台灣金馬獎︱黃秋生首封金馬影帝 香港電影共奪9個獎

第59屆金馬獎頒獎典禮昨晚(19日)在台北舉行，香港電影共奪9個獎，其中入圍14項的《智齒》，最終奪得4個獎，分別是最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳攝影及最佳改編劇本。《白日青春》黃秋生奪最佳男主角、最佳新導演及最佳原著劇本。張艾嘉憑香港「首部劇情電影計劃」第五屆專業組的得獎作《燈火闌珊》，再度封金馬影后。而黃衍仁憑《窄路微塵》獲最佳原創電影音樂。