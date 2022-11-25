台慶群組大爆發 馮盈盈丁子朗中招停工 《愛回家》或成最嚴重疫區
台慶夜成疫情溫床
今年台慶夜全台數百藝人雲集，在紅地氈爭妍鬥麗又出盡力表演，透明口罩都唔多見人用，結果集體中招，據知無綫已有超過10名曾出席台慶的藝員確診，上榜名單有正為新劇《妳不是她》開工的馮盈盈及丁子朗、《愛．回家之開心速遞》的袁文傑、麥詩晴和古佩玲、節目《流行都市》主持朱智賢、張美妮、吳天佑和林秀怡，以及拍緊新劇《異空感應》的莊思明，預料確診者人數會陸續增加。
丁子朗與馮盈盈封口接受隔離
台慶群組爆發後，丁子朗與馮盈盈是首批確診藝員，二人都是新劇《妳不是她》的主角，中招後已隔離，而劇集監製徐正康接受傳媒訪問時指丁子朗與馮盈盈已通報公司表示唔舒服，劇組要執過Rundown，拍住其他演員戲份先。據知藝員部早已向染疫藝人落「封口令」，令中招藝人一律不得對外宣揚或回應，不過仍有少數藝人自爆病情。
朱智賢與林秀怡疑台慶夜攬炒
消息指一星期播足5日的《流行都市》已有4名主持中招，朱智賢似乎收唔到「封口令」，接受傳媒訪問話自己所有病徵都有，喉嚨痛、肌肉痛、狂咳同流鼻水，喉嚨又乾又痛搞到失眠，仲在社交網限時動態出po話流質嘅嘢根本唔想入口。林秀怡承認確診已兩日，喉嚨的狀況最痛苦，而她周一(21日)亦有出席頒獎禮名單記者會，她表示台慶當晚與朱智賢有較多密切接觸，估計因此雙雙染疫，至於其他《流行都市》主持，林秀怡話最擔心是大王（安德尊），因為他是老人家。主持之一的張美妮於台慶後兩日證實中招，最慘是傳染了女兒及外傭，囡囡更連日發燒，她自己的病徵也不輕，搞到今年的結婚周年紀念都冇得慶祝。
袁文杰發病前一日現身宣傳活動
不過最重疫區應該是《愛．回家之開心速遞》，處境劇日日都開工，雖然現時只有3位確診者袁文傑、麥詩晴及古佩玲，但周三(23日)該劇的宣傳活動中，袁文傑與古佩玲都在場，翌日二人即在開工前快測確診，所以《愛回家》群組有機會繼續擴大，袁文杰表示日日開工埋位唔戴得口罩，所以不知從何染疫。
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