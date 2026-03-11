大龍鳳｜台灣神秘冥婚習俗曝光 攝影師親自上陣 活人娶鬼新娘全程直擊

ViuTV全新資訊專題旅遊節目《大龍鳳》最新一集深入台灣婚禮習俗，近年台灣復古風潮席捲全球，從韓國掀起的「台灣感性」攝影風格到年輕人熱衷的復刻婚禮，懷舊美學成為新世代的時尚指標。不過在這股復古熱潮背後，台灣還保留著一些更深層的傳統文化，包括神秘的冥婚習俗。