汪明荃

台慶大獎2022｜ 75歲汪明荃拎走終極大獎變「汪阿車」網民質疑有內情！

最新娛聞
東方新地

廣告

每年《萬千星輝賀台慶》的抽獎環節，都係全台藝員最期待的員工福利，亦係三四線藝人上位的機會日，去年得獎者由2018年港姐李芷晴（Stephanie）奪得，奪獎一刻得到司儀麥美恩擁抱加持成為焦點，不過今年就冇人敢搶終極大獎得主汪明荃的風頭，汪阿姐最後一個抽車匙，成為電動車的主人，不過之後就惹來網民質疑。

汪明荃 汪明荃竟然最後一個抽中
汪明荃竟然最後一個抽中

汪明荃壓軸抽中自己

每年台慶大獎都是全台藝員最期待的一刻，今年台慶尾聲的終極大獎是一輛電動車，並由阿姐汪明荃抽出有機會抽車的藝員，估唔到汪明荃最後一個竟抽到自己，而有份角逐大獎的還有今年著得好性感的黃嘉雯及丁子朗，由於是跟次序來抽車匙，邊條電腦匙能開到車門就成為車主，汪明荃最後一個抽匙，其實前面的藝人抽匙時，在場的主持已不停叫喊：「邊個敢拎走阿姐架車？」結果到汪明荃開門時，條電腦匙本來都係開唔到，擾攘了一陣終於開到，阿姐即興奮坐上車。

汪明荃 最近人氣急升的黃嘉雯開唔到門扁晒嘴。
最近人氣急升的黃嘉雯開唔到門扁晒嘴。（圖片來源：TVB影片截圖）
汪明荃 丁子朗都唔得。
丁子朗都唔得。（圖片來源：TVB影片截圖）

汪阿姐變汪阿車

今年汪阿姐成為終極大獎得主，本來應承會好似去年一樣出來攬實得獎者的麥美恩唔見影，而個節目亦趕住收場，唔似去年一樣大家都為得獎者咁高興。汪阿姐變汪阿姐後，網民亦紛紛留言，有人話覺得「送車造假」，認為條條車匙都係開唔到，是幕後有人操控開車門。

汪明荃 眼見前面幾個都開唔到匙，汪明荃更加坐定粒六，不過不少人的焦點都去了後面的黃嘉雯身上。
眼見前面幾個都開唔到匙，汪明荃更加坐定粒六，不過不少人的焦點都去了後面的黃嘉雯身上。（圖片來源：TVB影片截圖）
汪明荃 汪阿姐最初開極都開唔到架車，成堆人上前幫手。
汪阿姐最初開極都開唔到架車，成堆人上前幫手。（圖片來源：TVB影片截圖）
汪明荃 搞咗一輪汪阿姐終於開到，全場哄動，麥美恩去咗邊？
搞咗一輪汪阿姐終於開到車門，全場哄動，麥美恩去咗邊？（圖片來源：TVB影片截圖）
汪明荃 汪阿姐跳上架電動車，變成「汪阿車」。
汪阿姐跳上架電動車，變成「汪阿車」。（圖片來源：TVB影片截圖）

睇吓班網民點講

汪明荃 汪阿姐奪獎後，網民的即時反應。
汪阿姐奪獎後，網民的即時反應。（圖片來源：[email protected]東張+影片截圖）

麥皓兒有運拎走30萬

除了終極大獎拎走電動車，台慶夜仲抽出「台慶大利是」—銀行送出存款港幣，結果由前落選港姐麥皓兒拎走30萬元，不過她原來只是小組代表，獲獎後要與幾位藝人瓜分，即是每人分幾萬。

汪明荃 麥皓兒抽牌時幾咁緊張。
麥皓兒抽牌時幾咁緊張。（圖片來源：TVB影片截圖）
汪明荃 麥皓兒抽到最大的J，拎走30萬。
麥皓兒抽到最大的J，拎走30萬。（圖片來源：TVB影片截圖）
汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 今年遊戲環節延續10:30綜藝，叫做「唔玩唔知有獎攞」！
今年遊戲環節延續10:30綜藝，叫做「唔玩唔知有獎攞」！（圖片來源：tvb.com）
汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 麥美恩親自回應，仲問大家今年想邊個得獎！
麥美恩親自回應，仲問大家今年想邊個得獎！（圖片來源：網絡截圖）
汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 麥美恩肉緊祝賀，呢一幕被網民高度評價。
麥美恩肉緊祝賀，呢一幕被網民高度關注，麥美恩自己亦有分享「識攬一定係咁樣攬」。（圖片來源：TVB ）

出名闊綽的TVB每逢台慶都「重鎚出擊」在觀眾面前獎勵藝人，由最初送車送樓變到送存款戶口加獎品，有人因此上樓做業主，重溫過去25年有那些幸運兒啦！

2020年陳曉華得獎：上海商業銀行慧通理財存款戶口+千足黃金總值$380,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 2020年得獎者：陳曉華。
2020年得獎者：陳曉華。（圖片來源：TVB截圖）

