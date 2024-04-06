台灣花蓮地震｜素海霖籲捐款無奈被鬧 嬲爆回應網民：捐得少又X

台灣花蓮於星期三遭受7.2級強烈地震襲擊，震撼整個社會。在這次天災之後，不少公眾人物紛紛伸出援手，香港AV女優素海霖（繪麗奈）也不例外，她在社交平台上發起呼籲，鼓勵粉絲和大眾捐款支援災區。然而，她的善舉卻遭到部分網民的質疑，搞到佢嬲爆回應網民：捐得少又X！