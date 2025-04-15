台灣女神郭書瑤泰國遇地震 派進擊福利圖感悟人生：懺悔又感恩
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上月緬甸地震波及泰國曼谷等地，台灣性感女神34歲郭書瑤（瑤瑤）恰巧在此時於泰國旅行。她近日在社交媒體上回顧了當時的經歷，並分享了她的心得和感悟。
郭書瑤地震發生時緊急避難
郭書瑤與好友在曼谷旅行時遇到地震，她的友人迅速將她拉到安全位置避難，幸好兩人都未有受傷。郭書瑤在社交媒體上寫道：「知道無常即有常，實際經歷可能下一秒就消失在地球上原來是這種感覺，人生跑馬燈唯一遺憾是『啊！沒做完的功課，要帶到下一個地方繼續……』」。
郭書瑤派福利感悟人生：回到生活懺悔又感恩
郭書瑤在經歷了這次地震後，對生活有了更深的體悟和感悟：「回到生活懺悔又感恩，面對事實有情緒但不被控制，承擔更多的同時擁有無限可能的自由，生來本就沒有也不再擔心沒有或害怕失去，未盡事宜盡力也自在了。🙂↕️願世界平安幸福美好有愛❤️人們可可愛愛。」
網民：麻煩把第二張圖片花拿掉
網友紛紛留言：「超級可愛」、「麻煩把第二張圖片的花拿掉，謝謝你的合作」、「把握當下努力實現目標」、「好厲害👍又是自己織的上衣❤️」
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圖片來源：IG@yaokuo資料或影片來源：原文刊於新假期