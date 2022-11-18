台慶盤點｜細數歷年性感凸圍女星　劉穎鏇未算最強！

無綫一向人才濟濟，一眾花旦擁姣好身材，豐滿上圍和A4螞蟻腰非常吸睛。近年不少花旦都中門大開，在台慶騷大曬好身材，以下盤點近年無綫台慶夜上的性感凸圍女星，而後輩中劉穎鏇的「最強Body」，究竟可否打敗「咪神」張秀文，成新一代「咪神」？