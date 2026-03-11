大龍鳳｜台灣神秘冥婚習俗曝光 攝影師親自上陣 活人娶鬼新娘全程直擊

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV全新資訊專題旅遊節目《大龍鳳》最新一集深入台灣婚禮習俗，近年台灣復古風潮席捲全球，從韓國掀起的「台灣感性」攝影風格到年輕人熱衷的復刻婚禮，懷舊美學成為新世代的時尚指標。不過在這股復古熱潮背後，台灣還保留著一些更深層的傳統文化，包括神秘的冥婚習俗。

神秘冥婚習俗背後的愛與傳承

在台灣，有一句話家傳戶曉：「路邊的紅包不要撿」，怕會遇到不好的災難。幾年前台灣一部以冥婚為主題的電影票房突破3.6億，紅遍全亞洲，主角不小心撿了地上的利是被迫跟先人冥婚。原創故事作者賴志良表示「小時候如果看到地上有錢要去撿，爸爸媽媽真的會阻止你，跟你說千萬不要，等你撿了，旁邊的人就會跑出來要跟你結婚」。冥婚其實是從中國上古時代形成的特殊風俗，在台灣的冥婚是活著的男人娶已經過世的女人，一般稱為「娶鬼新娘」。

台灣冥婚儀式流程神秘莊重

台灣台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢解釋「福建的閩南人有一個習俗，祖先的牌位上不會出現沒有結婚就亡故的女孩子，男大當婚女大當嫁的概念，就算她已經過世了，也必須找到一個歸屬，否則她會變成無主的孤魂」。冥婚儀式首先要請神，日極食糧天地開張，奉請太上老君東域大帝城隍老爺證明和婚美事。擲出的筊杯如果是一正一反，代表陰陽調和，即是神明或冥婚對象同意婚事。得到神明同意後，新人要簽紙確認，然後準備拜堂。男方會準備聘金聘禮如喜餅納肉，女方家人會準備紙紮衣物，確保女方在陰間生活無憂。

宜蘭冥婚家族三代傳承故事

宜蘭被媒體稱為全台灣最多冥婚的地方之一，當地一位受訪者表示「有一個姐姐，她的老公娶了我過世的親姐姐，對面的早餐店也是冥婚的」。這位當事人透露「我現在的老婆她是姐姐，小時候是她阿姨帶大的，她是很小的時候就過世了，然後我跟我老婆認識不久，她阿姨就夢了好幾次那個小女孩，說要跟她妹妹嫁同一個人」。這對夫婦簡直有家族冥婚史，「爸爸那一代就有兩個妹妹做冥婚，然後到了我這一代的時候，我有兩個妹妹要嫁出去」。

冥婚規矩多多位階更高

冥婚要遵守的習俗超乎想像，冥婚比正娶的位階還要大。受訪者表示「我叫我媽媽、叫我爸爸叔叔跟嬸嬸，小時候就這樣也習慣了」。而且爺爺要跟冥婚的放在一起，真的奶奶的話要另外放，因為冥婚偉大，所以只能跟冥婚的放在一起。業內人士透露，一場冥婚開支折合大約4至14萬港幣，有一種俗話是「喪事喜辦」，例如死亡或意外的事情在冥婚時都不提，儘量都是比較開心的，就是要結婚、成立新家庭。

專家解讀冥婚文化核心價值

台灣民俗研究權威林茂賢教授認為「在討論這些民俗的時候，其實不需要去問說真的還是假的，這個沒有辦法驗證。既然這個習俗存在這麼久，它一定有它存在的道理，即使這一切都是假的，可以讓老人家安心，讓一個人對自己更有自信，這也是好的」。原創故事作者賴志良也表示「我覺得感動的是當時那些人為甚麼要冥婚的出發點，因為他一定是會被拒絕的去做一件事情，一定就是他非常愛他的家人，他才會願意去做這種奇怪的事情」。

台灣感性攝影風格爆紅全球

「台灣感性」這個由韓國帶起的標籤，讓遊客去台灣不再只是去地標建築打卡，而是發掘當地懷舊生活美感。台灣的街景坦白說比較雜亂無章，不同的招牌和一些比較老式建築的組合，卻變成台灣獨有的場景。當地攝影師喜歡去舊社區和橫街窄巷拍照，他們的作品風格並不是刻意迎合台灣感性，反而是向香港電影致敬。攝影師表示「王家衛的電影可能會有很多慢快門的動作，感覺很像時間在流逝，新人在互動時的那種情感，好像凝結在那個瞬間」。

年輕人復刻父母婚禮成潮流

懷舊不只是風格和品味，更是回憶的傳承。攝影師透露「我覺得人是念舊的，會喜歡復古的人內心是感性的，他更多的是可能過去有很多遺憾，會嚮往過去，很想要回到過去那個純粹的年代」。有趣的是，不少新人會復刻父母的婚紗照，把爸爸的西裝挖出來穿，甚至把爸爸媽媽的婚紗照拿來當拍攝道具。這種類似傳承的概念，讓年輕一代透過復古婚紗攝影，與上一代建立更深層的情感連結。

辦桌婚宴重現台灣人情味

去年年初，台灣一對年輕新人在社交平台分享廟宇前辦桌婚宴的帖文爆紅，突破百萬瀏覽量。辦桌的意思是在棚架下面設宴款待賓客，由包辦菜式的總舖師去到指定地方，例如路邊、廟口、學校操場等即席烹煮新鮮食材。這對準新人Roger和Kelly特地從台北南下鄉下雲林縣斗南鎮舉辦辦桌婚宴，Kelly表示「現在很多朋友都沒有吃過這樣形式的婚禮，所以我們決定辦這種傳統式的辦桌」。婚宴要在家門口擺酒，需要事先向政府申請，批准後婚禮前一天要安排搭棚公司興建棚架封路。

辦桌婚宴豐盛菜式震撼賓客

台灣辦桌婚宴的豐盛程度令人驚嘆，第一道是錦繡龍蝦大拼盤，還有魚翅鮮人參燉雞、海鮮瑤柱雜錦羹、炭火魚香躍龍門等。這些蟹是高級活紅蟳，食材出名豐富。沒想過吃完這麼多道菜，竟然還有壽司、手卷、帶子蘋果盅沙律，以及壓軸甜品精美霸氣冰淇淋，一人一桶不用爭。賓客跟新人一般交情折合大約300至650港元，親密交情就650至950港元。參加過的賓客表示「第一次參加這種辦桌，很少看到把路整個封起來，跟大家的距離就更近一點，我覺得是一種人情味」。

網民熱議傳統文化保存意義

節目播出後，網民對台灣的傳統文化展開熱烈討論。有網民表示「原來台灣還保留著這麼多有趣的傳統習俗，辦桌婚宴看起來真的很有人情味」，也有人認為「冥婚雖然聽起來有點恐怖，但了解背後的文化意義後，其實是一種愛的表現」。有網民總結「不管是復古婚禮還是冥婚，都反映了台灣人對家庭和傳承的重視，這些文化底蘊值得我們了解和尊重」。

台灣復古婚禮 冥婚習俗 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
台灣復古婚禮 冥婚習俗 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
台灣復古婚禮 冥婚習俗 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
台灣復古婚禮 冥婚習俗 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
台灣復古婚禮 冥婚習俗 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
台灣復古婚禮 冥婚習俗 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
台灣復古婚禮 冥婚習俗 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
台灣復古婚禮 冥婚習俗 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
台灣復古婚禮 冥婚習俗 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
台灣復古婚禮 冥婚習俗 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
台灣復古婚禮 冥婚習俗 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
台灣復古婚禮 冥婚習俗 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 