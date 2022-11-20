台灣金馬獎︱黃秋生首封金馬影帝 香港電影共奪9個獎
黃秋生首封金馬影帝
黃秋生憑《 白日青春 》首次封金馬影帝 ，他帶著戲中巴基斯坦裔小演員林諾（Sahal Zaman）一起上台，黃秋生謂不敢相信能捧獎：「多年之前我是男主角的時候從香港過來，我帶了一個空行李箱，我媽媽問我要幹嘛，我說我要買書，果然我回去我輸了。這次我過來，我行李箱是滿滿的，這次應該是有空位把這個帶回去。我等了這座金馬獎好多年，我好想告訴我媽媽我拿到了，但她現在不在了。」《白日青春》導演劉國瑞剛拿下最佳導演及最佳原創劇本，黃秋生笑言：「我對新的導演來說，好像有點運氣，我以後拍片都要找新導演。」
黃秋生三度獲得金馬獎最佳男配角，是該獎項的紀錄保持人。這是他第三次入圍最佳男主角，並首次獲得影帝。大會評語他在片中演活了一個脾氣暴躁的士司機，感人處卻能引人落淚，渾身是戲。
黃秋生玩謝主持人
黃秋生登上紅地毯環節時，被主持人吳念軒叫了一聲「大飛哥」（黃秋生在電影《古惑仔》系列角色)，他曾說過「我最討厭大飛哥這個角色。」果然他昨晚當場寸吳念軒：「是有沒有看過我的作品啊？」吳念軒一度反應不過來說不出話，黃秋生也接著說：「還大飛？還有更舊的作品嗎？」場面一度停頓，隨後楊千霈則馬上反應，開玩笑回答：「有啊！《人肉叉燒包》啊！」接著吳念軒便問黃秋生有沒有準備自己導演一部作品，黃秋生則笑回已經有在計劃中，吳念軒笑問「有沒有機會找我演？」明顯畀位黃秋生寸：「會啊會找你啊，演叉燒包。」場面再度尷尬。
張艾嘉第三度金馬封后
本屆金馬獎最佳女主角由日本奧斯卡影后黑木瞳及金馬影帝張震頒獎，結果張艾嘉憑《燈火闌珊》捧走影后，今次亦她第三次封金馬影后。她說：「《燈火闌珊》這部戲是一個香港女導演（曾憲寧）的首部劇情片，我非常喜歡這個題材，因為我們講的是消失跟轉變。霓虹燈曾經是香港最燦爛的一個標誌，可是它被LED代取了。我也怕電影被小螢幕取代，我希望電影永遠永遠存在。然後我很想把這個獎，獻給我媽媽，我的母親95歲了。在她年輕的時候，也曾經有過一個做演員的夢，但當時環境不允許，所以把這份工作留給了我，我非常的感謝他，謝謝評審，謝謝金馬，我會繼續努力的。」
港片《白日青春》連奪兩獎 劉國瑞獲原著劇本及新導演
由馬來西亞籍導演劉國瑞執導的香港電影《白日青春》，共提名六項獎項，包括「最佳劇情長片」、「最佳男主角」等大獎。其中導演劉國瑞便以個人身份連奪「最佳原著劇本」及「最佳新導演」獎。劉國瑞從日本殿堂級導演是枝裕和及評審代表桂綸鎂手上，接過「最佳新導演」獎項。劉國瑞在發表得獎感言時指：「自己曾經沒法想像自己成為一名導演，所以選擇了拍紀錄片。」他感謝袁劍偉導演讓他有機會學習寫劇本；感謝憑執導《智齒》與他一同入圍「最佳劇情長片」、《白日青春》的監製鄭保瑞；亦感謝黃秋生及林諾，他表示：「沒有他們，我完成不到這麼特別的一部電影。」
完整得獎名單：
最佳劇情片：《一家子兒咕咕叫》
最佳男主角：黃秋生《白日青春》
最佳女主角：張艾嘉《燈火闌珊》
最佳男配角：朱軒洋《黑的教育》
最佳女配角：林詹珍妹《哈勇家》
最佳導演：陳潔瑤《哈勇家》
最佳新導演：劉國瑞《白日青春》
最佳新演員：胡智強《一家子兒咕咕叫》
最佳動作設計：許芳宜《我心我行》
最佳剪輯：柯孟融《咒》
最佳劇情短片：《講話沒有在聽》李念修
最佳動畫短片：《熱帶複眼》張徐展
最佳原著劇本：劉國瑞《白日青春》
最佳改編劇本：歐健兒、岑君茜《智齒》
最佳原創電影音樂：黃衍仁《窄路微塵》
最佳原創電影歌曲：《想知道你在想什麼》（詞：周興哲、吳易緯／曲：周興哲／唱：周興哲）／《我吃了那男孩一整年的早餐》
最佳紀錄片：《九槍》蔡崇隆
最佳紀錄短片：《當我望向你的時候》黃樹立
最佳音效：高偉晏、李銘杰、Richard HOCKS 《咒》
最佳攝影：鄭兆強《智齒》
最佳美術設計：麥國強、王慧茵《智齒》
最佳造型設計：樊仕清、陳有豐《素還真》
最佳視覺效果：林嘉樂、何文洛、刁璟瑋《智齒》
年度台灣傑出電影工作者：陳銘澤
終身成就獎：張照堂、賴成英
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略