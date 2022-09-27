無綫四套台慶劇 陳山聰劉佩玥孭兩劇受力捧 全台大合照邊個企C位？
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無綫於9月26日在將軍澳電視廣播城舉行55周年台慶亮燈儀式，無綫主席許濤主禮儀式，並由新鮮出爐的港姐冠軍林鈺洧陪同。無綫總經理曾志偉於亮燈儀式公佈安排四套台慶劇為《超能使者》、《美麗戰場》、《下流上車族》及《新四十二章》。
四套台慶劇輪流上
今年台慶劇頭炮有10月3日播出，陳瀅、劉佩玥、蔣家旻和陳山聰主演的《美麗戰場》；10月17日播出，由林敏驄、江美儀、郭柏妍和羅毓儀主演的《下流上車族》。之後接捧的有儲倉兩年終於播映的《超能使者》，10月31日晚上播出，由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇和劉佩玥主演。11月14日晚則播映由陳豪、龔嘉欣、江嘉敏和周嘉洛主演的《新四十二章》。陳山聰與劉佩玥都在2套台慶劇擔正，備受力捧，之後台慶頒獎禮隨時叫雙飛。
綜藝節目又翻炒舊橋
而翡翠台《傳承‧狂歡55》綜藝節目很多，包括林盛斌、馮盈盈主持的《全城一叮》（翻炒《殘酷一叮》？），由多個經典遊戲包括《15/16》、《江山如此多FUN》、《智在必得》、《全港至叻星》等合製而成的節目《答得快 好世界》。還有馬浚偉主持的飲食節目《黃金盛宴》、鄭裕玲、林盛斌、陸浩明主持的《全能司儀選拔大賽2022》及黃翠如主持的《遊走世界天與地》等。
陳山聰唐詩詠黃翠如大合照企中間
而節目《我們的主題曲》簡直是《流行經典50年》2.0，請來譚詠麟、張智霖、呂方、炎明熹等，重新演繹經典劇集主題曲，相當有睇頭！另外，無綫主席許濤亦有即場頒獎給應屆港姐得獎佳麗。全台藝人齊集台上大合照。第一排是主席許濤、總經理曾志偉、汪明荃及各監製等，至於藝人則由第二排開始，站在中間位的是陳山聰、左右則是唐詩詠及黃翠如，而袁偉豪、方力申、陳瀅、丁子朗、龔嘉欣、陳曉華、馮盈盈。
大把好嘢睇！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]無綫電視55周年台慶亮燈儀式、[email protected]林敏驄
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