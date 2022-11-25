台慶群組大爆發 馮盈盈丁子朗中招停工 《愛回家》或成最嚴重疫區

一年一度的《 萬千星輝賀台慶2022 》上周六(19日)圓滿結束，一夜狂歡過後，出現台慶群組，超過10位藝人先後確診，包括馮盈盈、丁子朗、朱智賢、林秀怡、張美妮及袁文傑等，涉及4個劇組及節目，當中《愛回家》成為重災區。