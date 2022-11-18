性感凸圍女星

台慶盤點｜細數歷年性感凸圍女星　劉穎鏇未算最強！

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無綫一向人才濟濟，一眾花旦擁姣好身材，豐滿上圍和A4螞蟻腰非常吸睛。近年不少花旦都中門大開，在台慶騷大曬好身材，以下盤點近年無綫台慶夜上的性感凸圍女星，而後輩中劉穎鏇的「最強Body」，究竟可否打敗「咪神」張秀文，成新一代「咪神」？

1.「波波」黃婧靈 谷到抖唔到氣（2021年）

《萬千星輝賀台慶2021》講到搶眼球，定非「後生仔」代表之一的「波波」黃婧靈莫屬！波波一向毫不吝嗇自己的姣好身材，身穿一件銀白色露臂晚裝的她再度「升CUP」，谷出4吋事業線！

性感凸圍女星 台慶 波波
波波身穿一件銀白色露臂晚裝的她再度「升CUP」，谷出4吋事業線！（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）

2.蔡思貝 中空凸圍（2021年）

拿過最佳女主角的蔡思貝最近出席《周年慶典節目巡禮2023》時，身穿紅色低胸連身短裙上陣，大曬好身材。今年31歲的蔡思貝其實是「禾稈冚珍珠」，去年台慶穿低胸露出南半球，非常性感。

性感凸圍女星 蔡思貝在去年台慶穿低胸露出南半球，非常性感
蔡思貝在去年台慶穿低胸露出南半球，非常性感（圖片來源：[email protected]

3.陳煒 咪神爭霸（2016年）

現年48歲的陳煒身材不比其他小花差，在2016年台慶時，陳煒、張秀文和高海寧表演肚皮舞，當時網民聚焦在陳煒的上圍，網民笑言「咪神」張秀文和高海寧完全是被比下去。陳煒接受其他傳媒訪問時笑言自己「睇Size我簡直係越級挑戰啦！我係靠『墊』勝」。

性感凸圍女星 陳煒在台慶大曬身材跳肚皮舞，身材比得上高海寧
陳煒在台慶大曬身材跳肚皮舞，身材比得上高海寧（圖片來源：[email protected] USA Official）
台慶 性感凸圍女星 陳煒豐滿上圍成網民焦點
陳煒豐滿上圍成網民焦點，而高Ling就自動波密冚讓賽。（圖片來源：[email protected] USA Official）

4.陳自瑤 自信滿分（2016年）

41歲的陳自瑤也是網友眼中公認女神之一，她跳肚皮舞的部份雖然沒有陳煒搶眼，但在不同台慶及頒獎禮中穿著的衣服完勝不少女藝人。

性感凸圍女星 陳自瑤在台慶大曬身材跳肚皮舞。
陳自瑤在台慶大曬身材跳肚皮舞。（圖片來源：[email protected] USA Official）
性感凸圍女星 台慶 陳自瑤當晚有備而來，精心打扮非常風騷。
陳自瑤2021年精心打扮，非常風騷。（圖片來源：無綫影片截圖）

5.徐淑敏開胸裙勁養眼

今年38歲的徐淑敏（現名徐菁遙）曾以超性感開胸裙出席台慶，完全贏好姐妹陳自瑤和沈卓盈十條街！婚後她淡出娛樂圈，專心相夫教子和做生意。

台慶 性感凸圍女星 徐菁遙徐淑敏）姣好身材一直都是網民的焦點
徐菁遙（徐淑敏）姣好身材一直都是網民的焦點（圖片來源：東方新地照片庫）
台慶 性感凸圍女星 徐菁遙徐淑敏）即時生了三胎，身材同樣能保持堅挺
徐菁遙（徐淑敏）即時生了三胎，身材同樣能保持堅挺（圖片來源：東方新地照片庫）

6.張秀文禾稈冚珍珠（2021年）

一提起「咪神」便會想到張秀文，今年35歲的張秀文擁34D上圍，因為身材豐滿而經常在電視劇中飾演性感誘惑的角色。其實她早在2016年《超強選擇1分鐘》中玩滑水梯競技比賽時，因為伏身胸壓水泡，被網民指她「禾稈冚珍珠」，力封她成為「新一代無綫咪神」。

性感凸圍女星 張秀文去年台慶穿低胸裙
張秀文去年台慶穿低胸裙（圖片來源：[email protected]
性感凸圍女星 張秀文在台慶大曬身材跳肚皮舞。
張秀文（右）在台慶大曬身材跳肚皮舞。（圖片來源：[email protected] USA Official）

7.馮盈盈 透視誘惑（2018年）

今年28歲的馮盈盈當年參選港姐時，官方公布數字是31A。她入行數年，上圍升級幾倍，更經常在Instagram 大派福利。她也曾在自己主持的節目《後生仔傾吓偈》中透露自己買內衣一定要有Push Up 效果。

性感凸圍女星 馮盈盈在2018年的台慶中穿低胸透視裝，非常性感
馮盈盈在2018年的台慶中穿低胸透視裝，非常性感（圖片來源：[email protected] USA Official）

8.張曦雯 女神飛躍進步（2019年）

今年32歲的女神張曦雯除了因為打機而深受網民歡迎，她的身材同樣不惹少。本身擁34C的張曦雯2019年以黑色超性感晚裝亮相，更勇奪飛躍進步女藝員獎！

台慶 性感凸圍女星 張曦雯樣靚身材正，性格麻甩，一直是網民的心目中的女神之一。
張曦雯樣靚身材正，性格麻甩，一直是網民的心目中的女神之一。（圖片來源：[email protected]

9.劉穎鏇 吊帶裙派福利（2021年）

今年只有25歲的劉穎鏇身材不差於同公司的前輩，35D上圍及44吋的長退被網民封為「最強body」。她在新劇《超能使者》中飾個性狂野的「Open姐」，在劇中的打扮亦偏向「少布」，完全是派福利給網民。去年台慶身穿粉色吊帶長裙，稍為遜色。

性感凸圍女星 劉穎鏇在去年台慶身穿粉色長背心長裙
劉穎鏇在去年台慶身穿粉色吊帶長裙（圖片來源：[email protected]

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

撰文：東方新地圖片來源：東方新地照片庫、[email protected] [email protected] USA Official、東方新地照片庫、[email protected][email protected]_mak、[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected] USA Official、[email protected][email protected] orientalsunday、[email protected]、TVB《反黑路人甲》截圖、[email protected][email protected][email protected]、TVB《超能使者》劇照、TVB《2016香港小姐競選決賽》截圖、[email protected]_mak

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