無綫有機增設大灣區視帝視后 網民捧蔡思貝封后 力數5宗罪「贈興」

《萬千星輝頒獎典禮2022》圓滿結束，視帝和視后分別由陳山聰和江美儀奪得、劉佩玥膺大馬視后、陳展鵬則第三年奪大馬視帝。無綫總經理曾志偉稱頒獎禮上各得獎者均「眾望所歸」，但有內地網民不滿：「tbb大部分都是內定」還有眼利發現蔡思貝無份出席頒獎禮，超心涼力數蔡思貝5宗罪。