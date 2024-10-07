盤點2024台慶視后預測15位入圍名單！陳自瑤大戰楊怡胡定欣
盤點2024台慶預測視后入圍名單：
1. 《旁觀者》 王敏奕
《旁觀者》飾天生是「高敏感族」的女警「姚自如」：把內向敏感、敏銳又古怪、內心藏有母親帶來巨大陰影的姚自如演得很精湛，當中由堅持正義，鼠尾草殺手用殺人來清洗社會渣滓方式動搖，再跟母親修補關係，演技都很細膩。
2.《飛常日誌》蔡思貝、高海寧
TVB繼2003年經典劇集《衝上雲霄》後，再度開拍與航空業題材有關的劇集《飛常日誌》，而且全劇只得10集。不過自劇集播出以來一直負評滿載，其中兩位女主角蔡思貝和高海寧都有份爭奪入圍視后！
3.《本尊就位》陳嘉慧
由孔德賢、謝東閔、陳嘉慧等新人出演的《本尊就位》，其中飾演「花魁」白雪花的新晉小花陳嘉慧（Erica）有機會入圍視后名單。Erica在劇中飾演花魁，劇中造型個個均仙氣十足，除了有花魁 look、民初便服 Look，還有純白仙女 Look，雖然演技麻麻，但就靠造型搭救。
4.《狀王之王》姚子羚
由張達明監製、林子聰任總導演、王浩信、姚子羚、金剛等人出演的《狀王之王》在今年2月初播出，而女主角姚子羚在劇中擔任「玲瓏」一角，角色多變化，令姚子羚都大有發揮。
5.《再見·枕邊人》黃智雯、張曦雯
由馬德鐘、黃智雯、張曦雯及羅天宇領銜主演的《再見·枕邊人》於2月26日晚9點半播出，兩位女主角黃智雯、張曦雯都表現亮眼，兩人在後期互摑指責一幕最叫網民深刻。
6.《婚後事》陳自瑤、賴慰玲、王敏奕
由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等主演的《婚後事》，自播出後引爆網絡熱話，全劇都有不少經典場口及對白。其中在《婚後事》演技大爆發的陳自瑤的呼聲就最高！
7.《逆天奇案2》 林夏薇
相隔三年強勢回歸的《逆天奇案2》 ，視后林夏薇繼續在劇中大曬演技，特別是在大結局同陳展鵬隔空對話一幕最為感人！
8.《神耆小子》樊亦敏、傅嘉莉
由鄭則仕、冼靖峰、樊亦敏、蕭正楠、傅嘉莉、羅毓儀與曹永廉等主演的劇集《神耆小子》，其中「三太」樊亦敏和傅嘉莉都有機會入圍視后。不少網民都睇好去年提名飛躍進步女藝員和「最佳女配角」的傅嘉莉，能夠入圍視后最後五強。
9.《家族榮耀之繼承者》佘詩曼
10.《反黑英雄》朱晨麗、姚子羚
由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗等人主演的《反黑英雄》，兩位女主角姚子羚、朱晨麗表現都非常顯眼。在劇中飾演反黑Madam彭穎琪的朱晨麗，除有揸槍型格鏡頭，其中一幕將猛男過肩摔撻爆玻璃的場口更是技驚四座。
11.《法證先鋒VI﹕倖存者的救贖》蔡潔
《法證先鋒》系列班底之一的蔡潔，今次在《法證先鋒6》中繼續飾演Dr. Fan一角。蔡潔在事後接受訪問時，指因為劇內有不少沉重清潔，再加上角色患有創傷後壓力症候群，所以一度難以抽離角色。
12.《企業強人》龔嘉欣、張曦雯
由騰訊和TVB聯合製作的《企業強人》正在熱播，其中不少焦點都落在5度出演「強人」系列的女主角張曦雯（Kelly）身上，不過在劇中飾演方芳的龔嘉欣亦憑一幕喊戲贏盡好評，獲網民力封港版「淚之女王」。
13.《巾幗梟雄之懸崖》胡定欣
由「視帝祥」黎耀祥和胡定欣主演的《巾幗梟雄之懸崖》，該劇定於10月21日晚上8點半首播。今次將取代鄧萃雯，擔任女主角的胡定欣，在劇中飾演的「七爺」是一位銀行界的大亨，極大發揮！
14.《黑色月光》楊茜堯（楊怡）
至於由楊茜堯、林夏薇及王浩信領銜主演的《黑色月光》，就將於10月28日9點半檔首播。日前預告片一推出，即刻惹來網民熱議。大家都大讚楊茜堯演技超班，紛紛期待劇集的播出。
15. 《廉政行動2024》張曦雯
在10月底播出的5集短劇《廉政行動2024》，將由陳山聰和張曦文合作，張曦文在新劇將飾演首席調查主任江見秋，一位外表冷漠、不苟言笑，但在一宗上市公司貪污案中，她以準母親的身份接近案中關鍵人物，成功找到破案的突破口。