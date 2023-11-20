TVB台慶2023抽獎｜Sabrina趙紫諾年僅15歲是聲夢2季軍 曾開獨奏音樂會
Sabrina趙紫諾憑《說散就散》一鳴驚人
比賽初期，Sabrina趙紫諾憑《說散就散》獲點擊衝破 130萬，其後表演的個人單曲及合唱歌曲在YouTube上的總點擊數字直逼300萬，成一眾學員之冠！Sabrina在十強之戰參賽歌曲《Rolling in the Deep》短短十天點擊數字突破 30 萬；另一首抱病上陣的《人質》，點擊數字亦已累積至近 43 萬。網民普遍認為年僅 14 歲的 Sabrina 是「不可多得的音樂天才」:「Sabrina 永遠都唔會令我哋失望,早已認定十邊係未來小天后。」
Sabrina趙紫諾擁「最強履歷」被封大魔王
Sabrina趙紫諾報名參賽時年僅13歲，雖然廣東話唔好有網民覺得佢會輸蝕，但佢係23位學員中履歷最強的一個，是位音樂神童。趙紫諾4歲開始學習鋼琴，師承浙江音樂學院鋼琴系副主任朱楣，7歲時考獲英國皇家鋼琴8級，同年獲邀到內地中央電視台《樂童嘉年華》表演鋼琴獨奏！
趙紫諾曾在洛杉磯機音樂節中演出。（圖片來源：影片截田田）
Sabrina趙紫諾 4歲學琴9歲達演奏級
9歲半再考獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑（俗稱演奏級），去年只得12歲就考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑（高級文憑）。除精通鋼琴，趙紫諾仲識打鼓，考獲Rockschool八級演奏文憑，更會自己作曲、填詞，絕對是音樂神童。Sabrina 曾在內地、香港及國際共四十多個鋼琴比賽中贏得大獎，2018 年獲邀舉辦《指尖上的夢幻世界》鋼琴獨奏音樂會。
Sabrina趙紫諾殺入5強！高水準全取25分重溫
《 聲夢傳奇2 》進入激烈嘅一對一即時淘汰賽！十強學員各自使出渾身解數，爭奪進入決賽嘅終極五強席位，角逐「傳奇新星」殊榮。趙紫諾Sabrina演唱Adele原唱嘅《 Rolling In The Deep 》，即刻去片聽吓啦！
聲夢傳奇2 第3集丨學員演唱完整純享版丨趙紫諾Sabrina演唱《 說散就散 》
《 聲夢傳奇2 》學員趙紫諾Sabrina年紀細細唱功超強，導師Phil林奕匡都覺得好驕傲，就連現場嘅《 聲夢傳奇 》（第一季）畢業生姚焯菲Chantel都接連放送表情包，大讚師妹之餘仲「起晒雞皮」添！Sabrina最後會得到評審幾多盞綠燈呢？即刻去片睇吓啦！
姚焯菲版本《説散就散》
去年姚焯菲也曾演出《説散就散》但係唔記得歌詞：
Sabrina趙紫諾其實係童星！
趙紫諾除了是「音樂神童」之外，其實好細個就「出道」，她11歲時曾獲央視邀請為國慶特別節目《童聲唱》獻唱《雲朵上的夢》，而4年前亦曾於美國洛杉磯音樂節演出，見慣各式大場面。趙紫諾先後拍攝超過40個廣告，對手是周杰倫、李連杯、大S、容祖兒、內地球星黄博文等等。
13歲趙紫諾Sabrina 台上霸氣台下淘氣 《 聲夢傳奇2 》學員趙紫諾Sabrina雖然只有13歲但一上台就霸氣十足！原來台下嘅佢都幾淘氣，就算綵排時入咗危險區都仲chill到！見到《 聲夢傳奇 》（第一季）嘅師姐鍾柔美Yumi又變身「追星少女」。
《 聲夢傳奇2 》第7集團戰 Sabrina趙紫諾慘敗
13歲大魔王Sabrina趙紫諾自爆seed唱《說散就散》後聲帶發炎，加上不停練習沒有時間休息，她亦苦笑說：「只能靠運氣，看看好多少。」Sabrin出賽前擔心到喊，林奕匡在旁安慰。Timothy唱《垃圾》，練歌時激嬲JW，被罵：「你唔識都要盡量唱俾我聽！你次次都係用我最多時間，你唔好嘥我時間！你同我唱好佢呀！《垃圾》！」最後Jason爭返口氣，以17分打低大魔王。
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