再度正面交鋒，有網民就翻出二人在2010年《萬千星輝頒獎典禮》中的一個經典場口。
當時楊茜堯、胡定欣和徐子珊三人坐在一起，楊茜堯疑似用膊頭頂撞胡定欣，胡定欣則與徐子珊有說有笑，但表情顯得有些拘謹。這段gif圖再次被網民引用，引發熱烈討論。「睇十萬次都篇不到這樣的故事，不用理吧！」當時的事件也引起了楊茜堯和胡定欣粉絲之間的爭執，但兩位當事人都在微博上發文呼籲大家冷靜。
（圖片來源：TVB）
這些年來，類似的場景不時在各種活動中上演，明星們也經常在社交媒體上呼籲粉絲保持和諧。黎諾懿也曾發聲支持胡定欣，指出網上的一些言論過於幼稚。而胡定欣和楊茜堯在公開場合見面時，也經常是笑容滿面，顯示出兩人之間的友好關係。
胡定欣當時受訪表示：「其實重來都沒有任何事情發生，而且我們真的不和的話，就不會這樣了！」