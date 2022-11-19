台慶大獎2022｜ 75歲汪明荃拎走終極大獎變「汪阿車」網民質疑有內情！

每年《萬千星輝賀台慶》的抽獎環節，都係全台藝員最期待的員工福利，亦係三四線藝人上位的機會日，去年得獎者由2018年港姐李芷晴（Stephanie）奪得，奪獎一刻得到司儀麥美恩擁抱加持成為焦點，不過今年就冇人敢搶終極大獎得主汪明荃的風頭，汪阿姐最後一個抽車匙，成為電動車的主人，不過之後就惹來網民質疑。