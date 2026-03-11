大龍鳳｜台灣神秘冥婚習俗曝光 攝影師親自上陣 活人娶鬼新娘全程直擊
神秘冥婚習俗背後的愛與傳承
在台灣，有一句話家傳戶曉：「路邊的紅包不要撿」，怕會遇到不好的災難。幾年前台灣一部以冥婚為主題的電影票房突破3.6億，紅遍全亞洲，主角不小心撿了地上的利是被迫跟先人冥婚。原創故事作者賴志良表示「小時候如果看到地上有錢要去撿，爸爸媽媽真的會阻止你，跟你說千萬不要，等你撿了，旁邊的人就會跑出來要跟你結婚」。冥婚其實是從中國上古時代形成的特殊風俗，在台灣的冥婚是活著的男人娶已經過世的女人，一般稱為「娶鬼新娘」。
台灣冥婚儀式流程神秘莊重
台灣台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢解釋「福建的閩南人有一個習俗，祖先的牌位上不會出現沒有結婚就亡故的女孩子，男大當婚女大當嫁的概念，就算她已經過世了，也必須找到一個歸屬，否則她會變成無主的孤魂」。冥婚儀式首先要請神，日極食糧天地開張，奉請太上老君東域大帝城隍老爺證明和婚美事。擲出的筊杯如果是一正一反，代表陰陽調和，即是神明或冥婚對象同意婚事。得到神明同意後，新人要簽紙確認，然後準備拜堂。男方會準備聘金聘禮如喜餅納肉，女方家人會準備紙紮衣物，確保女方在陰間生活無憂。
宜蘭冥婚家族三代傳承故事
宜蘭被媒體稱為全台灣最多冥婚的地方之一，當地一位受訪者表示「有一個姐姐，她的老公娶了我過世的親姐姐，對面的早餐店也是冥婚的」。這位當事人透露「我現在的老婆她是姐姐，小時候是她阿姨帶大的，她是很小的時候就過世了，然後我跟我老婆認識不久，她阿姨就夢了好幾次那個小女孩，說要跟她妹妹嫁同一個人」。這對夫婦簡直有家族冥婚史，「爸爸那一代就有兩個妹妹做冥婚，然後到了我這一代的時候，我有兩個妹妹要嫁出去」。
冥婚規矩多多位階更高
冥婚要遵守的習俗超乎想像，冥婚比正娶的位階還要大。受訪者表示「我叫我媽媽、叫我爸爸叔叔跟嬸嬸，小時候就這樣也習慣了」。而且爺爺要跟冥婚的放在一起，真的奶奶的話要另外放，因為冥婚偉大，所以只能跟冥婚的放在一起。業內人士透露，一場冥婚開支折合大約4至14萬港幣，有一種俗話是「喪事喜辦」，例如死亡或意外的事情在冥婚時都不提，儘量都是比較開心的，就是要結婚、成立新家庭。
專家解讀冥婚文化核心價值
台灣民俗研究權威林茂賢教授認為「在討論這些民俗的時候，其實不需要去問說真的還是假的，這個沒有辦法驗證。既然這個習俗存在這麼久，它一定有它存在的道理，即使這一切都是假的，可以讓老人家安心，讓一個人對自己更有自信，這也是好的」。原創故事作者賴志良也表示「我覺得感動的是當時那些人為甚麼要冥婚的出發點，因為他一定是會被拒絕的去做一件事情，一定就是他非常愛他的家人，他才會願意去做這種奇怪的事情」。
台灣感性攝影風格爆紅全球
「台灣感性」這個由韓國帶起的標籤，讓遊客去台灣不再只是去地標建築打卡，而是發掘當地懷舊生活美感。台灣的街景坦白說比較雜亂無章，不同的招牌和一些比較老式建築的組合，卻變成台灣獨有的場景。當地攝影師喜歡去舊社區和橫街窄巷拍照，他們的作品風格並不是刻意迎合台灣感性，反而是向香港電影致敬。攝影師表示「王家衛的電影可能會有很多慢快門的動作，感覺很像時間在流逝，新人在互動時的那種情感，好像凝結在那個瞬間」。
年輕人復刻父母婚禮成潮流
懷舊不只是風格和品味，更是回憶的傳承。攝影師透露「我覺得人是念舊的，會喜歡復古的人內心是感性的，他更多的是可能過去有很多遺憾，會嚮往過去，很想要回到過去那個純粹的年代」。有趣的是，不少新人會復刻父母的婚紗照，把爸爸的西裝挖出來穿，甚至把爸爸媽媽的婚紗照拿來當拍攝道具。這種類似傳承的概念，讓年輕一代透過復古婚紗攝影，與上一代建立更深層的情感連結。
辦桌婚宴重現台灣人情味
去年年初，台灣一對年輕新人在社交平台分享廟宇前辦桌婚宴的帖文爆紅，突破百萬瀏覽量。辦桌的意思是在棚架下面設宴款待賓客，由包辦菜式的總舖師去到指定地方，例如路邊、廟口、學校操場等即席烹煮新鮮食材。這對準新人Roger和Kelly特地從台北南下鄉下雲林縣斗南鎮舉辦辦桌婚宴，Kelly表示「現在很多朋友都沒有吃過這樣形式的婚禮，所以我們決定辦這種傳統式的辦桌」。婚宴要在家門口擺酒，需要事先向政府申請，批准後婚禮前一天要安排搭棚公司興建棚架封路。
辦桌婚宴豐盛菜式震撼賓客
台灣辦桌婚宴的豐盛程度令人驚嘆，第一道是錦繡龍蝦大拼盤，還有魚翅鮮人參燉雞、海鮮瑤柱雜錦羹、炭火魚香躍龍門等。這些蟹是高級活紅蟳，食材出名豐富。沒想過吃完這麼多道菜，竟然還有壽司、手卷、帶子蘋果盅沙律，以及壓軸甜品精美霸氣冰淇淋，一人一桶不用爭。賓客跟新人一般交情折合大約300至650港元，親密交情就650至950港元。參加過的賓客表示「第一次參加這種辦桌，很少看到把路整個封起來，跟大家的距離就更近一點，我覺得是一種人情味」。
網民熱議傳統文化保存意義
節目播出後，網民對台灣的傳統文化展開熱烈討論。有網民表示「原來台灣還保留著這麼多有趣的傳統習俗，辦桌婚宴看起來真的很有人情味」，也有人認為「冥婚雖然聽起來有點恐怖，但了解背後的文化意義後，其實是一種愛的表現」。有網民總結「不管是復古婚禮還是冥婚，都反映了台灣人對家庭和傳承的重視，這些文化底蘊值得我們了解和尊重」。