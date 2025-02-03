台灣命理師「神預言」大S婚姻短暫 16字算中1件事 網民：毛骨悚然
廣告
台灣女星大S徐熙媛離世，悲痛消息一出大為震驚！對於大S與韓國歌手具俊曄「短暫的婚姻」無法走到最後。有網民在社交平台指，曾有台灣塔羅牌老師大膽「神預言」沒辦法一起白頭偕老，如今離奇地應驗了當日說法。
台灣命理師16字「神預言」大S婚姻短暫
塔羅牌老師艾菲爾2022年在《新聞挖挖哇》對於大S與具俊曄的婚姻也持悲觀預測，認為兩人的婚姻難以持久。在談到兩人的婚姻是否能夠白頭偕老時，艾菲爾坦言這並不容易。他表示：「最長大概3年，比較沒有辦法白頭偕老」，表示大S當時結婚是受到流年影響，讓她產生衝動， 一旦時間過去，會感到索然無味「她會覺得我幹嘛之前這麼衝動，還是回歸到個人就好了」。如今大S在日本於2日猝逝，而她與具俊曄的婚姻原本將在8日滿三年。這突如其來的消息讓人感到震驚，也令許多人對他們的婚姻充滿惋惜。
命理師亦算中呢位台灣女神婚姻
塔羅牌老師艾菲爾曾在節目中提到徐若瑄的婚姻不會超過三年，雖然實際時間略長，但最終結果令人震驚地印證了他的預言。不過在2024年初，他曾預言民進黨立委游錫堃能當上立法院院長，但結果卻「失準」，最終由韓國瑜當選，這一結果引發了不少輿論質疑他的預測能力。
網民震驚：當時有嚇到！
網民對於呢段訪問內容表示：「我之前有滑到有算命師說 她活不過50歲」、「但那時候他的說法是大S三年後覺得索然無味」、「但他前面生兩個小孩就消耗很大了」、「他是說不到三年，大s可能會有回歸個人的想法 命理師應該不是猜到這個部分」、「我也記得這個預言，當時有嚇到！！！」、「有點毛骨悚然 結果撐不過三年居然是因為這樣」
圖片來源：《新聞挖挖哇》、ig@hsushiyuan、徐若瑄@微博資料或影片來源：原文刊於新假期