2019邱晴得獎：上海商業銀行慧通理財存款戶口總值$520,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 2019年得獎者：邱晴
2019年得獎者邱晴已於2021年1月離巢。（圖片來源：TVB截圖）

2018年黃庭鋒奪獎做業主：上海商業銀行慧通理財存款戶口總值$510,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 2018年得獎者：黃庭鋒
2018年得獎者：黃庭鋒（圖片來源：TVB截圖）

2017年得獎者係朱敏瀚女友：獎金獎品總值$1,000,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 2017年得獎者：余思霆。
2017年得獎者：余思霆，當時與天堂鳥成員歐喬鋒交往，2018年6月分手。（圖片來源：TVB截圖）

2016得獎者李嘉 獎金獎品總值$1,000,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 2016年得獎者：李嘉。
2016年得獎者：李嘉。（圖片來源：TVB截圖）

2015「將軍澳范冰冰」于淼得獎 ：獎金獎品總值$1,000,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 于淼即是《多功能老婆》嘅「顏爺」，《星空下的仁醫》同《法證先鋒V》都有參演。
于淼即是《多功能老婆》嘅「顏爺」，《星空下的仁醫》同《法證先鋒V》都有參演。（圖片來源：tvb.com）

2014年 黎諾懿結婚嗰年奪獎金獎品總值$1,000,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 當年11月11日黎諾懿迎娶5億家族老婆，11月19日就得到台慶大獎，阿嫂果然旺夫！
當年11月11日黎諾懿迎娶5億家族老婆，11月19日就得到台慶大獎，阿嫂果然旺夫！（圖片來源：tvb.com）

2013：英籍前TVB藝員獲81萬8千豪華電梯洋房

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 2013年得獎者：郭栢榮。
2013年得獎者：郭栢榮。（圖片來源：TVB圖片）

2012《大太監》視帝祥奪獎金獎品總值$1,000,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 黎耀祥2012年台慶抽中獎金獎品總值一百萬。​
黎耀祥2012年台慶抽中獎金獎品總值一百萬。​（圖片來源：tvb.com）

2011得獎者鄧健泓獲 獎金獎品總值$1,000,000（包括：儲蓄戶口總值$200,000）

2010得獎者羅鈞滿：獎金獎品總值$1,000,000（包括：儲蓄戶口總值$200,000）

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 2010得獎者：羅鈞滿。
2010得獎者：羅鈞滿。（圖片來源：TVB圖片）

2009得獎者張韋怡：獎金獎品總值$1,000,000（包括：儲蓄戶口總值$200,000）

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 2009年得獎者：張韋怡。
2009年得獎者：張韋怡。（圖片來源：[email protected]

2008年得獎者王君馨：儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額 總值港幣$200,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 2009年得獎者：王君馨。
2009年得獎者：王君馨。（圖片來源：[email protected]

2007年得獎者江芷妮：儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額 總值港幣$200,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 2007年得獎者：江芷妮。
2007年得獎者：江芷妮。（圖片來源：東方新地圖片）

2006年得獎者 甄志強：儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額 總值港幣$390,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 2006年得獎者：甄志強。
2006年得獎者：甄志強。（圖片來源：甄志強微博）

2005得獎者陳霽平：儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額總值港幣$380,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 2005年得獎者：陳霽平。
2005年得獎者：陳霽平。（圖片來源：《珠光寶氣》截圖）

2004得獎者唐寧：樟木頭豪華洋房連俱樂部會籍總值$600,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 2004年得獎者：唐寧。
2004年得獎者：唐寧。（圖片來源：[email protected]

2003得獎者潘芳芳：樟木頭住宅單位

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 2003年得獎者：潘芳芳。
2003年得獎者：潘芳芳。（圖片來源：《女人俱樂部》截圖）

2002得獎者羅敏莊：樟木頭住宅單位$600,000及現金$60,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 2002年得獎者：羅敏莊。
2002年得獎者：羅敏莊。（圖片來源：[email protected]

2001得獎者陳敏之：樟木頭住宅單位$600,000及現金$150,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 2001年得獎者：陳敏之。
2001年得獎者：陳敏之。（圖片來源：[email protected]

2000得獎者蔡子健：番禺豪華洋房連俱樂部會籍總值$500,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 2000年得獎者：蔡子健。
2000年得獎者：蔡子健。（圖片來源：TVB截圖）

1999得獎者郭晉安：樟木頭豪華洋房連俱樂部會籍總值$600,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 1999年得獎者：郭晉安。
1999年得獎者：郭晉安。（圖片來源：[email protected]_kwok）

1998得獎者陳彥行：碧桂園花園洋房一套及會籍總值$500,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 1998年得獎者：陳彥行。
1998年得獎者：陳彥行。（圖片來源：《皆大歡喜》截圖）

1997得獎者薛家燕：旺角影樓式商務單位價值$1,900,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 1997年得獎者：薛家燕。
1997年得獎者：薛家燕。（圖片來源：TVB截圖）

1996得獎者阮兆祥：現金$200,000

汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 1996年得獎者：
1996年得獎者：（圖片來源：[email protected]

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

撰文：東方新地圖片來源：TVB影片截圖、TVB 娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 