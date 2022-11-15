台慶最膠表演大盤點 陳展鵬360度施轉打鼓睇到觀眾頭都暈：尷尬癌發作呀
【邁向55週年台慶】
譚俊彥領班手舞唔協調
譚俊彥在去年台慶中大跳埃及手特色編舞一幕都非常深入民心。譚俊彥自己一個身穿全白套裝，帶領40位男藝人一起跳本應型到爆的埃及手特色編舞，但未知是否因為準備時間不足，所以一班藝人都跳到手腳不協調，令一班網民大叫：睇到尷尬癌發作呀！
【53週年台慶】
周柏豪胡鴻鈞鬥引體高歌
在無綫第53週年台慶的時候，一班觀眾模仿往年台慶的經典場面，胡鴻鈞與周柏豪就模仿張學友和杜德偉引體上升唱歌。雖然大部分觀眾都不明白為什麼要邊做引體上升邊唱歌，但胡鴻鈞與周柏豪都表現得不俗！
【50週年台慶】
陳展鵬360度倒轉打鼓
要數到最尷尬的台慶表演，一定要提到第50週年台慶中，陳展鵬挑戰人體極限，大玩360度反轉再反轉倒掉打鼓一幕。當時50位無綫男藝人一起跳舞的時候，陳展鵬突然走到舞台後方開始打鼓，打到後期陳展鵬仲要跟住個鼓一齊轉來轉去，睇到觀眾頭都暈埋！
【50週年台慶】
李施嬅彈琴踢腿多餘
李施嬅曾經性感到嚇親觀眾，李施嬅和胡鴻鈞等人一起彈琴，到獨奏的時候，身穿白色長裙的李施嬅表演忘我，邊彈琴邊伸長條腿，表情亦非常投入。雖然李施嬅出盡力搞氣氛，但一班觀眾似乎不太buy，反而留言話：「做咩姐？」、「唔好咁啦」、「成件事low咗！」
【50週年台慶】
劉江「潮語博士」Dem Beat尷尬
這一年TVB為了感激一班綠葉演員的付出，特地增設一個《超耷英雄大戰Hidden Hero》環節向他們致敬。其中綠葉王劉江在該表演中飾演「潮語博士」，一邊同王祖藍等人打架，一邊Dem Beat，不停說當時的潮語「講呢啲」並配上TVB，但當時王祖藍等對手全部都跟唔上Beat，睇到一班觀眾一頭霧水，非常尷尬。
【41週年台慶】
汪明荃俯身扭籮濕身舞
高貴優雅的汪明荃（阿姐）原來當年每逢台慶都非常落力。那年阿姐率領一班後輩大跳濕身性感舞！當時阿姐一出場就大跳光管舞，隨後穿上小背心熱褲的王君馨及徐子珊更一起大跳濕身舞，不但一起烏身、扭籮，仲同一班男藝人大跳性感舞蹈，挑戰保守的電視尺度！
此外，提到汪阿姐，不得不提她的首本名曲《熱咖啡》。在1994年為了慶祝台慶，身穿黑色蕾絲性感打扮，帶領古天樂、張智霖和鄭伊健等多個男歌手一起跳唱《熱咖啡》，超級落力！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略