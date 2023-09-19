TVB台慶劇率先睇！佘詩曼、陳茵媺爭視后 吳若希升女一都有份？

無綫每年10月都會開始播放台慶劇，據知今年3套台慶劇已經定檔，分別有《香港人在北京》、《羅密歐與祝英台》和《新聞女王》。套套台慶劇卡士都超勁，有視后佘詩曼回巢救收視、又有陳茵媺復出孖陳豪夫妻檔拍劇，令觀眾們非常期待今年視帝視后將會花落誰家！