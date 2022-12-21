台灣女神林襄被爆與前男友床事 拍拖3年行埋次數得咁多?
林襄與元元兩大女神合體
現年25歲的林襄為《威廉沈歡樂送》做嘉賓，節目中泡溫泉是主持人沈玉琳的招牌單元，這一集除林襄外還請來同樣身材出眾的台灣女神「元元」吳婕安，兩位女神首次超性感同台合作，場面震撼。
林襄自爆溫泉共浴對象
節目內主持會提出大尺度的問題，嘉賓如果講大話就會受到懲罰，用拖鞋拍打臀部，去年上過節目已經有經驗的林襄，對於主持人的提問如實作答，對於上一次溫泉共浴的對象是誰，林襄大方透露是從事潛水行業的初戀男友，並祝福舊愛早點考到潛水執照。
林襄第一次發生在男友家
隨後林襄繼續成為追問目標，她被主持問及與前男友「反骨男孩」成員孫生「第一次」的地點，林襄並無扭擰大方回應在男友家。主持沈玉琳在節目開始時已大爆林襄和孫生秘史：「你跟他一起3年，好像只…（比出2的手勢）。」林襄聞言即大笑解釋：「沒有這麼低！」站在旁邊的元元驚訝問：「太誇張了吧，為甚麼？很累是嗎？」林襄有些微尷尬微笑稱：「有一種人，他面對女朋友是會害羞的。」此言一出，沈玉琳即時笑倒在旁。
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