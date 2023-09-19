TVB台慶劇率先睇！佘詩曼、陳茵媺爭視后 吳若希升女一都有份？
無綫10月台慶劇定檔 3套卡士超強勁
據知今年將會有3套台慶劇，分別有陳展鵬、吳若希擔正的小品劇《香港人在北京》、陳豪與陳茵媺「夫妻檔」出演的《羅密歐與祝英台》，以及佘詩曼與馬國明領軍的《新聞女王》。卡士班底都超強勁，未開播已經話題十足，令一班觀眾非常期待！
佘詩曼、陳茵媺氣勢勁 吳若希恨爭視后
每年台慶劇的男女主角在爭奪視帝視后寶座時都有一定優勢。今年視后方面時隔多年回巢拍劇的佘詩曼和久休復出的陳茵媺都呼聲甚高。不過最令人意外嘅係入行10年首度升呢做女一嘅吳若希，早前接受傳媒訪問時都話希望能獲視后提名，仲話會為頒獎禮「練定表情」。
陳豪、馬國明、張振朗爭奪視帝寶座
至於視帝方面，陳豪和馬國明的呼聲就最高，二人今年都至少有三劇在手可以角逐視帝寶座。陳豪就有《新四十二章》、《破毒強人》及《羅密歐與祝英台》，而馬國明就有《法言人》、《隱形戰士》和《新聞女王》。馬國明在接受訪問時就表示雖然一切平常心，但認為自己在《新》劇角色獨特，認為如果劇集出街後反應好的話，爭獎機會會大大提高。
除了兩大猛男，近年張振朗同樣穩佔「男一」地位，早前《靈戲逼人》一人分飾兩角，催淚結局更獲網民大讚！張振朗接受傳媒被問拎獎，他就指對獎項隨緣，只想演更多不同角色。
TVB台慶劇率先睇
1.《香港人在北京》陳展鵬、吳若希主演
《香港人在北京》由陳展鵬、吳若希、洪永城和戴祖儀等人主演，劇情講述男主角陳展鵬投資失利後，移居北京重新展開新生活的故事。劇情主要描述一班香港人在北京生活時遇到的趣聞。值得一提的是女主角吳若希入行12年終於擺脫萬年配角宿命，終於有機會「升呢」做女一。吳若希今次大讚劇本寫得好又有笑位，令人會一眾「有共鳴」的感覺。
2.《羅密歐與祝英台》陳豪、陳茵媺夫妻檔拍劇
《羅密歐與祝英台》以羅、祝兩大家族相隔百年的鬥爭為主線，譜寫兩段困難重重的戀情，以中西合璧的方式重新演繹古典愛情故事。班底方面將會沿用《新四十二章》原班班底，再由陳豪和陳茵媺夫妻檔上陣演情人，未開拍已經好有話題。不過早前在節目巡禮上所播出的新劇預告片被指欠缺內容，甚至被狠批指睇完條片都唔知內容講乜，唔知劇集出街後會否令觀眾改觀呢！
3.《新聞女王》佘詩曼、李施嬅回巣救收視
《新聞女王》講述一班女主播為了權力鬥爭而互相惡鬥，女主角方面特別邀請到視后「佘詩曼」回巢出演，加上李施嬅、馬國明、高海寧、王敏奕、譚俊彥、何廣沛等人出演，卡士陣容鼎盛，令劇集未播出，光憑預告片已經吸引到不少觀眾的期待！
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