TVB台慶2023抽獎｜Sabrina趙紫諾年僅15歲是聲夢2季軍 曾開獨奏音樂會

TVB台慶2023抽獎｜無綫今年台慶電動車得主係《聲夢傳奇2》季軍Sabrina趙紫諾，今年年僅15歲的Sabrina趙紫諾，是一位音樂神童，音樂背景非常猛料，9歲已考獲鋼琴演奏級，仲考埋鼓樂嘅演奏文憑，亦在內地拍過超過40個廣告，當中曾與天王天后級歌手合作，認真厲害！