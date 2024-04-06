台灣花蓮地震｜素海霖籲捐款無奈被鬧 嬲爆回應網民：捐得少又X
廣告
台灣花蓮於星期三遭受7.2級強烈地震襲擊，震撼整個社會。在這次天災之後，不少公眾人物紛紛伸出援手，香港AV女優素海霖（繪麗奈）也不例外，她在社交平台上發起呼籲，鼓勵粉絲和大眾捐款支援災區。然而，她的善舉卻遭到部分網民的質疑，搞到佢嬲爆回應網民：捐得少又X！
素海霖IG貼單據呼籲捐款
素海霖日前在個人社交平台上分享了自己的捐款單據，希望能激勵粉絲們也為災區出一分力。她所購買的「全台同心 We are Helping」慈善項目，標明瞭台幣100元（約合25元港幣）的捐款金額。然而，單據上的「加碼支持專案」金額部分被遮蓋，這一舉動引起了網民的好奇和質疑。
網民質疑遮蓋金額引爆爭議
部分網民對素海霖遮蓋捐款金額的行為表示不解，甚至有人留言質疑她是不是「扮有捐錢喺度呃流量」。這種質疑觸動了素海霖的神經，她立刻以激動的語氣回應：「因為就係多得你呢啲人囉，捐得少又X，係咪都X。」。「仲有啊，我來講，銀碼已經唔係最重要啦，係我喺度呼籲叫大家捐錢呀，傻XX」、「以為自己好聰明，你係咪要我拎啲嘢出嚟X打你」。這番直率的回應，獲得了不少網民的支持和共鳴。
網民支持素海霖的捐款行為
儘管有質疑聲音，但更多的網民表示支持素海霖的善舉。其中部分網民回應道：「醒少少，兩隻手指放大張圖都見到銀碼啦」，暗示即使金額被遮蓋，也不難猜測其實際數字。亦有網民認為捐款的金額大小不是重點，重要的是出於善意和對災區的關懷：「人美心善 台灣感謝妳」、「小小心意，respect」、「感謝告知有這個途徑幫助台灣有需要嘅人」等。
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品那裡看？
素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品面世
素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」
圖片來源：IG@thisisshl