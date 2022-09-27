台慶劇 陳山聰

無綫四套台慶劇 陳山聰劉佩玥孭兩劇受力捧 全台大合照邊個企C位？

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Elaine Yuen

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無綫於9月26日在將軍澳電視廣播城舉行55周年台慶亮燈儀式，無綫主席許濤主禮儀式，並由新鮮出爐的港姐冠軍林鈺洧陪同。無綫總經理曾志偉於亮燈儀式公佈安排四套台慶劇為《超能使者》、《美麗戰場》、《下流上車族》及《新四十二章》。

台慶劇 陳山聰 無綫主席許濤主禮儀式，並由新鮮出爐的港姐冠軍林鈺洧陪同。
無綫主席許濤主禮儀式，並由新鮮出爐的港姐冠軍林鈺洧陪同。（圖片來源：[email protected]
台慶劇 陳山聰 無綫總經理曾志偉於亮燈儀式公佈安排四套台慶劇。
無綫總經理曾志偉於亮燈儀式公佈安排四套台慶劇。（圖片來源：[email protected]
台慶劇 陳山聰 劉佩玥和陳山聰參演兩套台慶劇，備受重用。
劉佩玥和陳山聰參演兩套台慶劇，備受重用。（圖片來源：[email protected]

四套台慶劇輪流上

今年台慶劇頭炮有10月3日播出，陳瀅、劉佩玥、蔣家旻和陳山聰主演的《美麗戰場》；10月17日播出，由林敏驄、江美儀、郭柏妍和羅毓儀主演的《下流上車族》。之後接捧的有儲倉兩年終於播映的《超能使者》，10月31日晚上播出，由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇和劉佩玥主演。11月14日晚則播映由陳豪、龔嘉欣、江嘉敏和周嘉洛主演的《新四十二章》。陳山聰與劉佩玥都在2套台慶劇擔正，備受力捧，之後台慶頒獎禮隨時叫雙飛。

台慶劇 陳山聰 陳瀅性感現身與陳山聰宣傳《美麗戰場》。
陳瀅性感現身與陳山聰宣傳《美麗戰場》。（圖片來源：[email protected]
台慶劇 陳山聰 今年台慶劇頭炮有10月3日播出的《美麗戰場》，由陳瀅、劉佩玥、蔣家旻和陳山聰主演。
今年台慶劇頭炮有10月3日播出的《美麗戰場》，由陳瀅、劉佩玥、蔣家旻和陳山聰主演。（圖片來源：《美麗戰場》宣傳片）
台慶劇 陳山聰 由陳豪、龔嘉欣、江嘉敏和周嘉洛主演的《新四十二章》，安排於11月14日播映。
由陳豪、龔嘉欣、江嘉敏和周嘉洛主演的《新四十二章》，安排於11月14日播映。（圖片來源：TVB）
台慶劇 陳山聰 《超能使者》儲倉兩年終於播映，由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇和劉佩玥主演。
《超能使者》儲倉兩年終於播映，由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇和劉佩玥主演。（圖片來源：TVB）
台慶劇 陳山聰 《下流上車族》由林敏驄、江美儀、鮑起靜主演。
《下流上車族》由林敏驄、江美儀、鮑起靜主演。（圖片來源：[email protected]

綜藝節目又翻炒舊橋

而翡翠台《傳承‧狂歡55》綜藝節目很多，包括林盛斌、馮盈盈主持的《全城一叮》（翻炒《殘酷一叮》？），由多個經典遊戲包括《15/16》、《江山如此多FUN》、《智在必得》、《全港至叻星》等合製而成的節目《答得快 好世界》。還有馬浚偉主持的飲食節目《黃金盛宴》、鄭裕玲、林盛斌、陸浩明主持的《全能司儀選拔大賽2022》及黃翠如主持的《遊走世界天與地》等。

台慶劇 陳山聰 《答得快 好世界》由多個經典遊戲包括《15/16》、《江山如此多FUN》、《智在必得》、《全港至叻星》等合製而成。
《答得快 好世界》由多個經典遊戲包括《15/16》、《江山如此多FUN》、《智在必得》、《全港至叻星》等合製而成。（圖片來源：[email protected]

陳山聰唐詩詠黃翠如大合照企中間

而節目《我們的主題曲》簡直是《流行經典50年》2.0，請來譚詠麟、張智霖、呂方、炎明熹等，重新演繹經典劇集主題曲，相當有睇頭！另外，無綫主席許濤亦有即場頒獎給應屆港姐得獎佳麗。全台藝人齊集台上大合照。第一排是主席許濤、總經理曾志偉、汪明荃及各監製等，至於藝人則由第二排開始，站在中間位的是陳山聰、左右則是唐詩詠及黃翠如，而袁偉豪、方力申、陳瀅、丁子朗、龔嘉欣、陳曉華、馮盈盈。

台慶劇 陳山聰 全台藝人大合照，第一排是主席許濤、總經理曾志偉、汪明荃及各監製等，藝人則由第二排開始，站在中間位的是陳山聰、左右則是唐詩詠及黃翠如，可見三人地位超然。
全台藝人大合照，第一排是主席許濤、總經理曾志偉、汪明荃及各監製等，藝人則由第二排開始，站在中間位的是陳山聰、左右則是唐詩詠及黃翠如，可見三人地位超然。（圖片來源：[email protected]

大把好嘢睇！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]無綫電視55周年台慶亮燈儀式、[email protected]林敏驄

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