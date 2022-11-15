台慶最膠表演大盤點　陳展鵬360度施轉打鼓睇到觀眾頭都暈：尷尬癌發作呀

今個週六（19號）將會是無綫第55週年台慶，每年台慶，全台藝人都會施展渾身解數、各出奇謀去打造的不同類型表演，每個環節望能給驚喜帶給觀眾。可是每年也有一部份藝人的表演，令觀眾睇到尷尬癌發作！細數歷年台慶最膠表演，當中第50屆確實非常咁嚇人，大家敢唔敢一齊重溫呢？