無綫台慶檔派《美麗戰場》打頭陣 5大重頭劇準備對撼MIRROR「復出」作品

近日ViuTV宣布，嚟緊10月3日將會播出由MIRROR成員Frankie和Stanley主演的《野人老師》，而姜濤、Ian陳卓賢等主演的《季前賽》緊接就會於10月24日播出，撞正無綫55周年台慶劇檔期！ViuTV出動鏡仔搶收視，無綫亦唔輸蝕，準備了一連串的劇集對撼對家。