無綫四套台慶劇 陳山聰劉佩玥孭兩劇受力捧 全台大合照邊個企C位？

無綫於9月26日在將軍澳電視廣播城舉行55周年台慶亮燈儀式，無綫主席許濤主禮儀式，並由新鮮出爐的港姐冠軍林鈺洧陪同。無綫總經理曾志偉於亮燈儀式公佈安排四套台慶劇為《超能使者》、《美麗戰場》、《下流上車族》及《新四十二章》。