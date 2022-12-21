台灣女神林襄被爆與前男友床事 拍拖3年行埋次數得咁多?

台灣職棒啦啦隊女神林襄近年憑驕人上位，不但在台灣吸納大批粉絲，在香港亦有不少宅男擁躉。近日林襄上台灣網上節目《威廉沈歡樂送》做嘉賓，身穿比堅尼浸溫泉，畫面波濤洶湧相當養眼，不過都唔夠佢談及與前男友的床事咁爆。