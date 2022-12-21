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台灣女神林襄被爆與前男友床事 拍拖3年行埋次數得咁多?

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台灣職棒啦啦隊女神林襄近年憑驕人上位，不但在台灣吸納大批粉絲，在香港亦有不少宅男擁躉。近日林襄上台灣網上節目《威廉沈歡樂送》做嘉賓，身穿比堅尼浸溫泉，畫面波濤洶湧相當養眼，不過都唔夠佢談及與前男友的床事咁爆。

林襄 台灣職棒啦啦隊女神林襄近年憑驕人身材上位，在港台兩地吸納大批粉絲。
台灣職棒啦啦隊女神林襄近年憑驕人身材上位，在港台兩地吸納大批粉絲。（圖片來源： [email protected]_mizuki）
林襄 林襄任網上節目《威廉沈歡樂送》嘉賓，被主持人問及與曾拍拖前男友孫生「第一次」的發生地點。
林襄任網上節目《威廉沈歡樂送》嘉賓，被主持人問及與曾拍拖前男友孫生「第一次」的發生地點。（圖片來源： [email protected]威廉沈歡樂送）

林襄與元元兩大女神合體

現年25歲的林襄為《威廉沈歡樂送》做嘉賓，節目中泡溫泉是主持人沈玉琳的招牌單元，這一集除林襄外還請來同樣身材出眾的台灣女神「元元」吳婕安，兩位女神首次超性感同台合作，場面震撼。

林襄 林襄對敏感話題從不忌諱。
林襄對敏感話題從不忌諱。（圖片來源：[email protected]威廉沈歡樂送）
林襄 節目主持人大膽提問，嘉賓若說謊就會被拖鞋打pat pat，林襄在節目中受罰。
節目主持人大膽提問，嘉賓若說謊就會被拖鞋打pat pat，林襄在節目中受罰。（圖片來源： [email protected]威廉沈歡樂送）

林襄自爆溫泉共浴對象

節目內主持會提出大尺度的問題，嘉賓如果講大話就會受到懲罰，用拖鞋拍打臀部，去年上過節目已經有經驗的林襄，對於主持人的提問如實作答，對於上一次溫泉共浴的對象是誰，林襄大方透露是從事潛水行業的初戀男友，並祝福舊愛早點考到潛水執照。

林襄 林襄和「孫生」拍拖前，原來女神是對方的助理。
林襄和「孫生」拍拖前，原來女神是對方的助理。（圖片來源： [email protected]威廉沈歡樂送）
林襄 就算被主持人大爆私人事，林襄都沒有黑面離場。
就算被主持人大爆私人事，林襄都沒有黑面離場。（圖片來源： [email protected]威廉沈歡樂送）

林襄第一次發生在男友家

隨後林襄繼續成為追問目標，她被主持問及與前男友「反骨男孩」成員孫生「第一次」的地點，林襄並無扭擰大方回應在男友家。主持沈玉琳在節目開始時已大爆林襄和孫生秘史：「你跟他一起3年，好像只…（比出2的手勢）。」林襄聞言即大笑解釋：「沒有這麼低！」站在旁邊的元元驚訝問：「太誇張了吧，為甚麼？很累是嗎？」林襄有些微尷尬微笑稱：「有一種人，他面對女朋友是會害羞的。」此言一出，沈玉琳即時笑倒在旁。

林襄 林襄被主持人爆與男友拍拖3年只有2次床事，她竟指男友怕羞......
林襄被主持人爆與男友拍拖3年只有2次床事，她竟指男友怕羞……（圖片來源： [email protected]威廉沈歡樂送）
林襄 林裹前男友孫生面對身材如此出眾女友，也可長期把持得住，實在忍耐力驚人。不過他曾與女模拍過安全套廣告，表現得好自然，唔似咁怕醜喎！
林裹前男友孫生是台灣組合「反骨男孩」成員，面對身材如此出眾女友，也可長期把持得住，實在忍耐力驚人。不過他曾與女模拍過安全套廣告，表現得好自然，唔似咁怕醜喎！（圖片來源： [email protected]@soon6669）
林襄 林襄與另一女神元元在節目中大談性史。
林襄與另一女神元元在節目中大談性史。（圖片來源：[email protected]威廉沈歡樂送）

林襄 林襄她的寫真《與你襄遇》在日本上架發售，以她的樣貌和身材，絕對能與日本女優一較高下。
林襄她的寫真《與你襄遇》在日本上架發售，以她的樣貌和身材，絕對能與日本女優一較高下。（圖片來源： [email protected]_mizuki）
林襄 擁有32E、23、33驕人身材的林襄，表示現時專心投入工作，不想談戀愛。
擁有驕人身材的林襄，表示現時專心投入工作，不想談戀愛。（圖片來源： [email protected]_mizuki）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源： [email protected]_mizuki、[email protected]威廉沈歡樂送

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