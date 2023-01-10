無綫有機增設大灣區視帝視后 網民捧蔡思貝封后 力數5宗罪「贈興」
內地觀眾問點解有大馬獎
無綫一年一度的台慶頒獎禮，除吸引大量內地觀眾留意，還公開討論得獎藝人，有內地網友在小紅書開Post，提出為何今年無綫會增設大馬視帝視后兩獎。事實是無綫進軍馬來西亞多年，到2018年才取消《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》，並改由馬來西亞觀眾網上投選最喜愛的電視角色。
無綫有機增設大灣區獎項
當中，有網民提議應設立一個「TVB大灣區頒獎典禮」，令廣東觀眾可以參與投選「大灣區我最喜愛電視男女角色」，選出真正的大灣區視帝和視后。即時引來極大迴響，有好多網民大表支持：「大灣區好多人都看TVB劇集」、「笑死，同爸媽講完點解唔叫廣東人投票」、「就是咯，廣東地區看港劇的人那麼多，都沒得投票」。在小紅書的討論區內，有網民指一人一票投選更具代表性，「TBB的視帝視后大部分都給了高層想捧的人」、「tbb大部分都是內定，馬來西亞的認可度明顯更高」。對於新增大灣區視帝視后，TVB方面回應傳媒指現正計劃中。
蔡思貝穩奪最討厭女角色
當網民提議要增設「大灣區視后」時，有網民提議正被無綫力捧的蔡思貝，繼上月播完的《法證先鋒5》，還有正在內地播映的《廉政狙擊》，劇中她姣擒醉酒黃宗澤備受爭議，更遭網民狠批演技惡劣，是拖跨整部劇集的唯一敗筆。有網民開po：「再弄個大灣區最討厭TVB電視女角色：蔡思貝」、「tvb敢發，我就敢投，連我媽都討厭」、「實至名歸！今晚冇睇到佢真係心情舒暢，我都忘記有這個人了」。其實，早在無綫公布視后10強時，已有內地網友把當中入圍的陳瀅與蔡思貝相提並論，直指二人均是無綫「硬捧」藝人，無料扮有料，好彩到最後陳瀅拎唔到視后，蔡思貝就食白果無現身。
網民力數蔡思貝5宗罪
蔡思貝除了被「硬捧」惹內地網民反感外，有部分內地網友把厭惡蔡思貝列出主要四宗罪：
1、蔡思貝2013年獲港姐亞軍，入行短短7年，於2020年憑《踩過界2》奪視后，論資排輩仍未夠班，不少有實力藝人入行10年都未試過入圍，連好戲之人陳煒都未攞過，2020年蔡思貝憑《踩過界2》擊敗公認有演技的龔嘉欣，被指有造馬之嫌；
2、蔡思貝不時受負面新聞困擾，例如當年學歴造假問題；蔡思貝在2013年10月透過李以力開設的國力書院報讀菲律賓比立勤國立大學的工商管理學士課程，2013年11月便完成修讀19科，並於2013年12月獲頒畢業證書取得學士學位，由報讀至畢業的過程在短短的兩個月內便極速完成。國力書院於2015年起被揭發涉假學歷事件，偽造文件令學生極速畢業。
3、蔡思貝緋聞不斷，10年爆出超過11位緋聞男友，包括鄭俊弘、麥秋成、羅仲謙、溫家偉、陳展鵬、洪永城、周志文、王浩信、張振朗、余德丞、胡鴻鈞等，被網友稱為「姣精」及「人肉發電機」;
4、蔡思貝多年來仍未擺脫到與人夫王浩信的緋聞，新劇《廉政狙擊》二人再度合作。
5、在劇集《廉政狙擊》中，蔡思貝遭網民狠批演技惡劣，是拖跨整部劇集的唯一敗筆。
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