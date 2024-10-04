台慶劇《巾幗4》鬥《黑色月光》！兩大視后碰頭 9點半黃金檔終於唔播配音劇

又踏入TVB台慶月，觀眾們對於今年的台慶劇陣容充滿期待。首先亮相的是由「視帝祥」黎耀祥和胡定欣主演的《巾幗梟雄之懸崖》，該劇定於10月21日晚上8點半首播；而由楊茜堯、林夏薇及王浩信領銜主演的《黑色月光》，就將於10月28日9點半檔首播。今次兩套王牌劇集一起播出，未開播已經惹來網民熱議！

