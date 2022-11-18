台慶盤點｜細數歷年性感凸圍女星 劉穎鏇未算最強！
1.「波波」黃婧靈 谷到抖唔到氣（2021年）
《萬千星輝賀台慶2021》講到搶眼球，定非「後生仔」代表之一的「波波」黃婧靈莫屬！波波一向毫不吝嗇自己的姣好身材，身穿一件銀白色露臂晚裝的她再度「升CUP」，谷出4吋事業線！
2.蔡思貝 中空凸圍（2021年）
拿過最佳女主角的蔡思貝最近出席《周年慶典節目巡禮2023》時，身穿紅色低胸連身短裙上陣，大曬好身材。今年31歲的蔡思貝其實是「禾稈冚珍珠」，去年台慶穿低胸露出南半球，非常性感。
3.陳煒 咪神爭霸（2016年）
現年48歲的陳煒身材不比其他小花差，在2016年台慶時，陳煒、張秀文和高海寧表演肚皮舞，當時網民聚焦在陳煒的上圍，網民笑言「咪神」張秀文和高海寧完全是被比下去。陳煒接受其他傳媒訪問時笑言自己「睇Size我簡直係越級挑戰啦！我係靠『墊』勝」。
4.陳自瑤 自信滿分（2016年）
41歲的陳自瑤也是網友眼中公認女神之一，她跳肚皮舞的部份雖然沒有陳煒搶眼，但在不同台慶及頒獎禮中穿著的衣服完勝不少女藝人。
5.徐淑敏開胸裙勁養眼
今年38歲的徐淑敏（現名徐菁遙）曾以超性感開胸裙出席台慶，完全贏好姐妹陳自瑤和沈卓盈十條街！婚後她淡出娛樂圈，專心相夫教子和做生意。
6.張秀文禾稈冚珍珠（2021年）
一提起「咪神」便會想到張秀文，今年35歲的張秀文擁34D上圍，因為身材豐滿而經常在電視劇中飾演性感誘惑的角色。其實她早在2016年《超強選擇1分鐘》中玩滑水梯競技比賽時，因為伏身胸壓水泡，被網民指她「禾稈冚珍珠」，力封她成為「新一代無綫咪神」。
7.馮盈盈 透視誘惑（2018年）
今年28歲的馮盈盈當年參選港姐時，官方公布數字是31A。她入行數年，上圍升級幾倍，更經常在Instagram 大派福利。她也曾在自己主持的節目《後生仔傾吓偈》中透露自己買內衣一定要有Push Up 效果。
8.張曦雯 女神飛躍進步（2019年）
今年32歲的女神張曦雯除了因為打機而深受網民歡迎，她的身材同樣不惹少。本身擁34C的張曦雯2019年以黑色超性感晚裝亮相，更勇奪飛躍進步女藝員獎！
9.劉穎鏇 吊帶裙派福利（2021年）
今年只有25歲的劉穎鏇身材不差於同公司的前輩，35D上圍及44吋的長退被網民封為「最強body」。她在新劇《超能使者》中飾個性狂野的「Open姐」，在劇中的打扮亦偏向「少布」，完全是派福利給網民。去年台慶身穿粉色吊帶長裙，稍為遜色。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
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