無綫台慶檔派《美麗戰場》打頭陣 5大重頭劇準備對撼MIRROR「復出」作品
ViuTV靠MIRROR搶收視 無綫推55週年台慶劇反擊
因為7月演唱會大型事故而「休團」的MIRROR，即將靠兩套ViuTV劇集逐步復出，首先由Stanley和Frankie，聯同鄭丹瑞等人主演的ViuTV劇集《野人老師》將會在10月3日首播。該劇以教育為題材，圍繞補習天王和其村校校長爸爸的故事。
緊接播出的《季前賽》則由姜濤、Ian陳卓賢、Edan呂爵安、Stanley、193、肥仔等主演的籃球劇，是繼排球、游水之後ViuTV再度以運動作為題材的青春熱血劇集。有人氣王姜濤首次擔正，而且ViuTV亦加入新面孔，搵嚟《全民造星4》人氣高不過入唔到女團嘅YoYo加入演出，相信戲份都唔少添！
無綫55週年台慶劇候選名單：
ViuTV靠鏡仔搶收視，無綫亦唔輸蝕，準備了一連串的劇集對撼對家。以下整理了五大最有可能或一定於台慶檔期播出對撼的重頭劇！
1. 《新四十二章》：陳豪、龔嘉欣主演
《新四十二章》由陳豪、龔嘉欣和周嘉洛等人主演，一班主角將會飾演擁有不同身份背景的奇人異士，憑著自己的專長和異能，展開追尋「四十二章經」的奇幻歷險故事。曾志偉愛將陳維冠監製更透露《新四十二章》與84年由劉德華與梁朝偉主演的《鹿鼎記》大有關連，並且將會透過不同維度的概念解釋整劇劇情。新穎的題材，加上人氣王陳豪等人擔任主角，令外界看好《新四十二章》將會成為其中一套台慶劇！
2. 《美麗戰場》：陳瀅、陳山聰、方力申主演
曾志偉自去年初回巢無綫任高層後，找外援葉念琛導演開拍以韓劇《上流戰爭》（Penthouse）為藍本的豪門恩怨劇集《美麗戰場》。親自操刀執導、監製、編劇的葉念琛更欽點陳瀅做經典角色「阿寶」，蔣家旻則做做奸角琪琪。《美麗戰場》內容講幾個因迷戀偶像張國榮的好姊妹，因為偶像突然離世，從憂傷的2003年一路走到現在，大家因為成長階段遭遇各異，為了愛情、親情、友情，交織著一段段恩怨情仇﹗
劇集將會於10月3日起播出，與《野人老師》硬碰硬！
3. 《超能使者》：陳展鵬、唐詩詠、陳山聰主演
《超能使者》由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰等人主演，此劇以異能英雄為主題，講述五位社會低下層人物作主角成為街頭英雄拯救街坊的故事。陳展鵬在接受傳媒訪問的時候透露《超能使者》已經拍完差不多三年，台前幕後的十分期待該劇播出，自己亦特地去寧波拜神希望能夠順利播出。
4. 《法言人》：馬國明、林夏薇主演
《法言人》由馬國明、林夏薇等人主演，故事講述一班主角為童年好夥伴，長大後紛紛成為律師，一起解決棘手難案。劇中馬國明、黃家樂、張穎康三位主角更會同時愛上林夏薇，展開複雜的感情線！金牌監製劉家豪加上視帝視后的組合令一班無綫粉絲都表示非常期待《法言人》的播出！
5. 《下流上班族》：林敏聰、鮑起靜、江美儀主演
《下流上班族》由林敏聰、鮑起靜和江美儀主演，劇情講述林敏聰被未婚妻騙走他的上車盤，被逼重新開始存錢的林敏聰經歷一番迂迴曲折後遇上江美儀，展開假結婚的同居生活。 《下流上車族》一波三折，繼蘇皓兒被飛改由郭柏妍頂上後，開工一日的男主角姜皓文（黑仔）辭演，臨時拉伕搵從未拍過電視劇的林敏驄執二攤。一眾網民都表示十分期待毫無拍劇經驗的冷面笑匠林敏聰的爆笑演技！
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